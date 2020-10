To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 15 października 2020 r.

Czwartek obfitował w bardzo ciekawe wydarzenia, które przedstawiamy w podsumowaniu dnia. Rząd „wciska hamulec z całej siły” w reakcji na rosnącą liczbę zakażeń, inwestorzy boją się lockdownu, prokuratura zatrzymuje znane nazwiska, a inflacja wciąż powyżej celu NBP. Zaczynamy podsumowanie czwartku.

#1 Rząd wciska epidemiczny hamulec. Rząd chce wyhamować liczbę nowych zakażeń, dlatego wprowadza dodatkowe ograniczenia w żółtej i czerwonej strefie. Ograniczenia będą dotyczyły zarówno osób fizycznych, jak i firm. Strefa czerwona zostaje znacznie rozszerzona, obejmując niemal połowę kraju. Minister zdrowia nazwał te działania „wciśnięciem hamulca z całej siły, aby obronić wydolność naszego systemu opieki zdrowotnej". Warto przeczytać, jakie zasady będą nas obowiązywały od najbliższej soboty.

Koronawirusowych informacji było dziś więcej, te co ciekawsze znajdują się na osi czasu w dalszej części podsumowania, natomiast z tej tematyki chciałem jeszcze zwrócić uwagę na:

#2 Widmo lockdownu straszy inwestorów. Dziś było to widoczne zarówno na giełdach, jak i na rynku walutowym. WIG20 notowany jest obecnie najniżej od maja. Natomiast złoty znów szybko słabnie - kurs euro przebił poziom 4,50 zł.

#3 Majątek Czarneckiego na celowniku prokuratury. Już w piątek sąd ma zająć się wnioskiem prokuratury o aresztowanie Leszka Czarneckiego ws. „afery GetBack”. Już dziś pojawiły się informacje, że prokuratura dokonała zabezpieczeń na znaczną kwotę na mieniu znanego biznesmena.

#4 Znane osoby zatrzymane przez CBA. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu zatrzymali biznesmena Ryszarda K. i adwokata Romana Giertycha. Mają oni wchodzić w skład grupy osób, która jest podejrzana o wyprowadzenie 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej.

#5 Inflacja wciąż ponad celem. Według danych GUS wskaźnik inflacji CPI wyniósł we wrześniu 3,2 proc. w ujęciu rocznym. To wynik wciąż wyższy od celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Co drożało, a co potaniało we wrześniu?

A poniżej prezentujemy cały zestaw ważnych wiadomości z czwartku.

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

19:04 Trump: Zgodzę się na zwiększenie pakietu stymulacyjnego

18:16 Niedzielski: Rozważamy możliwość budowania dodatkowych szpitali

18:14 Nauczanie zdalne dla dzieci młodszych? Zasiłek opiekuńczy zostanie przywrócony

17:56 Forte zakończyło przegląd opcji strategicznych

17:35 Widmo lockdownu straszy inwestorów. Czerwień na giełdach

17:30 Rząd wprowadza nowe obostrzenia. Połowa Polski w czerwonej strefie

17:23 Nowy test pokazuje, który chory ciężko przejdzie COVID-19

17:18 Gowin: Trwają prace nad zwolnieniem dodatkowego postojowego z podatku dochodowego

16:55 Do ZUS wpłynęły już pierwsze wnioski w ramach tzw. tarczy 5.0

16:50 Celon Pharma wstrzymuje projekt dot. testów na koronawirusa, zamierza skupić się na leku

16:45 MEN: 1382 placówki oświatowe pracują w trybie mieszanym, a 438 w trybie zdalnym

16:05 MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych

15:18 Rockbridge TFI zszedł poniżej progu 5 proc. w akcjonariacie ATM Grupy

15:05 Zatrzymano Zbigniewa S. Jest podejrzany o przywłaszczenie 253 tys. złotych

14:30 CERT: fałszywe wezwania do płatności za Netflix

14:23 Na terenach wystawowych w Pradze powstanie szpital polowy

13:48 Weszły w życie unijne sankcje za próbę otrucia Aleksieja Nawalnego

13:47 Prokuratura złożyła apelację od wyroku ws. Amber Gold

13:30 KE przedstawia strategię ws. szczepień dla państw członkowskich

11:48 Mercator zapowiada dywidendę. Rozważa też split akcji

13:30 Neuca nie spodziewa się masowych zakupów leków w IV kw.

13:06 W Londynie od soboty wysoki poziom restrykcji

12:58 Mocno spadła liczba zawieranych małżeństw

12:54 Prokuratura zabezpieczyła znaczny majątek Leszka Czarneckiego ws. "afery GetBack"

12:19 iPhone 12 - ile czasu trzeba na niego pracować?

11:39 First Class Financial Group na liście ostrzeżeń publicznych

11:09 KGP: ponad 3,5 tys. mandatów za brak ochrony nosa i ust w ciągu ostatniej doby

10:52 We wrześniu do funduszy inwestycyjnych wpłacono netto 2,5 mld zł

10:51 Szef PE odwołuje sesję plenarną w Strasburgu z powodu pandemii

10:43 "Zakaz sprzedaży alkoholu po godz. 19 to fake news"

10:25 Primark otworzy drugi sklep w Polsce

10:21 Amerykański niszczyciel przepłynął Cieśniną Tajwańską. Chiny protestują

10:15 PiS szykuje bat na medyków? "Wielu lekarzy unika wsparcia służby zdrowia"

10:00 GUS potwierdza: inflacja wciąż powyżej celu

09:37 Złoty znów szybko słabnie. Kurs euro przebił 4,50 zł

09:25 Eksport z Polski mocny. Ale co będzie dalej?

09:20 PIE: Proponowana przez Wielką Brytanię taryfa celna zmniejszy polski eksport o 1,567 mld euro

09:00 Niepewność związana z pandemią nie sprzyja podnoszeniu cen

08:30 Biedronka wprowadza Platynowe Rabaty dla seniorów

08:30 Atomic Jelly planuje debiut na NC w 2020 roku

08:25 Państwowa Polfa urosła na pandemii

08:16 Miedź na LME trochę tańsza przez obawy o nasilenie pandemii

08:15 Fundacje rodzinne będą zwolnione z opodatkowania

08:10 Przerwa techniczna w ING i BOŚ Banku

08:08 6 mln zł rozdała Jadwiga Emilewicz w ostatnim dniu urzędowania. "To forma podziękowania"

08:07 Ceny ropy w USA nieznacznie rosną

08:03 Francuscy politycy i przedsiębiorcy źle przyjęli zapowiedź godziny policyjnej

07:19 Respiratorów nie wystarczy na długo

07:14 Ściągasz maseczkę na ulicy, żeby zjeść czy zapalić? Możesz dostać mandat

07:04 Covid nie dopadł programistów

07:04 Firmy zombie zagrażają niemieckiej gospodarce. Trzymają się dzięki kroplówce od państwa

07:03 Kontrolerzy zyskają oręż, a fiskus zwiększy wydajność

07:00 Po wyroku TSUE wciąż przybywa procesów frankowych

06:57 Szef PFR: W tej chwili nie ma jeszcze potrzeby interwencji państwa

06:43 W większości hoteli rezerwacje na październik nie przekraczają 40 proc.

06:00 Banki biorą się za handel samochodami

06:00 W Polsce AI robi się w IT. Inne branże w tyle za Europą

06:00 Kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem to już nie margines

01:00 Niemcy: kolejne obostrzenia w walce z koronawirusem