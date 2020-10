To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 14 października 2020 r.

Po górnikach teraz energetycy chcą rozmawiać o przyszłości, kierowcy w sieci podwyżek, lekarze w politycznej grze. A to nie wszystko. Zapraszam na podsumowanie środy.

#1 Codzienność w wielu polskich miastach od weekendu może ulec zmianie. Mniejsze wesela, mniej gości w restauracjach, mniej osób na siłowniach, zakaz organizacji targów, wystaw, wydarzeń kulturalnych, brak widowni podczas wydarzeń sportowych. Rząd przymierza się do ogłoszenia nowego zestawu stref czerwonych - ma się nimi stać blisko 100 obszarów w całym kraju, w tym najprawdopodobniej Warszawa, poinformowało dziś Ministerstwo Zdrowia. Obecnie w strefie czerwonej znajdują się 32 powiaty i 6 miast.

#2 W kraju znowu gorąco wokół węgla. Jutro pracę rozpoczyna zespół ds. czystych technologii węglowych. To następstwo porozumienia podpisanego przez rząd ze strajkującymi górnikami. Efektem działań mają być scenariusze zastosowań "czarnego złota" w sposób inny niż do tej pory. Tymczasem 51 naukowców skierowało do premiera list, w którym domagają się jak najszybszego odejścia od węgla, na warunkach skonsultowanych nie tylko z górniczymi związkowcami. Jak argumentują, szybka transformacja jest dla Górnego Śląska korzyścią większą od kontynuowania wydobycia przez kolejne dekady. Przypomnijmy - w wyniku wrześniowego porozumienia obozu rządzącego z górnikami ustalono, że wydobycie węgla kamiennego w Polsce zostanie wygaszone do 2049 roku. W związku z tym uwagi domagają się teraz także pracownicy spółek energetycznych, których przyszłe losy wiążą się z "jutrem" dla kopalń. Związkowcy z Tauronu oflagowali budynki i samochody - chcą rozmów o przyszłości sektora.

#3 Kierowcom w miastach już jest i nadal będzie pod górkę. Dziś piszemy o drastycznych podwyżkach opłat za parkowanie w Warszawie. 1200 zł zamiast 30? Zdania są podzielone - jedna strona sceny politycznej broni kieszeni mieszkańców stolicy, druga podnosi argumenty natury ekologicznej. Tematem w czwartek zajmie się rada miasta. Drożej miało być też m.in. w Gdyni, ale przez wzgląd na epidemię władze chcą odsunąć wzrost stawek w czasie. Pomyli się jednak ten, kto wybawienia chciałby szukać na przystankach komunikacji miejskiej. W Krakowie toczy się dyskusja na temat podwyżki cen biletów MPK. Tu też wzrost byłby odczuwalny - przykładowo bilet miesięczny z 69 zdrożałby do 96 zł. Rozstrzygnięcie ma przyjść w listopadzie.

#4 W tym roku okrzyknięto ich już bohaterami, organizując oddolne zbiórki sprzętu i wsparcie, ale ostatnio nad lekarzami zbierają się czarne chmury. Mazowiecki wojewoda publicznie narzeka na brak chętnych do służby na koronawirusowym froncie. Mówi o zwiększającej się skali absencji chorobowej i wypowiedzeniach. "Rządzący próbują stworzyć wrażenie, że lekarze nie chcą pomagać i pracować przy epidemii (...) W czasie epidemii nie ma przecież bezrobotnych lekarzy" - również publicznie odpowiadają główni zainteresowani. Pytają o ubezpieczenia od śmierci, podnoszą kwestię gwarancji środków bezpieczeństwa, z których brakiem jeszcze niedawno się zmagali. Konflikt z pracownikami służby zdrowia to pewnie ostatnie, czego nam teraz potrzeba.

19:00 Minister finansów: CIT dla spółek komandytowych dopiero od maja 2021 r.

18:00 Rynek pracy potrzebuje handlowców

17:40 Spadki Mercatora i Allegro. WIG20 w górę

17:26 Rekordowe poparcie Szkotów dla niepodległości

16:34 Drastyczne podwyżki za parkowanie w Warszawie. 1200 zł za drugie auto

16:27 Lekarze odpowiadają na zarzuty polityków. "Traktuje się nas jak sprzęt"

16:21 W Portugalii od czwartku stan klęski w związku z koronawirusem

15:22 Senat nie zgodził się na odrzucenie w całości noweli o ochronie zwierząt

15:22 Brexit, Covid, klimat. W czwartek i piątek szczyt o najważniejszych wyzwaniach UE

14:56 W Irlandii Północnej od piątku czterotygodniowy lockdown

14:34 Kongres 590 odbędzie się w całości wirtualnie

14:08 Ministerstwo Sportu będzie łożyć na rozwój polskiego tenisa

14:08 Apel 51 naukowców o szybkie odejście od wydobycia węgla na Śląsku

13:21 Finał głośnego procesu. Szef greckiego Złotego Świtu skazany

13:12 Związkowcy z Tauronu oflagowali budynki i samochody. Chcą rozmów o przyszłości energetyki

12:33 W Hiszpanii będą kontrole w firmach. Mają zapobiec dyskryminacji zarobkowej kobiet

12:19 Od czwartku postojowe i zwolnienie ze składek dla branży turystycznej

12:05 Rząd obecnie nie przewiduje zamknięcia cmentarzy

12:03 Największy test cyfrowej waluty – Chiny urządziły loterię

11:49 Rzecznik MZ: Zmierzamy w kierunku ogłoszenia ponad stu powiatów jako stref czerwonych

11:38 Niemiecki minister gospodarki chce przedłużenia pomocy koronawirusowej dla przedsiębiorstw

11:05 Wracają godziny dla seniorów w bankach

11:03 Produkcja przemysłu w eurolandzie w VIII wzrosła o 0,7 proc. mdm

10:45 Obligacje oszczędnościowe schodzą jak świeże bułeczki

10:00 ING skraca godziny otwarcia placówek

09:30 Przywódcy Rady Europy potępiają przemoc na Białorusi

09:20 Kurs euro wrócił w pobliże 4,50 zł

09:00 Rabaty do 60 proc. w Amazonie z okazji święta zakupów

08:25 Od czwartku godziny dla seniorów w sklepach od 10:00 do 12:00

08:09 Ceny ropy w USA spadają - słabną nadzieje na wsparcie amerykańskiej gospodarki

07:25 Amazon szykuje się na święta. Zatrudni 10 tys. pracowników sezonowych w Polsce

06:54 Przez pandemię spada opłacalność najmu

06:00 Od 1 do 3 proc. w skali roku - tyle oferuje czołówka kont oszczędnościowych

06:00 Po Covidzie pozostaną zaległe urlopy. Pracodawcy mogą narzucić ich wykorzystanie

03:41 Bank Światowy zatwierdził 12 miliardów dolarów na walkę z koronawirusem

00:36 Irlandia zakłada w budżecie na 2021 r. deficyt na poziomie 5,7 proc. PKB

