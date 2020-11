To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 13 listopada 2020 r.

PKB na rekordzie, inflacja wyższa od oczekiwań, w górę także liczba rachunków maklerskich. Zapraszam na podsumowanie piątku pełnego interesujących danych gospodarczych. Jak zawsze tuż przed weekendem, nie zabraknie rekomendacji specjalnych.

#1 Znamy nowe dane o kondycji polskiej gospodarki w trzecim kwartale. PKB wzbił się mocno w górę. Względem poprzedniego kwartału wzrósł aż o 7,7 proc., a przypomnijmy - wcześniej zaliczył dramatyczny kwartalny spadek na poziomie 9 proc. Sumarycznie, w ujęciu rocznym, nadal jesteśmy pod covidową kreską - natomiast już znacznie bliżej poziomów, jakie pamiętamy sprzed lockdownu. Zamiast jednak o tym czytać, lepiej zobaczyć - proszę rzucić okiem na wykresy w artykule, przygotowane przez głównego analityka Bankier.pl. Krzysztof Kolany wyjaśnia dziś również, jak z takim wynikiem plasujemy się na tle Unii Europejskiej.

#2 Wszystko wskazuje na to, że słuszność miał Narodowy Bank Polski, dokonując w listopadzie korekty prognoz inflacji w stronę wyższych stawek. Z danych opublikowanych dziś przez GUS wynika, że w październiku inflacja wyniosła 3,1 proc. wobec spodziewanych 3 proc. To symbolicznie mniej niż we wrześniu, ale więcej niż w lipcu i sierpniu. Głównym winowajcom wzrostów były usługi. Jak różne kategorie wydatków wpłynęły na ten wynik, słowem - co drożało, a co taniało, pokazujemy na infografice.

#3 Liczba rachunków maklerskich znów w górę, wynika z danych za październik opublikowanych przez KDPW. W ciągu miesiąca na rynku przybyło 9,9 tys. nowych kont inwestorskich, co oznacza powrót do wzrostowego trendu sprzed września. Naturalnie wciąż jesteśmy daleko od rekordowej na tym polu wiosny, gdy Polacy tłumnie wkroczyli na warszawski parkiet. Jak w trakcie ostatniej sesji tego tygodnia radziła sobie giełda nad Wisłą, Adam Torchała opisuje tutaj.



#4 Piątki w Bankier.pl mają to do siebie, że obfitują w kilka stałych formatów, których o krok przed weekendem nie mogę nie polecić. Wspólnie z zespołem przygotowaliśmy dla Państwa:

O czym jeszcze warto wiedzieć na koniec tygodnia?

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

18:39 Słowacja od poniedziałku złagodzi ograniczenia, ale przymyka granice

17:50 "Gwiazdy" znów ciężarem. Wyraźne spadki na GPW

17:49 Santander planuje duże zwolnienia w Hiszpanii

16:50 Największe sieci branży meblarskiej apelują o otwarcie sklepów

16:50 Czechy są na czwartym z pięciu poziomów zagrożenia epidemicznego

16:10 Polska Grupa Górnicza zamierza zwolnić 360 osób z uprawnieniami emerytalnymi

16:07 Prezydent podpisał ustawę usprawniającą m.in. program "Czyste powietrze"

15:16 Wydatki w grach mobilnych w III kw. wyniosły prawie 21 mld USD

14:02 To 30 i 40-latkowie najczęściej kupowali mieszkania w trzecim kwartale 2020 r.

13:31 Nowe obowiązki i sankcje dla jednostek finansów publicznych

Przeczytaj też na Bankier.pl: "Dolina niesamowitości ma się dobrze" (kliknij w zdjęcie, żeby przejść do artykułu) / Disney Research

12:00 EuroPKB: Polska prawie najlepsza w Europie

11:35 Tegoroczny budżet programu „Moja woda” wzrośnie o ponad 10 mln zł

10:28 Inflacja w Polsce: usługi finansowe gonią wywóz śmieci

10:08 Inflacja w październiku wyższa, niż pierwotnie sądzono

10:06 Wiceminister zdrowia: W przyszłym tygodniu pojawią się szybkie testy antygenowe

10:00 PKB Polski rekordowo w górę. V-kształtne ożywienie jednak mało prawdopodobne

09:50 Rekord sprzedaży Alibaby podczas Dnia Singla

09:35 Kurs euro znów blisko 4,50 zł. Złoty osłabł

09:15 Liczba rachunków maklerskich znów w górę

09:08 Bitcoin dostępny dla amerykańskich klientów PayPal. Kryptowaluta drożeje

09:00 Ukraina: zniknęła państwowa ziemia wielkości Słowacji. "Skryta prywatyzacja"

07:56 Ropa w USA poniżej 41 USD za baryłkę - zapasy surowca rosną

07:40 Senat odroczy wyrok fiskusa

07:36 Polskim dilerom grozi interwencyjny skup aut



07:12 Centra handlowe upadną bez świąt

07:12 Szpitale tymczasowe poszukują pracowników

06:50 Sądy ogłaszają coraz więcej upadłości konsumenckich

06:50 Joe Biden zapowiada zwrot w polityce zagranicznej USA

02:44 Sąd oddalił pozew Trumpa przeciwko CNN

