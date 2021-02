To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 15 lutego 2021 r.

Podsumowanie dnia otwieramy tematem znajdującej się w „dramatycznej sytuacji” PGG, która wypłaca dodatkowe wynagrodzenia górnikom. Piszemy także o schodzących jak świeże bułeczki obligacjach skarbowych, rosnącej inflacji, uruchomieniu rządowej usługi e-PIT i domach maklerskich, którym przyglądnie się UOKiK. Polecamy także inne ciekawe tematy. Zaczynamy podsumowanie poniedziałku.

#1 PGG w dramatycznej sytuacji wypłaca czternastki dla górników. Jeszcze w piątek cytowaliśmy szefa śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominika Kolorza, który twierdził, że Polska Grupa Górnicza jest w dramatycznej sytuacji i może zabraknąć środków na wypłaty wynagrodzeń za kwiecień. Dziś spółka poinformowała, że wypłaciła górnikom czternaste pensje. Przypomnę tu tylko, że poszły na to pieniądze z podatków - płaconych teraz przez nas, lub (jeśli sfinansowano to długiem) przyszłych, które zostaną zapłacone przez nas lub następne pokolenia Polaków.

#2 Obligacje schodzą jak świeże bułeczki. W styczniu odnotowano drugi najlepszy wynik sprzedaży obligacji Skarbu Państwa. Wygląda na to, że część „koronawirusowych” oszczędności decydujemy się ulokować właśnie w tych papierach wartościowych, mimo, że cieszące się największą popularnością trzymiesięczne obligacje płacą tylko 0,5 proc. rocznie. Jest to wprawdzie i tak więcej, niż oprocentowanie lokat (bez spełnienia dodatkowych warunków) w największych bankach. Ale jednocześnie dużo mniej, niż poziom inflacji, co oznacza, że faktycznie ulokowane tam pieniądze tracą na wartości.

A skoro o inflacji, to Główny Urząd Statystyczny właśnie dziś poinformował o szczegółowych danych za styczeń – inflacja w minionym miesiącu wyniosła 2,7 proc., powracając powyżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Dane o inflacji przeanalizował Krzysztof Kolany.

#3 Ruszyła usługa "Twój e-PIT". Dziś pierwszy dzień działania rządowej usługi do rozliczania podatków za 2020 rok - e-PIT – serwis ruszył, ale z problemami. Awarię usunięto po kilku godzinach, ale resort finansów ostrzegł, że mogą jeszcze występować incydentalne problemy z pobieraniem dokumentów w usłudze #TwójePIT. W tym roku, inaczej niż w ubiegłych latach, aby zobaczyć zeznanie podatkowe, należy zalogować się do usługi e-Urząd Skarbowy. Więcej na ten temat w artykule Dominiki Florek. Nie każdy będzie mógł skorzystać z rządowej usługi, zachęcamy więc do skorzystania z programu e-pity – za pomocą którego można rozliczyć podatki szybko i bez błędów.

#4 Domy maklerskie na celowniku UOKiK. Liczne awarie systemów informatycznych domów maklerskich, wyjątkowo nasilone w grudniu ub. r., nie pozostały bez echa. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjrzy się warunkom na jakim brokerzy wyłączają swoją odpowiedzialność za awarie systemów informatycznych.

#5 Godne polecenia. Nie każdy ciekawy temat da się opisać dokładniej, ale chciałem jeszcze krótko zwrócić uwagę na kilka interesujących artykułów z poniedziałku:

O czym jeszcze pisaliśmy w poniedziałek?

15 lutego - wybrane wiadomości z kraju i ze świata

18:24 Nie kody PKD, a spadek obrotów. Rzecznik MŚP o pomocy covidowej dla firm

18:16 Wiceprezes banku centralnego: NBP zdecydowanie nie chce widzieć mocnej, procykliczej aprecjacji złotego

17:55 Mocne wzrosty na GPW. W górę spółki surowcowe

16:51 NATO chce skłonić Unię do wyższych wydatków na obronność

16:22 KNF do banków: koniec z wysyłaniem linków

16:14 Hiszpania ogłosiła pakiet wsparcia dla firm

16:03 Odciski palców w dowodzie osobistym. Rząd zajmie się nowelizacją ustawy

15:56 Rząd zajmie się projektem, dzięki któremu łatwiej będzie można blokować uciążliwe inwestycje

15:56 Litwa zaostrza kontrolę granicy lądowej z Polską

15:42 Powstanie centralny rejestr oszczędności energii

15:26 Kupujący mieszkanie kontra deweloper. Powstanie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

15:22 Polska Grupa Górnicza wypłaciła załodze czternastki

15:17 KE wprowadza regulacje dla skuteczniejszego egzekwowania umów handlowych

15:13 KE o zamknięciu granic przez Niemcy: to grozi rozbiciem jedności

14:54 Liderzy biznesowi potrzebują 18 miesięcy, aby wrócić do zysków sprzed pandemii. Raport Accenture

14:47 Mniej węgla, więcej gazu i OZE. Oto źródła energii w Polsce w 2020 roku

14:46 Zespół przy MF wskazał docelowo wybór WRR jako wskaźnika alternatywnego dla WIBOR-u

14:32 One More Level w dół przez zamieszanie wokół „Ghostrunnera”

14:21 Długie kolumny ciężarówek na granicy Czech z Niemcami

14:16 Gastronomia i fitness czekają na luzowanie obostrzeń. Premier tłumaczy, kiedy to nastąpi

14:04 Premier: Podatek od reklam musi być progresywny

13:16 Ministerstwo Zdrowia: powrót kolejnych klas do szkół będzie dyskutowany

13:03 Siły bezpieczeństwa otworzyły ogień do protestujących w Mandalaj

13:00 Polski rynek leasingu skurczył się o ponad 10 proc.

12:54 Taka sama akcyza na piwo i wódkę? Resort odpowiada

12:20 Kara 1,1 mln euro dla Google za "zwodniczy" ranking hoteli

12:15 Suski: Nie będzie ustawowego zakazu uboju rytualnego

11:30 Polska z rekordową nadwyżką w handlu zagranicznym

10:00 Inflacja mocno w górę. Znów przekracza cel NBP

09:45 Komisarz Breton: Celem UE zaszczepienie wszystkich chętnych obywateli do końca lata

09:35 Ceny miedzi na LME wzrosły do najwyższego poziomu od 2012 r.

09:24 UOKiK wszczął postępowanie dot. awarii w domach maklerskich

09:24 Kurs euro stabilny. Funt pozostaje mocny

09:00 Obligacje oszczędnościowe schodzą jak świeże bułeczki. Wracają obawy o inflację

08:25 Awaria usługi Twój e-PIT. Serwis ruszył, choć z problemami

08:13 Cena ropy w USA najwyższa od 13 miesięcy

07:15 Niemcy i Czechy przedłużają lockdown, Austria i Włochy łagodzą ograniczenia

07:04 Polscy menedżerowie są sfrustrowani restrykcjami

06:53 W czasie epidemii przestępstw kryminalnych tylko nieznacznie mniej

06:48 Krok w tył rządu w kwestii podatku od reklam

06:36 Jest szansa na zaszczepienie 70 proc. dorosłej populacji do lipca

06:00 Rozlicz podatek online – 15 lutego ruszyła usługa "Twój e-PIT"

06:00 "Ekokredyty" hipoteczne tańsze od zwykłych. Jak dostać?

06:00 ML System i trzyliterowe przekleństwo inwestorów

05:56 Firmy kurierskie mają prawie 30 mln zł długu

05:31 Rosną stawki za przejazd autostradą A2