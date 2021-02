To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 16 lutego 2021 r.

Unia łapie kolejną gospodarczą zadyszkę przez COVID-19, ceny paliw zastanawiająco wysokie, a bitcoin znowu przebija sufit. Rząd nie odpuszcza podatku od reklam, zgodnie z planem bierze się też za deweloperów. Zapraszam na podsumowanie wtorku, jak zawsze - z gospodarką w tle.

#1 Wtorek przyniósł wstępne dane o PKB w Unii Europejskiej w ostatnim kwartale 2020 roku. Minus 4,8 proc. w skali roku i minus 0,4 proc. między tym a poprzedzającym go kwartałem - to wynik, który oznacza ponowne (pierwsze miało miejsce w II kwartale) osłabienie po odbiciu, jakie zanotowano w III kwartale. "Większość krajów UE uratowała się przed drugą falą recesji. Nie ma wśród nich Polski" - piszemy dzisiaj w podsumowaniu nowych danych, odnosząc się do zmian kwartalnych. Ale analizując odczyty w ujęciu rocznym, rodzimy wynik nie wypada już tak blado. Koniecznie polecam analizę załączonego wykresu.



#2 Na stacjach paliw drożej niż rok temu, chociaż pandemia w mocy i chociaż przez nią przemieszczamy się zasadniczo mniej. Z czego to wynika? Z wyjaśnieniem spieszy dziś główny analityk Bankier.pl. To tym razem ani nie kwestia podatków, ani nie marż po stronie koncernów paliwowych. Wyjaśnienia stawek, po jakich tankują kierowcy w Warszawie czy w Bełchatowie, szukać należy daleko stąd. No, przynajmniej po części.

#3 Za nami kolejny symboliczny moment w historii kryptowalut. Po raz kolejny kurs bitcoina przebił swój dotychczasowy "sufit", osiągając cenę 50 tys. dolarów. W tych coraz wyżej sięgających wynikach coraz większy udział mają, obok inwestorów indywidualnych, ci instytucjonalni. Dość wspomnieć o niedawnym głośnym zaangażowaniu Tesli Elona Muska, która na zakup wirtualnej waluty przeznaczyła 1,5 mld dolarów.

Tymczasem obok polowania na samego bitcoina odbywa się polowanie na tych, którzy jeszcze zbyt wiele o nim nie wiedzą, ale już wykazują zainteresowanie tematem. Jeden z operatorów komórkowych ostrzega dziś przed fałszywymi handlarzami, którzy pod pozorem sprzedaży kryptowalut usiłują wyłudzić od swoich ofiar dane.



#4 Rzecznik rządu poinformował, że Ministerstwo Finansów pracuje nad nowym projektem ustawy o podatku od reklam. Szef resortu zapowiedział uwzględnienie "części uwag, które zostały zgłoszone do obecnego projektu". Tego samego, który w ubiegłą środę wywołał protest prywatnych mediów i tego samego, który skłonił opozycję, by we wspólnej deklaracji wezwać rząd do zaprzestania dalszych prac nad nową opłatą. Przypomnijmy, że zgodnie z opublikowanym projektem, z tytułu reklam do budżetu państwa dokładać miałyby się m.in. kina. Teraz apelują o usunięcie ich z listy.

#5 Być może jeszcze w tym roku na rynku pojawi się nowa forma zabezpieczenia konsumentów nabywających nieruchomości od deweloperów. Rząd przyjął dziś projekt ustawy zmierzającej do powołania Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Miałby on zabezpieczać klientów w razie upadłości firmy odpowiadającej za inwestycję mieszkaniową i dawać zapewnienie, że nie stracą wpłaconych już środków. Na fundusz złożą się, nie inaczej, sami deweloperzy.

To tylko wybrane wiadomości z wtorku. Dziś informowaliśmy m.in. o planowanych zmianach w dowodach osobistych, mocnych wzrostach banków na giełdzie czy wysypie zwolnień od psychiatrów w roku pandemii. Zachęcam do przeglądu wybranych artykułów.



