To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 16 czerwca 2021 r.

Dziś jest ten dzień, kiedy podsumowanie obfituje w informacje giełdowe. Ale proszę się nie zrażać, inna tematyka także jest obecna. Szczególnie tematyka inflacyjna oraz dotycząca stóp procentowych. A niektóre informacje z giełdy mogą zainteresować nie tylko inwestujących na niej. Polecam choćby ciekawy tekst o giełdowej hossie, którym zaczynamy podsumowanie środy.

#1 To jeszcze nie powinien być szczyt hossy. Taką tezę stawia nasz główny analityk Krzysztof Kolany i stara się ją udowodnić w swoim tekście. Choć polska giełda ma już za sobą spektakularne wzrosty, to według autora na razie nic nie wskazuje na to, aby hossa miała się szybko zakończyć. Oprócz przekonania o trwaniu hossy, w tekście spora dawka informacji o tym, jak w ogóle namierzyć giełdową hossę. Wprawdzie rynek i tak swoje wie i pójdzie własną droga, ale polecam przeczytanie tej interesującej analizy. To spora dawka inwestycyjnej wiedzy.

#2 NBP przygotowuje się do podwyżki stóp? Tak sugerują ekonomiści mBanku i Banku Pekao. Wniosek ten wyciągają na podstawie dużo niższej od planowanej wartości skupionych przez NBP na aukcji obligacji. „Trudno będzie uczestnikom rynku zinterpretować to inaczej niż jako ‘silent taper’" (ciche ograniczenie skupu aktywów) – twierdzą ekonomiści Banku Pekao. Na pewno będziemy trzymali rękę na pulsie, jeśli chodzi o działania NBP, bowiem stopy procentowe to sprawa ważna zarówno dla kredytobiorców, jak i oszczędzających.

#3 Ceny obuwia wzrosły najszybciej od 20 lat. Już we wtorkowym podsumowaniu Malwina Wrotniak donosiła o majowym odczycie inflacji GUS oraz fakcie, że drożeje nawet odzież. Dziś Ignacy Morawskie ze SpotData bardziej szczegółowo przygląda się drożejącemu obuwiu. W maju ceny obuwia wzrosły o 3,1 proc. rok do roku. Ostatni raz taki wzrost zanotowano na początku lat 2000. Dlaczego buty drożeją? Niektóre przyczyny odpowiedzialne za wzrost cen są związane tylko z pandemią. Ale część wzrostu cen może wynikać z trwałego odwrócenia trendów deflacyjnych. Przy okazji w tekście poznany część inflacyjnego zaplecza, czyli wyjaśnienie, jak właściwie inflację się liczy. A w kolejnym punkcie następny inflacyjny temat.

#4 W Polsce mamy do czynienia z pełzającą inflacją. To słowa wiceministra finansów Piotra Patkowskiego wypowiedziane w Sejmie. „Musimy oceniać inflację taką, jaka ona rzeczywiście jest, a nie napędzać ją określeniami jako 'galopująca inflacja', bo to jest właśnie pewne ryzyko, że ta inflacja sama będzie narastała, bo takie są behawioralne oczekiwania” – twierdzi Patkowski.

#5 Wyboista droga gwiazdy NewConnect na GPW. Podsumowanie środy zamykamy kolejnym giełdowym tematem – chodzi o spółkę Biomaxima. To jedna ze newconnectowych spółek, która najmocniej przyciągnęła uwagę inwestorów w związku z zeszłoroczną falą wzrostu zainteresowania małą giełdą. Akcjonariusze firmy postanowili wykorzystać moment i przenieść notowania na główny rynek GPW, niestety droga na większy parkiet póki co nie jest usłana różami. O czym pisze Adam Torchała.

O czym jeszcze warto wiedzieć na koniec dnia?

Środa – 16 czerwca – najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

17:52 Analitycy: Wydzielenie aktywów węglowych nie zostało jeszcze w pełni zdyskontowane

17:46 Mocne spadki CD Projektu pociągnęły WIG20 w dół

17:19 TK: Obniżenie policyjnych rent inwalidzkich byłych funkcjonariuszy służb PRL zgodne z konstytucją

17:06 PZU chce pozostać spółką dywidendową, planuje wzrost składki w '21

16:08 Niedzielski: Możliwe dodatkowe obostrzenia sanitarne dla zakażonych niebezpiecznymi wariantami koronawirusa

15:37 Zainaugurowano inwestycję Convert PL w Dąbrowie Górniczej za 150 mln zł

15:35 Związkowcy: 3200-3300 zł brutto pensji minimalnej mogłoby być kompromisem

14:58 W PKN Orlen wypłata na życzenie - część wynagrodzenia dostępna przed terminem pensji

14:57 Ukraina przedłużyła do końca sierpnia restrykcje przeciwepidemiczne

14:26 Francja ogłasza zniesienie godziny policyjnej i nakazu noszenia maseczek na zewnątrz

14:00 Inflacja bazowa pozostaje uparcie wysoka

13:53 W Genewie rozpoczął się szczyt Biden-Putin

13:52 Comarch rzuca wyzwanie Allegro. Chce rozwijać własną platformę sprzedażową

12:37 Portugalia czeka na turystów. Zakończono prace nad paszportem COVID

12:26 Niska partycypacja w PPK i PPE. Flagowy pomysł Morawieckiego nie zachęcił Polaków

11:25 UODO: respondenci spisu powszechnego mają wątpliwości dot. pozyskiwania nr PESEL

11:14 UOKiK zobowiązał Fortum Marketing and Sales Polska do wypłaty rekompensat

11:05 Sektor handlowy planuje zwiększać zatrudnienie

10:47 Nadwyżka w budżecie państwa po maju wyniosła 9,4 mld zł

10:30 Ambasadorowie UE dali zielone światło na sankcje na Białoruś za incydent z samolotem Ryanair

10:20 Polacy coraz mniej chętni do studiowania

09:49 Polacy wolą pracować dla zagranicznych korporacji

09:46 Złoty nadal pod presją. Kurs euro w górę w oczekiwaniu na Fed

09:23 Pracownicy fizyczni w gorszej sytuacji po pandemii

08:43 Ceny obuwia wzrosły najszybciej od 20 lat. Co to mówi o gospodarce?

08:10 Ceny miedzi w dół. Chiny uwalniają rezerwy

07:53 Ropa w USA zmierza do 73 USD za baryłkę, Brent podąża do 75 USD

07:12 Branża beauty nieprzygotowana na nadchodzące zmiany

07:03 Buda: W najbliższych tygodniach KE poinformuje, na jakich zasadach będą udzielone pożyczki z KPO

06:50 Ochrona pracowników zgłaszających nieprawidłowości w firmie. Szykują się duże zmiany w przepisach

06:49 Zwiększa się liczba wykrywanych mutacji Delta

06:45 Kina odrabiają straty

06:42 ZUS zakończył waloryzację kont ubezpieczonych

06:35 36 mld zł dla firm zajmujących się innowacjami

06:02 W Genewie pierwsze spotkanie prezydentów Joe Bidena i Władimira Putina

06:00 To jeszcze nie powinien być szczyt hossy [Analiza]

03:20 Amerykanie i Kanadyjczycy najbardziej zestresowanymi pracownikami na świecie

00:43 Holendrzy przywożą koronawirusa z wakacji