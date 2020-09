To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 11 września 2020 r.

Banki idą po graczy, nowi traderzy na liście ostrzeżeń KNF i plany europejskiego nadzoru nad kryptowalutami - to tylko niektóre z tematów piątku 11 września. Zapraszam na podsumowanie dnia.

#1 Znowu wydłużyła się KNF-owska lista podmiotów, które - jak uzasadnia Komisja - są podejrzewane o wykonywanie działalności bankowej mimo wymaganego zezwolenia. Grand Marshall Ltd., Grand Nova Ltd., SwissTrade Exchange czy LondonTrade Exchange to tylko niektóre marki przyjmujące wkłady pieniężne od klientów, bez wymaganej zgody nadzorcy.

#2 Banki zaczynają interesować się entuzjastami gier komputerowych. Na razie powoli i ostrożnie. Tej grupie oferowane są zwykle karty płatnicze ze specjalnym wizerunkiem albo zniżki na zakupy w wirtualnym świecie. Jak pisze dziś Wojciech Boczoń, z ofertą dla graczy zamierza wystartować także największy bank w Polsce.

#3 Będzie europejski supernadzór nad rynkiem kryptowalut. Jak informuje dziś Michał Kisiel, projekt pierwszej regulacji tego typu na Starym Kontynencie ma zostać opublikowany w ciągu kilku tygodni. Twórcy kryptowalut byliby zobowiązani do przygotowywania swoistego odpowiednika prospektu emisyjnego, akceptowanego przez regulatora.

#4 Jeśli jesteśmy na "przedweekendziu", to redakcja Bankier.pl na pewno ostrzegła klientów banków przed niemiłymi zaskoczeniami. Przerwy technicznie w najbliższych dniach planują m.in. PKO Bank Polski czy ING Bank Śląski. Co piątek polecam również podsumowanie (pięciu) najważniejszych tematów tygodnia "dla twojego portfela".



Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

18:49 Rząd chce zmienić przepisy dot. zasiłków w sytuacji obniżenia wymiaru czasu pracy

18:15 Praga zakazuje automatów do gier hazardowych

18:11 Finlandia łagodzi ograniczenia dla podróżnych. Polska na "zielonej" liście

17:45 Lekkie wzrosty WIG20. Znów gorąco na JSW

15:47 Morawiecki zapowiada pakiet gospodarczy dla Białorusi i bezwizowy ruch

15:33 KNF wpisała na listę ostrzeżeń kolejne firmy trudniące się tradingiem

15:10 W ciągu 10 lat liczba samochodów na 1000 Niemców wzrosła o 12 proc.



14:36 Nieoficjalnie: Allegro przygotowuje się do debiutu na giełdzie

14:30 Amerykańska inflacja ponownie wyższa od oczekiwań

14:14 Zakaz wejścia do terminalu osób niebędących pasażerami zniesiony

14:09 Senat za drugą tarczą antykryzysową dla turystyki

14:06 PKP Cargo z międzyzwiązkowym komitetem protestacyjnym

13:18 Wielka Brytania zawarła umowę o wolnym handlu z Japonią

13:12 Komisja PE za podwyższeniem celu redukcji emisji do 2030 r.

13:03 Austria rozszerza nakaz noszenia maseczek

12:40 W weekend utrudnienia w kilku bankach

12:22 Emilewicz: 1,1 mld zł w ciągu pięciu lat na ulgę robotyzacyjną

12:05 Rusza projekt wyrównywania nadpłat składek na ubezpieczenie społeczne

11:58 Getin pracuje nad nowym planem naprawy. Ograniczy liczbę placówek i chce poprawić marżę odsetkową

10:53 Paliwa nareszcie przestały drożeć. W hurcie już tanieją

10:43 MAN chce zlikwidować do 9,5 tys. miejsc pracy

10:20 PKB Wielkiej Brytanii wzrósł w lipcu o 6,6 proc.

10:06 Europa planuje supernadzór dla kryptowalut

09:33 Kurs euro stabilny. Funt mocno potaniał

09:17 Lucid Air – konkurent Tesli. „Stworzyliśmy najlepszy samochód świata”



09:07 Orban: Nie będzie takich ograniczeń jak podczas pierwszej fali epidemii

09:01 Getin Noble Bank w II kw. '20 z dużą stratą

07:58 Ceny ropy w USA w dół - będzie duży tygodniowy spadek notowań

07:15 Wielka wymiana na szczytach Naczelnego Sądu Administracyjnego

07:10 Dzisiejsi 20-30-latkowie będą dożywać setki

07:10 Ostra walka o zwierzęta

06:35 Będzie druga tarcza dla turystyki

06:00 3 proc. rocznie ponownie na kontach oszczędnościowych

06:25 Pandemia pomogła serwisom VOD. W tym roku zanotują rekordowy wzrost

06:00 Banki kokietują graczy. Pierwsze produkty dla tej grupy trafiły na rynek

03:59 19. rocznica zamachów na World Trade Center z 11 września



01:32 Twitter: Będziemy usuwali tweety podważające zaufanie do wyborów



