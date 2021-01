To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 12 stycznia 2021 r.

Odszkodowania za skutki uboczne szczepionki, skargi na (do niedawna) ulubioną spółkę inwestorów, ryzyko utraty 500+ i przewidywania analityków względem rynku nieruchomości - to tylko niektóre tematy warte przypomnienia na koniec wtorku. Po dłuższej przerwie - ponownie zapraszam na podsumowanie dnia.

#1 Kiedy żegnaliśmy się w grudniu ubiegłego roku, z agendy redakcji nie schodziła jedna z najgłośniejszych spółek na parkiecie warszawskim, chociaż z produktem globalnym. Niespełna miesiąc później CD Projekt nadal nie pozwala o sobie zapomnieć, ale zmienił się kontekst. Gracze skarżą się na spółkę Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po tym jak sama instytucja zażądała wyjaśnień co do problemów z grą "Cyberpunk 2077". Komu i jak ma pomóc ów dialog, i czym może skończyć się dla CD Projektu - o tym więcej w dzisiejszej publikacji Michała Żuławińskiego. A o tym, jak wspomniana spółka radziła sobie podczas wtorkowej sesji na tle innych - nomen omen - graczy, o tym donosi Adam Torchała.

#2 Styczeń bez wątpienia należy do szczepionek. I chociaż te są bezpłatne, i tak wywołują temat pieniędzy. Dzisiaj - bo oto znane są szczegóły rekompensat za niepożądane działanie szczepionki przeciwko Covid-19. Minimum dwutygodniowy pobyt w szpitalu lub wstrząs anafilaktyczny, bo o takich warunkach mówi minister zdrowia, będą podstawą do ubiegania się o odszkodowanie w wysokości co najmniej 10 tysięcy złotych. Szef resortu tłumaczył dziś także, jakie są górne limity rekompensat i czy jest powód przypuszczać, że pojawią się wnioski o takie świadczenie.

#3 Skoro o świadczeniach mowa - beneficjenci programu 500+ powinni przypilnować, żeby nie stracić dopłat na dziecko. Może się to zdarzyć, bo 2021 rok jest nowym okresem rozliczeniowym i wymusza ponowne skompletowanie dokumentów. Dominika Florek podpowiada dziś do kiedy złożyć wniosek, żeby zapewnić sobie ciągłość świadczenia 500+.

#4 Publicznego wsparcia szukają też przedsiębiorcy, a wykaz prac legislacyjnych każe się spodziewać, że będą mogli dłużej ubiegać się o dopłaty do oprocentowania kredytów. Mechanizm umożliwiał zawieranie umów tylko do końca poprzedniego roku, ale termin dla firm najwyraźniej zostanie przesunięty o sześć miesięcy.



#5 Nowy rok, ale niektóre pytania - "stare". Jak to, co dalej z cenami mieszkań. Rynkowi eksperci, których prognozy analizował Marcin Kaźmierczak, każą spodziewać się półrocza stabilnych cen nieruchomości, co wiążą... ze szczepionką. Kto może liczyć na okazje w najbliższych miesiącach i jaką sytuację zastaną dziś na rynku polujący na grunty - o tym w dzisiejszym raporcie Bankier.pl.

To tylko kilka z ważnych tematów wtorku. O czym jeszcze dziś pisaliśmy?

Zobacz ważne dziś - z kraju i ze świata

19:38 Senat Berlina ogranicza przemieszczanie się mieszkańców poza granice miasta

18:29 MF: Limit ulgi abolicyjnej obowiązuje dopiero od dochodów za 2021

18:07 Spadkowy dzień na GPW. Czerwień banków i odzieżówki

15:50 Rząd przyjął nowelę ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

15:40 Są szczegóły Funduszu Kompensacyjnego za działania niepożądane szczepionki na Covid-19

15:06 Pod koniec listopada 18 banków wykazało łączną stratę w wysokości 1,1 mld zł

14:17 UKNF przypomina o ryzyku związanym z obrotem kryptoaktywami

13:48 Senacka komisja za przyjęciem ponad 100 poprawek do budżetu na 2021 r.

13:30 W Rosji spadło wydobycie ropy i gazu w 2020 roku

13:06 Koreańscy przedsiębiorcy pozywają rząd za restrykcje covidowe

12:48 Wjazd do Anglii tylko z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa

12:32 Nowela ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ma zostać przyjęta w I kwartale

12:16 Dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm mają być wydłużone. Jest projekt

11:46 Kolejne miasto w Chinach wprowadza lockdown

11:36 "Od 25 stycznia będziemy mogli wykonywać miesięcznie do 4 milionów szczepień"

11:18 Pierwszy debiut w tym roku. Kurs producenta gier mocno w górę

11:00 Polacy chcą prawnej gwarancji pracy zdalnej

10:36 Handlowcy rozważają pozwy wobec Skarbu Państwa. Branża oczekuje otwarcia sklepów

10:24 MF na razie nie widzi potrzeby emisji zielonych obligacji

10:16 Straż Kapitolu ostrzega przed protestami i zamachami



10:14 TenderHut planuje debiut giełdowy w 2021 roku

09:48 Niewielu Amerykanów ma 1 tys. dolarów na czarną godzinę

09:47 Kurs euro powyżej 4,50 zł. Dolar zyskuje

09:30 Rzecznik rządu ws. projektu dot. mandatów: Chodzi o to, aby skrócić proces nakładania kar

09:20 Rzecznik rządu o pomocy dla gmin górskich: Będzie przyjęta niezwłocznie

09:12 Za brak zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS-u grozi 5 tys. zł kary

09:04 Realny termin szczepień nauczycieli to okolice kwietnia

09:00 2100 zł miesięcznie za 2-3 godzin pracy dziennie. Uwaga na fałszywą ofertę pracy

08:48 "Cyberpunk 2077": gracze składają skargi na CD Projekt do UOKiK

08:40 Zmiany w 500+. Można stracić świadczenie, jeśli nie złoży się wniosku na czas

08:23 System e-rejestracja umożliwiający szczepienia przeciw COVID-19 rusza od 15 stycznia

08:14 Ropa w USA drożeje; może rosnąć produkcja surowca z łupków

08:13 USA nakładają nowe cła na produkty z Niemiec i Francji

07:19 Bitcoin odbija po silnych spadkach

07:02 Coraz więcej Niemców opuszcza swój kraj

06:57 Będą większe kary za śmiecenie. Ministerstwo bierze się za przestępstwa środowiskowe

06:55 Nielegalna sprzedaż leków dla zwierząt przez internet coraz częstsza

06:50 Rekordowy pandemiczny rok w inwestycjach

06:48 Pandemia nie zniechęciła obcokrajowców. Znów więcej ubezpieczonych w ZUS-ie

06:46 Łatwiej będzie zbierać w sieci na biznes, ale nie na leczenie

06:44 Skarbówka rozpoczyna kontrole firm. Pieniądze z mandatów podreperują budżet państwa

06:38 PiS zapowiada zmiany w prawie dot. internetu. "Wolność słowa musi być zagwarantowana"

06:35 Luxmed musi wyrzucić 90 szczepionek. Były źle przechowywane

06:04 Amazon jako kolejny wstrzymuje fundusze dla parlamentarzystów, którzy podważali wyniki wyborów w USA

06:00 Ranking lokat kwartalnych. 2,10 proc. utrzymane, ale są też obniżki

06:00 Pół roku stabilnych cen. Mieszkania czekają na szczepionki

04:49 We Włoszech poza kolejką zaszczepiono 100 tysięcy osób

03:11 USA uznały Kubę za państwo sponsorujące terroryzm



