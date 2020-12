To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 14 grudnia 2020 r.

Poniedziałek zaowocował kilkoma istotnymi wydarzeniami i trudno je uszeregować, jeśli chodzi o ważność. Dlatego, nie zważając na kolejność, polecam następujące tematy, o których dziś pisaliśmy: gigantyczna kara dla właściciela Biedronki, ciąg dalszy mocnych spadków na CD Projekcie, zapowiedź podwyżek i nowych opłat, które dotkną nasze portfele w 2021 roku oraz sposoby oszustów na wyczyszczenie naszych portfeli przed Świętami. A to jeszcze nie wszystko. Zaczynamy podsumowanie poniedziałku.

#1 Gigantyczna kara dla Biedronki. UOKiK nałożył na właściciela sieci sklepów Biedronka – spółkę Jeronimo Martins Polska – karę 723 mln zł za to, że spółka w nieuczciwy sposób zarabiała kosztem dostawców produktów spożywczych. To największa do tej pory sankcja za wykorzystywanie przewagi kontraktowej – wynika z komunikatu UOKiK. Na czym dokładnie polegało postępowanie właściciela Biedronki, które spotkało się z tak drakońską karą? Zapraszamy do artykułu na Bankier.pl.

Kara dla Biedronki to niejedyna sankcja nałożona przez urzędy w poniedziałek. UOKiK poinformował dziś także o mniejszej karze dla Telestrady, natomiast UODO ukarał sieć Virgin Mobile Polska.

#2 To będzie rok podwyżek i nowych opłat. Przygotowania do wkroczenia w 2021 rok zaczynamy od ważnego tekstu dla naszych portfeli. Dominika Florek zebrała wszystkie zmiany w podatkach i opłatach, jakie mogą dotknąć nas w przyszłym roku. Warto przygotować się, na razie choćby psychicznie, ale wkrótce także nasze portfele, do zwiększonego wypływu gotówki po 1 stycznia.

#3 CD Projekt na deskach. Kurs akcji CD Projektu naprawdę został znokautowany na początku poniedziałkowej sesji. Przewaga sprzedających była tak wielka, że początkowo nie udawało się ustalić kursu równowagi. Gdy to się w końcu udało, okazało się, że znajduje się on 25 proc. poniżej piątkowego zamknięcia. Na szczęście dla akcjonariuszy (przynajmniej tych, którzy wytrwali z akcjami) dzisiejsze notowania zakończyły się znacznie mniejszymi spadkami. A wszystko przez duże rozczarowanie, jakie spółka zafundowała graczom na konsole starszego typu.

#4 Czas żniw dla oszustów. Okres przedświątecznych zakupów to nie tylko żniwa w handlu, ale i żniwa dla oszustów, którzy wymyślają coraz to nowe sposoby na opróżnienie naszych kont bankowych. Największe banki ostrzegają przed sposobami używanymi przez oszustów, wysyłających fałszywe bony na zakupy, proszących o podanie kodu Blik, podszywających się pod pracowników banku lub zachęcających do pobierania aplikacji, które umożliwiają przejęcie kontroli nad rachunkiem bankowym. Dominika Florek przygotowała artykuł, które może pomóc nie dać się oszukać.

#5 Obalamy mity - bankowość internetowa dla nastolatków. Bankowość elektroniczna to dziś powszechny kanał dostępu do konta w banku. Jednak wraz z rozwojem nowych technologii pojawia się coraz więcej informacji, które mogą wprowadzać w błąd. W naszym artykule postanowiliśmy obalić kilka mitów i potwierdzić kilka faktów, z którymi możesz się spotkać na co dzień. A jeśli bankowość internetowa nie ma przed tobą tajemnic - podziel się artykułem z kimś, kto Twoim zdaniem powinien go przeczytać.

#6 Przedłużenie koronawirusowych restrykcji. „Będę rekomendował przedłużenie do 17 stycznia tych obostrzeń, z którymi mamy do czynienia, a w szczególności tych obostrzeń, które dotyczą okresu ferii - po to, aby uniknąć trzeciej fali koronawirusa” - poinformował w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. Według ministra, to okres świąteczny i ferie zdecydują, czy w lutym będziemy zmagali się z III falą pandemii. Natomiast rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że nie ma planów zaostrzenia restrykcji przed świętami Bożego Narodzenia.

#7 Godne polecenia. Zachęcam do przeczytania jeszcze kilku dzisiejszych ciekawych tekstów autorów z Bankier.pl:

A już jutro, we wtorek, Dzień złota i srebra w Bankier.pl, czyli debata na żywo, Q&A i analizy specjalne. Gorąco zapraszam od rana na Bankier.pl.

