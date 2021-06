To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 14 czerwca 2021 r.

/

Jak w każdy roboczy dzień, także i dziś przedstawiamy podsumowanie dnia w kontekście finansowym. Będzie w nim o obligacjach skarbowych o stałym oprocentowaniu, które wciąż cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, mimo rosnącej inflacji. Będzie o skargach na Orange, które sprowokowały UOKiK do działania. Będzie też o nowym rynku na GPW, na którym będą notowane zagraniczne blue chipy. A także o kolejnej sieci sklepów, która otwiera się w niedziele. A to nie wszystko. Zaczynamy podsumowanie poniedziałku.

#1 Wydajemy miliardy na obligacje detaliczne. Choć zyski z obligacji skarbowych nie równoważą utraty siły nabywczej złotego z powodu wysokiej inflacji, Polacy wciąż lokują miliardy złotych w papierach Skarbu Państwa. O dziwo, najczęstszym wyborem są obligacje trzymiesięczne o stałym oprocentowaniu, z których odsetki są porównywalne z zyskami z lokat bankowych, czyli po prostu niewielkie. Choć obligacje „antyinflacyjne” także nieźle się sprzedają, to w sumie wartość ich sprzedaży jest mniejsza, niż stałoprocentowych konkurentek. Więcej w ciekawym artykule Macieja Kalwasińskiego.

#2 UOKiK bada skargi abonentów na Orange Polska. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zareagował na doniesienia abonentów pomarańczowego operatora. Skarżyli się oni na doliczanie do rachunków dodatkowych opłat za usługi, z których wiele osób, jak twierdziło, nie zdawało sobie sprawy. Jak opisuje UOKiK, widniały one na rachunkach pod nazwą “usługi elektroniczne” co dodatkowo utrudniało konsumentom zorientowanie się, co to są za usługi i kto je świadczy. Więcej na ten temat w artykule na Bankier.pl.

#3 GPW liczy na 20-30 zagranicznych blue chipów. W ubiegłym tygodniu krótko (bo i szczegółów było niewiele) anonsowaliśmy już start nowego rynku na GPW – GlobalConnect – na którym miałyby się pojawić notowania zagranicznych blue chipów. Dziś nieco więcej szczegółów. GPW liczy na początek na notowania 20-30 zagranicznych spółek, zarówno z Europy, jak i USA. Wśród przykładowych spółek, których akcje mogłyby być notowane na GlobalConnect, GPW wymienia Teslę, Amazon, Alphabet (Google) i wiele innych znanych spółek. Więcej szczegółów w artykule na Bankier.pl.

#4 Kolejna sieć sklepów otwarta w każdą niedzielę. To już prawdziwa plaga, przynajmniej patrząc ze strony polityków, którzy uchwalili zakaz niedzielnego handlu. Kolejna sieć sklepów zdecydowała się na "przekwalifikowanie" w placówkę pocztową. Większość marketów Intermarché jest otwarta w niedzielę. Wcześniej szeroki echem odbiła się informacja Kauflandu o podobnym ruchu, jednak niemiecka sieć ostatecznie nie zdecydowała się (przynajmniej na razie) na niedzielne otwarcie swoich wszystkich sklepów.

#5 Ustawa „śmieciowa” do poprawy. Zapowiadana kilka miesięcy temu przez resort klimatu i środowiska zmiana w ustawie śmieciowej wreszcie przerodziła się w czyn. Chodzi o kontrowersyjne naliczanie opłat za odpady na podstawie zużycia wody w gospodarstwie domowym. Rząd proponuje ograniczenie naliczanych w ten sposób opłat za śmieci, aby nie dopuścić do ich nadmiernego wzrostu. Nowe rozwiązania mają też pozwolić obniżyć koszt gospodarki odpadowej dla gmin. Więcej o tym na Bankier.pl.

