To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 15 czerwca 2021 r.

/

GUS donosi, że zakupy kosztują nas coraz więcej, tymczasem - na przykładzie kolejnej sieci sklepów - handel posuwa się coraz dalej w działaniach zmierzających do tego, żebyśmy nabywali jeszcze więcej, bo także w niedziele. Dziś w podsumowaniu dnia także o zapowiedzi nowej stawki minimalnego wynagrodzenia i oszustwie, przed którym ostrzegamy i polecamy ostrzegać innych.

#1 Co najmniej 3000 zł brutto miesięcznie i 19,60 zł za godzinę pracy - tyle w przyszłym roku miałoby wynieść minimalne wynagrodzenie. Zaproponowane przez rząd stawki mają trafić do konsultacji z Radą Dialogu Społecznego, czyli przedstawicielami zarówno strony pracodawców, pracowników, jak i organów publicznych. Co w sytuacji, kiedy zaangażowane strony nie dojdą do porozumienia (jak to bywało niejednokrotnie w ostatnich latach), wyjaśnia Michał Żuławiński. Do 15 września powinniśmy mieć pewność w zakresie przyszłorocznego poziomu płac najmniej zarabiających.

#2 Cudotwórcze tabletki, uzdrawiające maty i inne produkty lecznicze sprzedawane podczas organizowanych w domach pokazów - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce położyć kres takim praktykom. Proponuje zestaw nowych przepisów, które - według deklaracji - miałyby wyeliminować z rynku nieuczciwe praktyki, do jakich dochodzi w ramach handlu tego rodzaju. Za grupę najmocniej poszkodowaną w tym kontekście uważa się seniorów, zapraszanych na prezentacje produktów pod przykrywką wykładów o zdrowiu czy w zamian za bezpłatne badania. Temat został już uwzględniony w harmonogramie prac legislacyjnych.



#3 Najpopularniejszym artykułem w serwisie dzisiaj jest wciąż wczorajsza publikacja o kolejnej sieci handlowej, która zamierza otwierać swoje sklepy w niedziele. Handel walczy z ograniczeniami, czego kolejnym przykładem jest opisywany dzisiaj nowy koncept sieci sklepów Żabka. Dostępność 24/7, brak kas, brak obsługi. My wyjaśniamy, na czym miałyby polegać zakupy w placówkach tego rodzaju.

#4 Nic nie zapowiada, żebyśmy podczas zakupów, szczególnie spożywczych, mieli w kolejnych miesiącach płacić mniej. Inflacja rośnie - w maju sięgnęła prawie 5 proc., o czym poinformował Główny Urząd Statystyczny. Znamienny w tej publikacji jest jeden z nagłówków, z którego dowiemy się, że zdrożała "już nawet odzież", która w parze z obuwiem ostatnio często notowała ujemne wartości, będąc przedmiotem komentarzy analityków. Indywidualne odczucia co do wzrostu cen dóbr i usług będą odmienne, dlatego polecam sprawdzenie kategorii wydatków, które w uśredniony sposób najmocniej wybiły się plus.



#5 Być może za czas jakiś doczekamy się stabilizacji cen, chociażby w dotkliwej dla wielu gospodarsyw domowych kategorii "śmieci". Rząd przymierza się do określenia maksymalnej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jakiej? Proponuje się przelicznik, na bazie którego limit na dziś sięgałby około 150 zł.



#6 Krótko: uważajcie na nowe oszustwo i nie oddzwaniajcie do rzekomego Ministerstwa Finansów w sprawie "nieautoryzowanej transakcji bankowej". To znowu phishing na horyzoncie.



O czym jeszcze pisaliśmy dzisiaj?

Wtorek 15 czerwca - wybrane wiadomości

18:26 Komisja Europejska rozpoczęła pożyczanie środków na potrzeby Funduszu Odbudowy

18:13 Szkocja opóźnia zniesienie restrykcji o trzy tygodnie

17:16 Czerwono na GPW. WIG20 między CD Projektem a KGHM

16:37 Istotne zmiany w 300+. Rząd szuka oszczędności i przyjął projekt ws. programu "Dobry start"

16:36 E-doręczenia będą opóźnione. Sejm uchwali ustawę

16:00 Pensja minimalna w ochronie zdrowia. Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy

15:06 TSUE: Czechy wniosły o zasądzenie kary dla Polski ws. kopalni Turów

15:06 Sejm przyjął uchwałę w sprawie przerwania budowy Nord Stream 2

13:04 Dodatkowe wsparcie gospodarki w 2022 roku. Rząd przyjął projekt

10:28 Izrael zniósł obowiązek noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach

10:00 Samorządy chcą opodatkować paczkomaty. Potraktują je jako budowle

09:52 Kurs euro przekroczył 4,50 zł. Podzielona Rada nie pomaga

09:43 CD Projekt ostro w górę. W tle „shorty” i plotki o PS Store

08:04 Miedź wyceniana najniżej od 7 tygodni

07:57 Ropa w USA wyceniana blisko 71 USD. Inwestorzy rozważają popyt i warianty wirusów

06:45 Słowacja wprowadziła obowiązek rejestracji podróży

06:34 MF: spadnie opodatkowanie fundacji rodzinnych

06:00 Lokaty półroczne znowu na minusie – spadek stawki u jednego z liderów

06:00 Deweloperzy budują coraz większe mieszkania. Domy kurczą się od dekady

Na jutrzejsze podsumowanie zapraszam w imieniu Marcina Dziadkowiaka, zastępcy redaktora naczelnego Bankier.pl.