To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 13 października 2020 r.

Giełda wciąż gorąca od Allegro, zagraniczne gospodarki obolałe po pandemii, w bankach drożej, a u przedsiębiorców - miało być łatwiej, a jest trudniej. Zapraszam na podsumowanie wtorku.

#1 Średnio 6 zł co miesiąc znika z rachunku klienta banku, wynika z analizy Narodowego Banku Polskiego. W pierwszym półroczu w kość dały nam przede wszystkim podwyższone opłaty za karty, za transakcje z użyciem bankomatów i operacje wykonywane w placówkach. To nie są czasy dla fanów osobistego kontaktu z pracownikiem placówki. Wszyscy szukają oszczędności, w świecie niskich stóp procentowych - szczególnie usilnie. Szukają też banki. Na dobre witamy w świecie bankowości online.

#2 Do świata polskiej giełdy wczoraj formalnie wstąpiła spółka Allegro. W podsumowaniu 12 października Marcin Dziadkowiak oceniał pierwszą sesję nowego gracza na warszawskim parkiecie, ale interesujące dla inwestorów informacje miały nadejść dopiero wieczorem. Firma poinformowała o zmianach na kierowniczych stanowiskach. Co dalej? Allegro lada moment wpadnie do WIG-20, komentują inwestorzy. Dziś wyjaśniamy, kiedy spółka pojawi się w giełdowych indeksach. Jak poradziła sobie w drugim dniu notowań, o tym w podsumowaniu sesji.



#3 Z zagranicy spływają dane pozwalające coraz dokładniej ocenić skalę gospodarczych zniszczeń, jakie dokonały się wskutek pandemii. Tylko dziś informujemy, że w Ameryce inflacja pnie się w górę, na Wyspach rośnie bezrobocie, a skala zwolnień jest największa od 11 lat, a w Niemczech - znamy to z rodzimego podwórka - znaczne pogorszenie nastrojów. Wczoraj Czesi ogłosili lockdown, dzisiaj m.in. Włosi informują o zaostrzeniu restrykcji. O tym, że koronawirus wciąż potrafi skutecznie pokrzyżować tak zawodowe, jak i prywatne plany, przypominają dzisiejsze informacje o kwarantannie, na którą skierowali się premier czy prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. W tym temacie lektura obowiązkowa dziś to także prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego na temat krajów, które najlepiej poradzą sobie z trwającym kryzysem.



#4 Jeśli, Drogi Czytelniku, prowadzisz działalność gospodarczą lub masz przedsiębiorców w swoim otoczeniu, zapewne zdążyłeś już usłyszeć o ich nowym przekleństwie, oficjalnie nazywanym uproszczeniami w Jednolitym Pliku Kontrolnym. JPK i GTU to w ostatnich dniach z pewnością jedne z bardziej stresujących skrótów. Stresu firmom dokładają też na przykład podsuwane im oświadczenia podkreślające brak odpowiedzialności po stronie biur rachunkowych w zakresie nowych przepisów, o czym informują klienci. "JPK da firmom popalić. Księgowi rozkładają ręce", cytujemy dziś prasę w najchętniej czytanym artykule wtorku.

O czym jeszcze dziś warto wiedzieć?



Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

19:04 Z powodu koronawirusa spada zużycie energii w UE; rośnie udział OZE

18:48 Ukraina zaostrza ograniczenia i przedłuża kwarantannę do końca roku

18:00 Mocne wzrosty Allegro. WIG20 znów rozczarował

17:31 Bułgaria uruchamia budowę nowego reaktora atomowego

16:59 Rzecznik rządu: Nie ma rekomendacji wprowadzenia stanu nadzwyczajnego na ten moment

16:34 Ministerstwo Zdrowia zapowiada udogodnienia dla aptekarzy

16:24 Nowy podmiot na liście ostrzeżeń KNF

16:17 Bezrobocie w Wielkiej Brytanii najwyższe od 3 lat, liczba zwolnień największa od 11 lat

16:05 Policja nałożyła ponad 3630 mandatów za brak ochrony nosa i ust w ciągu ostatniej doby

16:00 Te gospodarki UE najmniej ucierpią z powodu pandemii

14:30 Inflacja w Ameryce przyspiesza zgodnie z oczekiwaniami

14:22 MS: nie pracujemy nad systemem odpowiedzialności za błędy medyczne

13:59 Cichanouska zapowiada ogólnokrajowy strajk, jeśli Łukaszenka nie ustąpi ze stanowiska

13:46 Będzie łatwiej o informacje z Krajowego Rejestru Karnego. Rząd przyjął projekt

13:28 W Niemczech po raz pierwszy od 10 lat spadła liczba ludności

13:19 Rząd przedłużył zakaz lotów, ale na liście nie ma m.in. UE i Ukrainy

12:21 Kraje UE porozumiały się ws. koordynacji wprowadzania ograniczeń z powodu Covid-19

12:08 Obywatelstwo za inwestycje. Cypr zawiesi program wydawania tzw. złotych paszportów

11:28 Mateusz Morawiecki na kwarantannie

11:17 Mocne pogorszenie nastrojów w Niemczech

11:13 86 proc. Polaków spędziło tegoroczny letni urlop w kraju

11:09 Nowe restrykcje we Włoszech. Zakaz prywatnych zabaw, restrykcje w sprawie wesel i sportu



11:02 Poczta Polska udostępni 2 tys. zewnętrznych automatów paczkowych do 2022 r.

10:59 Przybywa promocji w kredytach hipotecznych

10:33 Polacy rzadziej w sklepach. Najwięcej straciły drogerie i zagraniczne supermarkety

10:30 "W czwartek kolejne obostrzenia". Rzecznik resortu zdrowia komentuje

10:00 Chiny biją rekordy eksportu i importu

09:58 Kurs euro w górę. Analitycy wciąż jednak liczą na złotego

09:21 Spłaciłeś kredyt przed terminem? Rzecznik Finansowy uruchomił kalkulator

08:10 Porządki we władzach Allegro po udanym debiucie na GPW

08:03 Ceny ropy w USA rosną po poniedziałkowym spadku o prawie 3 proc.

07:06 Ruszają zwolnienia w ministerstwach. Rząd zlikwiduje 1150 etatów

07:04 JPK da firmom popalić. Księgowi rozkładają ręce



07:01 Bunt dyrektorów. Szkoły zaczęły samodzielnie decydować o zawieszeniu pracy

06:00 2,50 proc. zysku na lokacie kwartalnej, ale pod pewnymi warunkami

06:00 Nie będzie cyfrowego złotego – Polska nie bierze udziału w „technologicznym wyścigu”

06:00 Podwyżki opłat bankowych. Za karty, bankomaty czy przelewy w placówkach płacimy więcej

04:59 Donald Trump wznowił wyborcze wiece. Rzucał w tłum... maseczkami

01:25 Spory we włoskim rządzie, czy można zakazać imprez w prywatnych domach

Tutaj możesz zapisać się na wieczorny newsletter Bankier.pl z powiadomieniami o najnowszych podsumowaniach dnia.