To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 11 marca 2021 r.

Dziś w podsumowaniu sporo tematów rynkowych. Będzie więc o napływie pieniędzy do funduszy, prawdopodobieństwie powtórki wielkiej hossy oraz przyspieszeniu „drukarek” EBC. Ale zaczniemy od lockdownu w kolejnych województwach oraz planowanym napływie pieniędzy do górniczych kieszeni. Zaczynamy podsumowanie czwartku.

#1 Lockdown w kolejnych województwach. Mazowieckie i lubuskie – to kolejne województwa, w których wejdą w życie dodatkowe obostrzenia. Co ciekawe, nie będzie już tygodniowego czasu oczekiwania na wejście w życie tych obostrzeń, jak to się stało tydzień temu w przypadku województwa pomorskiego. Obostrzenia zaczną obowiązywać już od najbliższego poniedziałku. Więcej na ten temat w artykule na Bankier.pl.

#2 Pieniądze dla górników już blisko. Finał rozmów z górnikami w sprawie porozumienia dotyczącego transformacji górnictwa węgla kamiennego jest już blisko – przynajmniej tak twierdzą strony rozmów. Z nieoficjalnych informacji związkowców wynika, że niemal w całości uzgodniono już kwestię osłon socjalnych (dla tych, którzy nie będą mogli dopracować w kopalniach do emerytury) - chodzi m.in. o 120-tysięczne (netto) odprawy pieniężne. Co więcej mają otrzymać górnicy?

#3 Pieniądze płyną do funduszy akcji. Na razie jednak głównie do tych zagranicznych. Napływ środków do funduszy akcji polskich odnotowano w lutym po raz pierwszy od lipca ubiegłego roku. Bezkonkurencyjnymi pozostają jednak wciąż fundusze obligacji, które zgarniają większość pieniędzy Polaków. Więcej na ten temat.

#4 Czeka nas wielka hossa? Nie odbiegając daleko od poprzedniego tematu - Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI ocenia wprawdzie prawdopodobieństwo scenariusza wielkiej hossy jako niewielkie, to jednak wzrasta ono według niego wraz z przedłużającą się pandemią. Wszystko przez banki centralne „drukujące” pieniądze i zwiększające w ten sposób płynność na światowych rynkach. Dopóki pandemia będzie trwała, o zatrzymaniu „drukowania” raczej nie ma mowy – twierdzi Buczek. Co jeszcze prognozuje prezes Quercusa?

#5 EBC będzie "drukował" znacznie szybciej. I pozostając w temacie „drukowania” pieniędzy - mieliśmy dziś posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, który zapowiedział przyspieszenie tempa skupowania obligacji państw członkowskich strefy euro. To odpowiedź banku na obawy rynkowe związane z ostatnim wzrostem rentowności obligacji. Oczywiście pieniędzy na skup obligacji EBC nigdy nie zabraknie, a „drukowanie” nie jest już nawet fizycznym procesem – wystarczy elektroniczny zapis w systemie informatycznym. Wszystko wyjaśnia Michał Żuławiński.

19:11 Nie dostali zwrotu pieniędzy za odwołaną wycieczkę do Egiptu - kolejna skarga RPO

18:30 NBP rozważa reakcję na wzrost rentowności krajowych obligacji

17:35 WIG20 poniżej 2000 pkt. CD Projekt odbił, Biomed zawrócił

17:00 Pieniądze płyną do funduszy akcji, ale głównie zagranicznych

16:36 Chiny przyjęły nowy plan pięcioletni i cele na 2035 rok

15:58 Izrael: szczepionka Pfizera w 97 proc. skuteczna w zapobieganiu objawowego Covid-19

16:00 Buczek: Rośnie prawdopodobieństwo wielkiej hossy, WIG może zmierzyć się z rekordem

14:39 Europejska Agencja Leków wydała pozytywną opinię o szczepionce Johnson & Johnson

14:13 Prezes Pesy: Uruchomienie pierwszej lokomotywy napędzanej wodorem pod koniec roku

14:05 Lockdown w kolejnych województwach. Rząd wprowadza obostrzenia m.in. w Warszawie

13:59 EBC zapowiada, że będzie "drukował" znacznie szybciej

13:55 Nauka zdalna uczniów starszych przedłużona o dwa tygodnie

13:46 Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie zakazu adopcji dzieci przez pary homoseksualne

13:34 Słowacka policja wzmocniła kontrole na granicach, także z Polską

13:25 Chile najszybciej szczepiącym się krajem przeciwko Covid-19 na świecie

13:17 Warren Buffett wyprzedził Marka Zuckerberga w rankingu najbogatszych

13:10 Netflix wyprzedzony przez Player.pl

12:39 Wyrok SN ws. kredytów frankowych może kosztować banki 234 mld zł

12:36 Kontrowersje wokół majątku Daniela Obajtka. Przepisywał jego część na brata?

12:11 Adamczyk: Do 2030 r. planujemy zwiększyć liczbę połączeń kolejowych o 64 proc.

11:53 Dania wstrzymuje szczepienia preparatem AstraZeneca

11:33 Firma z Kolonii i IBM przygotują paszporty szczepionkowe

11:22 X-Trade Brokers DM planuje wypłacić 1,79 zł dywidendy na akcję

10:52 Holandia w czołówce krajów i terytoriów pod względem unikania opodatkowania

10:43 Sąd wydał nakaz zapłaty niespłaconego kredytu we frankach. Jest skarga nadzwyczajna RPO

10:40 2 tys. dolarów kary za zbyt roznegliżowany strój na rajskiej wyspie

10:37 Rzecznik MZ: Jeśli przepis zwalniający z noszenia maseczek osoby z problemami oddechowymi będzie nadużywany, zniesiemy go

10:16 Podatek od smartfonów. "Dyskusja w rządzie już się toczy"

10:06 Łańcuchy dostaw się zatykają, ale lekkie przegrzanie światu nie zaszkodzi

09:50 Część marketów Intermarché jest otwarta w każdą niedzielę

09:41 Grecja otworzy się dla turystów w maju. Są wymogi do spełnienia

09:30 Złoty lekko umocniony. Kurs euro wciąż powyżej 4,50 zł

09:10 Oszuści podszywają się pod pracowników resortu finansów i urzędów skarbowych

08:58 Ceny miedzi w Londynie rosną pomimo bardzo wysokich jej zapasów w Chinach

08:10 Kolejna sieć sklepów zawalczy o pracowników

08:09 W USA ropa zyskuje po silnym spadku amerykańskich zapasów benzyny

07:23 Podatkowa sankcja dla firm rozwijających swój biznes

07:13 Hotele stoją puste i tęsknią za gośćmi

07:02 Na rynku brak stali, mogą stanąć fabryki

06:56 Luka w estońsim CIT

06:48 Koszty pandemii są ogromne

06:32 Rośnie liczba Ukraińców w Polsce

06:22 Od czwartku uzdrowiska znów otwarte

06:00 Exodus bankowców. Końca zwolnień nie widać

06:00 Polskie domy i mieszkania coraz mniejsze [Wykres]

06:00 Wracają sowite dywidendy. W tych spółkach można liczyć na spory skok wypłat

05:57 Ruszają zapisy na szczepienia dla osób w wieku 69 lat

05:34 Najwięcej zgonów w historii USA w 2020 roku