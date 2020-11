To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 16 listopada 2020 r.

Informacja o kolejnej szczepionce na koronawirusa ponownie wpływa na rynki, a rotacja aktywów pomaga polskiej giełdzie we wzrostach. Na unijnej arenie Polska i Węgry wetują unijny budżet. A na arenie polskiej Amazon rzuca rękawicę Allegro i wchodzi do paczkomatów. Zaczynamy podsumowanie poniedziałku, w którym prezentujemy znacznie więcej ciekawych informacji.

#1 Jak poniedziałek, to szczepionka na Covid-19. Dokładnie w tydzień po informacji o szczepionce Pfizera kolejna firma – Moderna – poinformowała o wysokiej skuteczności przygotowywanej przez siebie szczepionki na koronawirusa. Informacja ta ponownie ruszyła rynkami, choć już nie były one tak gwałtowne jak w ubiegłym tygodniu. Tymczasem na ubiegłotygodniowej rotacji aktywów, kiedy to kapitał zaczął przepływać ze spółek nowych technologii do tzw. starej gospodarki, wciąż korzysta polski rynek. Na GPW notujemy mocne wzrosty, a indeks WIG20 jest najwyżej od sierpnia.

#2 Polskie weto dla unijnego budżetu. Polska i Węgry zawetowały unijny budżet na lata 2021-2027 oraz fundusz odbudowy z powodu uzależnienia przyznawanych funduszy od przestrzegania praworządności – wynika z nieoficjalnych informacji. Co takie weto oznacza dla dalszych losów unijnego budżetu?

#3 Amazon wchodzi do paczkomatów. Zakupy z niemieckiego e-sklepu Amazona można już zamawiać do paczkomatów InPostu. Dla szukającego kupca polskiego operatora to kluczowa umowa – informuje poniedziałkowy „Puls Biznesu”. Informacja o współpracy Amazona z InPostem kładzie się cieniem na giełdowym kursie Allegro.

#4 UOKiK przetestował tabletki do zmywarek. Przypalone mleko, zaschnięta owsianka, osady z kawy i herbaty. W kolejnym odcinku "UOKiK testuje" urząd wziął pod lupę tabletki do zmywarek, testując je w swoim laboratorium. Który produkt okazał się najlepszy?

#5 Godne polecenia. I jeszcze kilka porannych tekstów autorów Bankier.pl, które szczerze polecam:

O czym jeszcze pisaliśmy w poniedziałek?

Najważniejsze informacje z kraju i ze świata

19:22 WHO "skrajnie zaniepokojona" sytuacją w Europie i Amerykach

19:12 Prąd będzie droższy? PGE, Energa, Tauron i Enea złożyły wnioski ws. taryf na energię w 2021 roku

18:41 Netanjahu: Izrael prowadzi rozmowy z Rosją ws. szczepionki na koronawirusa

18:38 Johnson: Wielka Brytania będzie prosperować nawet bez umowy z UE

18:35 Czechy biorą na celownik transport samochodowy i podnoszą opłaty

18:08 PGNiG i PGE chcą nabyć aktywa należące do Fortum wyłącznie w Polsce

17:55 Mocne wzrosty na GPW. WIG20 najwyżej od sierpnia

17:30 RPO składa skargę nadzwyczajną ws. nakazu zapłaty, po którym zlicytowano mieszkanie

17:12 KGHM zbuduje trzy szpitale dla chorych na COVID-19

17:03 Prasa: Były król Hiszpanii Juan Carlos otrzymał 6,5 mln euro na konto w Szwajcarii

16:37 Kraska: Najbliższe dni potwierdzą, czy pacjentów z koronawirusem jest mniej

16:37 Szwecja wprowadza pierwszą poważną koronarestrykcję

15:59 Prokuratura: podejrzani ws. Polnordu będą mogli próbować wpływać na śledztwo

15:50 Z e-wizyt w ZUS-ie skorzystało już ok. 6 tys. osób

15:35 Szpital tymczasowy w Katowicach będzie gotowy w przyszłym tygodniu

15:32 Szczepienia przeciwko koronawirusowi w Niemczech możliwe już w grudniu

15:28 KE zatwierdziła polski program wsparcia firm dotkniętych pandemią

15:28 MC: do Rejestru Danych Kontaktowych dopisało się ponad 5 milionów osób

15:20 Ministerstwo Zdrowia kupiło 2 mln testów antygenowych za 21 zł netto za sztukę

15:07 Polska i Węgry zawetowały budżet UE i fundusz odbudowy

15:00 UOKiK notyfikował KE przedłużenie 12 programów pomocowych związanych z pandemią

15:00 Nabywca z Chin zapłacił rekordowe 1,6 mln euro za gołębicę pocztową

14:57 Źródło: sprawa budżetu UE może trafić na szczyt w tym tygodniu

14:57 Eksperci: koronakryzys to dobry czas na analizę swoich finansów

14:53 BBC: przybywa fake newsów dot. szczepień przeciwko COVID-19

14:53 KE zatwierdziła wydanie 46 mln euro na pociągi dla Warszawy

14:53 Goldman Sachs: dolar nadal będzie tracić na wartości w 2021 roku

14:06 Kurtyka: W sprawie podatku cyfrowego możliwe jest porozumienie

14:00 Inflacja bazowa wciąż powyżej 4 proc.