Kolejne podsumowanie dnia już we wtorek – przygotuje je Malwina Wrotniak - a ja zapraszam do zapoznania się z innymi ciekawymi informacjami z poniedziałku.

Wybrane wiadomości z 14 grudnia

18:59 Pierwsze szczepienia przeciwko Covid-19 w Kanadzie

18:45 UBS: Kolejne miesiące na rynku akcji mogą być równie pozytywne, co listopad

18:00 Czerwień na GPW. Mocne spadki Mercatora i CD Projektu

17:54 Koncern Moderna liczy, że UE w połowie stycznia zatwierdzi jego szczepionkę przeciw SARS-CoV-2

17:32 LPP zatrudni ponad 500 osób

16:39 Rozpoczęło się głosowanie Kolegium Elektorów ostatecznie wybierającego prezydenta USA

15:38 Ruszył proces szczepień przeciw koronawirusowi w USA

15:25 PKN Orlen, poza Polska Press, nie planuje przejmowania innych mediów

15:04 Osiągnięto wstępne porozumienie ws. utworzenia Europejskiego Funduszu Obronnego

14:48 Sąd: b. minister skarbu Emil Wąsacz uniewinniony ws. prywatyzacji PZU

14:43 Obciążenie psychiczne powodem wypadków przy pracy

14:31 Pracownicy T-Mobile Polska dostaną 500 euro bonusu

14:30 Listopadowy exodus z rynku złota

14:04 NBP: W październiku import ropy do Polski spadł o 50 proc. rdr

13:42 UOKiK nałożył na Telestradę karę w wysokości 8,4 mln zł

13:42 UODO nałożył na Virgin Mobile Polska wysoką karę

13:29 Szef MZ: Prawdopodobnie w lutym zakończymy szczepienie grupy "zero"

13:20 Minister zdrowia chce przedłużenia obostrzeń co najmniej do 17 stycznia

13:06 LOT: w 2020 r. przewieziemy ok. 2 mln osób zamiast 12 mln

13:05 Duża awaria usług Google na całym świecie. Nie działa YouTube, Gmail, Dysk i Google Play

12:50 Rolnicy mogą starać się o dotację na zakup komputera dla dzieci

12:41 Ścieki do "Czajki" płyną nowym rurociągiem

12:25 Niedzielski: Święta i ferie zdecydują, czy w lutym będziemy zmagali się z trzecią falą pandemii

12:24 Rosja przedłuża embargo na żywność z UE do końca 2021 roku

11:31 Polak na czele Philip Morris International

11:05 Nowy cel klimatyczny wymaga 540 miliardów euro inwestycji rocznie

10:58 Ponad 150 tys. mieszkań oddano między styczniem a wrześniem. Październik zweryfikował rynek

10:33 Zakopane bez reklamozy? Uchwała krajobrazowa ma zlikwidować reklamowy chaos

10:00 Fałszywe rabaty, podejrzane telefony i prośby o podanie kodu Blik - oszuści korzystają ze świątecznych "wyprzedaży"

09:54 Prezes UOKiK nałożył ponad 723 miliony złotych kary na Biedronkę

09:52 Łon: Należy przekonywać, że stopy procentowe przez długi czas będą na obecnym poziomie

09:38 Hotele zostaną otwarte przed końcem ferii? Rzecznik rządu wyjaśnia

09:34 CD Projekt oferuje zwroty kosztów za "Cyberpunka 2077" dla graczy konsolowych, pierwszy patch w styczniu

09:24 Rzecznik rządu: Nie ma planów zaostrzenia restrykcji przed świętami Bożego Narodzenia

09:02 CD Projekt na deskach. Inwestorzy przerazili się ocenami graczy. Spółka przeprasza

08:10 Resort finansów powołuje Zespół Zarządzania Kryzysowego w Systemie Finansowym

06:44 Covid-19 zabija dwa razy

06:43 Rośnie popyt na pracowników gamingu

06:42 W poniedziałek Kolegium Elektorów ostatecznie wybierze prezydenta USA

06:00 Podwyżki, nowe opłaty i przepisy 2021. Lista zmian, które wpłyną na portfele Polaków

06:00 Ceny działek budowlanych wzrosły mocniej niż mieszkań. Nowy raport Bankier.pl

06:00 "Tour de spółki": webinar z Ten Square Games

02:22 Prezydent Brazylii wzywa do oszczędzania wody i prądu

00:13 Rząd USA ofiarą hakerskich ataków

