To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 12 marca 2021 r.

Koniec tygodnia pod znakiem inflacyjnych tematów – piszemy o gwałtownym wzroście cen paliw oraz kraju nękanym hiperinflacją. Ale dziś nie tylko o inflacji, ponieważ polski przemysł błysnął na tle Europy, a inwestorzy indywidualni błyszczą na GPW. Zaczynamy podsumowanie piątku.

#1 Gwałtowny wzrost cen paliw. Już ponad 5 zł wynosi średnia cena za litr benzyny i oleju napędowego, które tankujemy na stacjach w Polsce. Trend wzrostowy w cenach paliw utrzymuje się bez przerwy od siedemnastu tygodni. Skąd takie wzrosty – na to pytanie odpowiadamy na Bankier.pl.

#2 Kraj „milionerów za 2 złote” nad przepaścią. A mowa o Wenezueli. Gospodarka tego sponiewieranego hiperinflacją kraju skurczyła się w ciągu 8 lat o blisko 80 proc. 97 proc. wenezuelskich rodzin nie ma zapewnionego bezpieczeństwa żywnościowego, a 90 proc. cierpi ze względu na nieregularne dostawy energii elektrycznej. To tylko niektóre efekty nieudolnych rządów Hugo Chaveza i Nicolasa Maduro. A dlaczego jest to kraj „milionerów za dwa złote”. To wyjaśnia w swoim tekście Michał Żuławiński.

#3 Polski przemysł błysnął na tle Europy. Polska znalazła się w czołówce państw uszeregowanych pod względem dynamiki produkcji przemysłowej w styczniu. To kolejny mocny sygnał z tego sektora naszej gospodarki. Więcej na ten temat w artykule na Bankier.pl.

#4 Rośnie siła inwestorów indywidualnych na GPW. Moda na giełdę, jaka nastąpiła w czasie „koronawirusowej” przeceny na GPW, sprawiła, że w 2020 roku udział inwestorów indywidualnych w obrotach polskiego rynku wzrósł ponad dwukrotnie – z 12 do 25 proc. Ostatni taki wynik z „dwójką” na początku notowaliśmy 11 lat wcześniej. Nieco więcej na ten temat w artykule Adam Torchały.

19:23 WHO zaakceptowała szczepionkę Johnson&Johnson

18:43 AstraZeneca broni skuteczności swojej szczepionki

18:31 Rafał Trzaskowski zakażony koronawirusem

18:00 Trwa taniec WIG20. Moc Dom Development

17:07 Odbiór listów poleconych przez internet. Polacy zainteresowani usługą

16:50 Podatek reklamowy. MF analizuje 150 uwag do projektu

16:41 Rada UE przedłużyła sankcje za naruszanie integralności terytorialnej Ukrainy

16:24 Australijczyk Mathias Cormann nowym sekretarzem generalnym OECD

16:11 WHO: AstraZeneca to świetna szczepionka, nie ma powodów, by jej nie stosować

15:50 Lepiej wypłacić gotówkę wcześniej. Duże banki zapowiedziały przerwy na weekend

15:22 Kierunkowa zgoda zarządu Lotosu na zmiany wymagane do przejęcia przez Orlen

15:13 EMA zaleca dodanie reakcji alergicznych do listy skutków ubocznych szczepionki AstraZeneki

15:10 Tym będą żyły rynki: GUS, Fed i rating

14:57 Wizz Air uruchomi trzy letnie kierunki z Warszawy do Grecji

14:44 Hiszpania wstrzymuje szczepienie preparatem AstraZeneca osób powyżej 55 lat

14:36 Opłaty za śmieci w Warszawie. Spółdzielnie w stolicy apelują o zmianę nowej uchwały śmieciowej

14:30 Właściciel Netto przejmie Tesco. Jest zgoda UOKiK

14:28 Wydatki Stolicy Apostolskiej w tym roku będą najniższe w jej najnowszej historii

14:20 Gwałtowny wzrost cen paliw. 5 zł za litr przebite z impetem

13:35 Rusza Turing - program, który zastąpi brytyjskim studentom Erasmusa

13:28 Gowin: Potrzebne są mieszkania dla osób o średnich dochodach

13:19 Nowy podział obowiązków w MAP; utworzono Departament Spółek Paliwowo-Energetycznych

13:07 Nowy pomysł na alimenty. Powstanie instytucja natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych?

12:57 Rosja lepiej przygotowana do wojny niż NATO. Raport Szwedzkiej Agencji Badań nad Obronnością

12:50 Morawiecki: NBP prowadzi osobną politykę, jest suwerenny

12:47 Kolejne obostrzenia? Północ Polski z coraz większą liczbą przypadków

12:41 Premier o "taśmach Obajtka": musiał nacisnąć na odcisk niejednej grupie interesów

12:40 Rośnie siła inwestorów indywidualnych na GPW. Dane najlepsze od dekady

11:58 Polski przemysł błysnął na tle Europy

11:56 Od poniedziałku nauczanie hybrydowe w klasach I-III w kolejnych województwach

11:53 Rzecznik MZ: Wariant brytyjski będzie niebawem odpowiadał za 50 proc. zakażeń

11:12 Rząd przedłuża na marzec pomoc dla firm dotkniętych pandemią

10:55 Francja: takiego spadku demograficznego nie było od 45 lat

10:53 Dworczyk: Nie ma zaleceń EMA, by wstrzymywać szczepienia AstrąZeneką

10:52 Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przebywa na kwarantannie

10:46 Niespełna jedna trzecia Polaków jest zadowolona z otrzymywanych wynagrodzeń. Badanie Pracuj.pl

10:40 Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa biją rekordy popularności

10:30 Kuczyński: No-brain market?

10:13 Kurs euro powyżej 4,58 zł. Dolar też drożeje

09:55 Premia na dzieci bardziej pobudziła konsumpcję w Niemczech niż obniżony podatek VAT

09:05 Ceny miedzi na LME w Londynie zaliczą 5. tydzień ze zwyżką

09:01 W USA mocny kurs dolara zniechęca inwestorów do zakupów na rynkach ropy

08:40 Biedronka będzie sprzedawać test na obecność przeciwciał Covid-19

08:30 Netflix walczy z dzieleniem konta

08:14 Rząd przedłuży wypłatę zasiłku opiekuńczego do 28 marca 2021 r.

08:10 Horban: Szczyt epidemii nastąpi prawdopodobnie pod koniec kwietnia

06:57 Trudny bój z hakerami. Liczba cyberprzestępstw rośnie lawinowo

06:49 Polacy rzucili się na whisky. Sprzedaż skoczyła o 20 proc.

06:36 Sąd Najwyższy zajmie się pytaniem o "prawo do oddychania czystym powietrzem"

06:25 Prywatny internet i własna kawa. Rok pracy zdalnej, rok bez potrzebnych przepisów

06:01 Prezes ZUS: rozpoczynamy cykl spotkań konsultacyjnych z przedsiębiorcami

06:00 Najlepsze konta oszczędnościowe. Nawet kilkukrotnie wyższy zysk za spełnienie warunków

06:00 Hiperinflacja w Wenezueli trwa. Kraj „milionerów za 2 złote” nad przepaścią

05:46 Johnson&Johnson czwartą szczepionką dopuszczoną na unijny rynek

02:23 Kolejne kraje zawieszają podawanie szczepionki firmy AstraZeneca. "Polska monitoruje sytuację"

01:08 Szczepionka firmy Novavax skuteczna w 96 proc.

00:27 Wielka Brytania ponownie odsuwa wprowadzenie kontroli towarów importowanych z UE