To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 11 stycznia 2021 r.

Po przerwie świąteczno-noworocznej wracamy z naszym codziennym autorskim podsumowaniem wydarzeń dnia. Dziś zaczynamy od tematu powrotu (nie wszystkich) dzieci do szkół oraz koronawirusowych obostrzeń, zastanawiamy się nad przyszłością notowań złota, opisujemy proces szczepień w Polsce i przedstawiamy ciekawostkę – kredyt hipoteczny na zero procent – niestety nie w Polsce. A to nie wszystko, co chcemy polecić. Zaczynamy podsumowanie poniedziałku.

#1 (Nie wszystkie) dzieci wracają do szkół. Choć oficjalna liczba nowych zakażeń w Polsce prezentuje się stosunkowo nieźle, rząd nie zdecydował się złagodzić dotychczasowych obostrzeń, które miały obowiązywać do 17 stycznia. Jedyna zmiana, jaką dziś ogłoszono, to powrót do szkół dzieci z klas I-III. Minister zdrowia Adam Niedzielski wyjaśniał, że to „najbardziej nieśmiały krok, na jaki można było się zdecydować”, wyważający ewentualne ryzyko rozwoju epidemii z kosztami nauczania zdalnego i nieprzebywania dzieci w grupie rówieśniczej. Obowiązywanie pozostałych obostrzeń zostało przedłużone o dwa tygodnie.

#2 Co czeka złoto w 2021 roku? Królewski metal ma za sobą dwa świetne lata. Inwestorów interesuje jednak przyszłość, nie przeszłość. „Rok 2021 zapowiada się równie dobrze. A raczej należałoby powiedzieć, że zapowiada się równie źle, co powinno premiować królewski metal ponad papierowe aktywa” - twierdzi główny analityk Bankier.pl Krzysztof Kolany, który przygląda się perspektywom dla złota w 2021 roku.

#3 Dużo o szczepieniach. Do Polski trafiło już ponad 1 mln dawek szczepionki na koronawirusa. Najpoważniejszą przeszkodą, żeby szczepić szybciej, jest brak szczepionki – twierdzi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W pierwszej kolejności z tzw. grupy pierwszej szczepione będą osoby, które ukończyły 80 lat, potem osoby powyżej 70 lat – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Z badań wynika, że chętnych do zaszczepienia seniorów przybywa. Na portalu piszemy także o tym, jak zapisać się na szczepienie. Prawdopodobnie w poniedziałek resort zdrowia przedstawi projekt ustawy wprowadzającej szybką rekompensatę za powikłania poszczepienne. Tymczasem naukowcy opracowali test, który wykrywa koronawirusa w ciągu 10-12 sekund.

#4 Kredyt hipoteczny na zero procent. I nie ma haczyków. Niestety nie w Polsce, a w Danii. Klienci Nordea Kredit w Danii mogą zaciągnąć kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem wynoszącym zero procent. Oferta jest dostępna dla osób, które chcą spłacać zobowiązanie przez maksymalnie 20 lat. Więcej informacji w artykule na Bankier.pl.

#5 Sezon podatkowy wystartował. Jak co roku od stycznia do kwietnia nasze głowy prędzej czy później zaprzątnie kwestia zeznania podatkowego. W najprostszym przypadku nie będziemy musieli zrobić nic. W bardziej skomplikowanych przypadkach pomoc można znaleźć na portalu pit.pl, skąd m.in. można pobrać program do rozliczeń podatkowych za 2020 rok oraz znaleźć dużą dawkę materiałów, które pomogą rozwiać wątpliwości przy wypełnianiu formularzy podatkowych. Pomocą będziemy służyli także na Bankier.pl – dziś zaczynamy od przypomnienia terminów, jakie mamy na złożenie poszczególnych zeznań podatkowych.

#6 Godne polecenia. Na koniec kilka wartych zainteresowania tekstów autorów Bankier.pl:

O czym jeszcze pisaliśmy w poniedziałek?

Najważniejsze z kraju i ze świata

19:52 American Express karze kongresmenów, którzy podważali wyniki wyborów w USA

19:07 Tesla z mocnymi spadkami, ale wycena nadal kosmiczna

19:02 FBI ostrzega przed zbrojnymi protestami w każdym z 50 stanów USA

19:01 Na Ukrainie fala protestów w związku z podniesieniem cen gazu i prądu

18:41 Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy na wtorkowym posiedzeniu rządu

17:58 Jest wniosek o impeachment Donalda Trumpa. Demokraci zarzucają mu „podżeganie do powstania”

17:55 CD Projekt w końcu zielony. Korekta KGHM-u

17:25 Niedzielski o szczepieniach celebrytów: w WUM doszło do nadużycia władzy. Oczekuję dymisji rektora

17:14 Koniec nauki zdalnej dla klas I-III, dzieci wracają do szkół. Reszta obostrzeń obowiązuje nadal