13:43 Sąd nie uwzględnił zażalenia prokuratury na brak aresztu dla Ryszarda Krauze

13:30 Pekao: inwestorzy mogą odliczać czas powrotu do względnej normalności

13:12 Ruch spłacił długi wobec wydawców prasy, środki przekazał PKN Orlen

13:12 PSE: zużycie prądu w październiku 2020 r. ponad 1 proc. wyższe niż przed rokiem

13:07 Słabe lato dla nadmorskiej turystyki

13:06 PGE oczekuje podwyżki taryfy na sprzedaż energii o kilkanaście proc.

13:04 Moderna też ma szczepionkę na Covid? Rynki reagują

13:00 Puda: Przygotowujemy projekt ustawy o rodzinnych gospodarstwach rolnych

12:36 Polacy bardziej zaniepokojeni swoją sytuacją finansową niż w czerwcu

12:30 Restauratorzy konkurują z Glovo, UberEats i Woltem

12:18 Drugi szpital tymczasowy w Warszawie. Powstanie na terenie bazy na Okęciu

12:15 1,5 mln zł kary dla TU Europa od KNF

12:11 Czarnecki miał wiedzieć o sprzedaży przez Idea Bank "toksycznych" obligacji korporacyjnych GetBacku

12:06 Wiceminister klimatu: W ciągu dekady Polska będzie mieć ok. 200 mld zł na transformację energetyczną

12:05 Linie KLM odwołują część lotów do Polski

12:03 Minister Gowin zapowiada nowy instrument pomocy dla branż dotkniętych restrykcjami

11:50 OZE dalekie od celu. Polska w ogonie Europy

11:32 Niemcy w poniedziałek oczekują stanowisk państw członkowskich ws. budżetu UE

11:27 UOKiK przetestował tabletki do zmywarek. Jest wyraźny zwycięzca

11:08 Medycy bez zasiłku opiekuńczego. "Przepis MEN podwójnie krzywdzący dla personelu medycznego"

10:20 Akcje KGHM-u blisko 7-letniego szczytu

10:14 Paweł Kukiz o wsparciu dla artystów: brak koncertów najbardziej odczuwają muzycy "z drugiej linii"

10:00 Kurs euro blisko miesięcznego minimum. Funt poniżej 5 zł

09:47 Johnson&Johnson rozpoczął nowe badania kliniczne nad szczepionką przeciw Covid-19

09:20 Netflix ponownie zdominował rynek streamingu

09:18 Premier Armenii: Powodem naszej porażki było wsparcie, jakiego Azerbejdżanowi udzielała Turcja

09:15 Amazon wchodzi do paczkomatów InPostu. Zła wiadomość dla Allegro

09:15 Szef szpitala na Narodowym: aktualnie mamy ponad 30 pacjentów

08:40 Trump jeszcze uderzy w Chiny

08:12 Ceny miedzi na LME zmierzają do 7,2 tys. USD za tonę

08:06 Ropa w USA mocniej drożeje - prezydent-elekt nie zarządzi lockdownu

07:24 Odzieżówka nadąża za modą na technologię

07:20 Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

07:20 Japońska gospodarka wyszła z recesji

07:18 Luzowanie obostrzeń. Gowin: Tak! Niedzielski: Ostrożność!

06:59 Silne odbicie PKB latem daje nadzieje na przyszłość

06:48 Podwyżki dla podsekretarzy stanu. Tylnymi drzwiami

06:48 Lek antydepresyjny może zapobiegać ciężkiemu przebiegowi COVID-19

06:30 Długi konsumentów wzrosły na koniec III kw. do 83,2 mld zł

06:18 Naukowcy przewidują, że COVID-19 wpłynie na kolejne pokolenia

06:04 Posiedzenie sądu ws. aresztowania Leszka Czarneckiego odroczone do grudnia

06:00 Biden na wojnie Trumpa

06:00 Praga, Wrzeszcz, Klecina, Podgórze - gdzie koronawirus obniżył ceny ofertowe mieszkań?

06:00 Liczba frankowych pozwów wzrosła o 30 proc. w trzy miesiące

05:56 Ze spłatą długów nie radzi sobie 30 proc. zadłużonych. Badanie KRD

02:30 Agencja dpa: niemieckie władze rozważają kolejne obostrzenia