#6 Specjalne wydarzenie dla naszych czytelników – już jutro (we wtorek), o godz. 15:00 zapraszamy na webinar "Boom na hipoteki. Jak teraz dostać (dobry) kredyt?", który poprowadzi Michał Kisiel, analityk Bankier.pl. W spotkaniu weźmie udział doradca kredytowy, który odpowie na pytania czytelników. Wydarzenie jest bezpłatne, wymaga jedynie rejestracji.

O czym jeszcze warto wiedzieć na koniec dnia?

Poniedziałek – 14 czerwca – najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

19:00 Indie łapią oddech i łagodzą restrykcje. Tadż Mahal ponownie otwarty

18:50 Kina Helios z rekordową frekwencją po ponownym uruchomieniu

18:36 Stoltenberg po szczycie NATO: relacje z Rosją najgorsze od zimnej wojny

17:30 WIG20 grał do końca. Pekao po 100 zł, Ukraina znów błysnęła

17:24 Profil zaufany będzie można założyć na wideospotkaniu z urzędnikiem

16:52 Ancyparowicz: W tej chwili spekulacje na temat podwyżek stóp nieuzasadnione, należy poczekać na lipcową projekcję

16:30 Nowa, amerykańska szczepionka z wysoką skutecznością przeciw różnym wariantom COVID-19

16:04 Chiny wysyłają pierwszą od 2016 roku załogową misję kosmiczną

14:22 GPW liczy na 20-30 zagranicznych blue chipów w momencie startu rynku GlobalConnect

14:18 Polska z dużą nadwyżką eksportu nad importem. "Pozytywna niespodzianka"

14:03 Rada UE zaktualizowała zalecenia dotyczące podróży

13:48 Rząd zajmie tzw. ustawą śmieciową. W porządku obrad m.in. naliczanie opłat metodą "od wody"

13:28 Tesco nadal tnie etaty. Z pracą pożegna się do 200 osób

13:05 Niska aktywność zawodowa Polek to mniejsze dochody i niższa wartość PKB

12:46 W Niemczech najmniej nowych zakażeń od września. Możliwe zniesienie obowiązku noszenia masek

12:30 Minister finansów przedstawił pakiet rozwiązań dla zagranicznych inwestorów

12:06 Darmowe badania dla czterdziestolatków. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie "Profilaktyka 40 plus"

11:38 Jest porozumienie programowe między PiS-em a Kukiz'15

11:06 UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Orange Polska. Chodzi o dodatkowe opłaty

11:00 Inflacja nie przestraszyła oszczędzających. Wydajemy miliardy na obligacje detaliczne

10:59 Reflacyjny trend się wyczerpał? Złoto zniżkuje drugą sesję z rzędu

10:56 Liczba nowych ofert pracy w Polsce wzrosła w maju o 55,2 proc. rdr

10:15 Kolejna sieć sklepów otwarta w każdą niedzielę

10:13 Co trzeci pracodawca gotów płacić pracownikom z Ukrainy więcej niż Polakom [Badanie]

09:45 Prezes Glapiński zaszkodził złotemu. Kurs euro blisko 4,50 zł

09:30 Netflix otworzył sklep internetowy

09:04 Członek RPP: Gdy PKB wróci do poziomu sprzed pandemii, będzie można zająć się hamowaniem wzrostu cen

08:02 Więcej Polaków decyduje się na ubezpieczenie na życie. Przez pandemię

07:57 Miedź tanieje poniżej 10 tys. dol. Inwestorzy czekają na Fed

07:49 Ropa w USA najdroższa od 32 miesięcy; może być już 5. kwartał ze wzrostem cen

06:56 Szansa na wycofanie skargi z TSUE ws. Turowa. Dziś propozycja umowy

06:51 "Fitness na receptę". Branża chce kontraktów z NFZ

06:01 Podatki w górę. Państwa szukają sposobu na zwiększenie wpływów budżetowych [Analiza]

06:00 Masz kredyt hipoteczny? Nie przywiązuj się do dzisiejszej raty – wkrótce będzie wyższa

05:18 Włochy luzują restrykcje. Dwie trzecie ludności w białej strefie bez godziny policyjnej