15:17 Lider brytyjskiej opozycji już nie chce przywracać swobody przepływu osób z UE

15:14 Dworczyk: Najpoważniejszą przeszkodą, żeby szczepić szybciej, jest brak szczepionki

15:10 Analityk: Akcje banków rosną w ślad za wyjaśnieniem sytuacji wokół Idea Banku

15:06 Merkel krytycznie ocenia zablokowanie konta Trumpa na Twitterze

15:05 Japoński paszport najpotężniejszy na świecie. Polski na 11 miejscu

15:03 WhatsApp chce przekazywać dane Facebookowi. Użytkownicy szukają nowych aplikacji

14:48 Deficyt za 2020 rok wyniesie 90 mld zł. Ministerstwo Finansów przedstawiło wstępne szacunki

14:46 Kleina: Zysk NBP za rok 2020 nie powinien być mniejszy niż 5 mld zł

14:32 BioNTech zamierza wyprodukować 2 mld dawek szczepionki w 2021 roku

14:22 Większość firm dobrze ocenia przystępność rządowych informacji o COVID-19

14:00 Wzrost ubóstwa w Niemczech. Najbardziej dotknięci biedą są emeryci

13:44 Awans zawodowy także dla nauczycieli szkół za granicą

13:30 Opinia: Skala odbicia gospodarczego może rozczarować inwestorów

12:30 Nowe akcje ciążą Columbusowi

12:15 Niedzielski: Najpierw szczepione osoby powyżej 80 lat

11:22 UOKiK: Ponad 32 mln zł kary na największe sieci fitness, w tym spółkę Benefit Systems

10:51 MRPiT: W 2020 r. dwukrotnie wzrosła liczba firm zakładanych online

10:40 Do kiedy należy rozliczyć PIT za 2020 r.?

10:33 Jak zapisać się na szczepienie na koronawirusa?

10:28 NBP wznawia comiesięczne spotkania z dziennikarzami. 15 stycznia konferencja prezesa

10:15 Program „Bony na innowacje dla MŚP”. PARP: 565 wniosków na ponad 162 mln zł

10:04 W grudniu z rejestru REGON wykreślono 17,2 tys. firm, o 38,0 proc. więcej mdm

10:00 UFG: Podróżni otrzymali 165 mln zł zwrotu za odwołane wycieczki

10:00 PLL LOT zamierza zwolnić 300 osób. Związki: redukcje bezzasadne

10:00 Złoty przerwał dobrą passę. Kurs euro w górę

09:48 Dworczyk: Wszystko wskazuje na to, że szczepić będziemy musieli się co roku

09:40 Francuski epidemiolog: Z powodu brytyjskiej odmiany koronawirusa granice powinny być zamknięte

09:10 Wyższa opłata za abonament RTV w 2021 r.

09:07 Globalne chomikowanie pracowników trwa

09:05 Blokada Twittera Trumpa. Komisarz UE wzywa do ustalenia odpowiedzialności mediów społecznościowych

09:00 W grudniu więcej ofert pracy, cały 2020 r. ze spadkiem rekrutacji

08:55 Deloitte: Wzrost aktywności na rynku fuzji i przejęć przez pandemię

08:20 Miedź w dół. Inwestorów odstrasza mocny USD i eskalacja napięć USA-Chiny

08:08 Ropa w USA ma przerwę w zwyżkach notowań

08:04 Kredyt hipoteczny z zerowym oprocentowaniem – nowa oferta w Danii

07:26 Chętnych do szczepień mocno przybyło

07:19 Gowin: Biznes na nowo zdefiniuje priorytety

07:15 Szybka rekompensata za powikłanie po szczepionce

07:07 Rządzący sięgają po studenckie kadry

06:53 Szczerski: Tematy ideologiczne mogą wrócić w relacjach z Ameryką

06:51 Przeciwciała dla SARS-CoV2 można wykryć w 12 sekund - powstał nowy test

06:50 Rząd chce lepiej przygotować kraj na kolejne kryzysy. Ma pomóc nowa ustawa o rezerwach strategicznych

06:46 Ruszyły pozwy za lockdown

06:18 We Włoszech strajk uczniów przeciwko przedłużonemu zdalnemu nauczaniu

06:00 Darmowe konto firmowe w dwóch bankach. Liderzy rankingu spadli z podium

06:00 KGHM – powrót króla. Akcje są najdroższe w historii

06:00 Co czeka złoto w 2021 roku?

06:00 Wybieramy Mistrza GPW 2020: ruszają ćwierćfinały

06:00 KRD: W pandemii wzrosły długi konsumentów i firm, ale ubyło dłużników

05:56 BIG InfoMonitor: Bankructwa obawia się w tym roku co trzecia firma

05:42 Rozpoczynają się testy nauczycieli na obecność koronawirusa

00:07 Amazon wypowiedział usługi prawicowemu serwisowi społecznościowemu Parler