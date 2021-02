To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 11 lutego 2021 r.

Chiny świętują nowy rok, a my podsumowujemy, jaki dla Chin był ten mijający rok – Rok Szczura. Poza tym analizujemy ceny nieruchomości w IV kwartale, sprawdzamy reakcje na środowy protest mediów, przyglądamy się danym o imporcie samochodów i prezentujemy cennik kosmicznego internetu. Zaczynamy podsumowanie czwartku.

#1 To był rok Chin. Państwo Środka świętuje nadejście nowego roku. To okazja do podsumowania odchodzącego roku. „Chiny są wygranym Roku Szczura nie dlatego, że dobrze poradziły sobie z koronawirusem, ale dlatego, że Zachód poradził sobie dużo gorzej. Jednak wcale nie jest przesądzone, że pandemia zapoczątkowana w Wuhan okaże się „odwrotnym Czarnobylem” i wyznaczy świt nowej ery globalnej dominacji Pekinu” – tak rozpoczyna swoją analizę Maciej Kalwasiński. I zgodnie z jej tytułem uzasadnia, dlaczego odchodzący rok był zdecydowanie rokiem Chin.

#2 Sprzedający mieszkania hojniej schodzą z cen. Mniej skorzy do negocjacji, ale i bardziej skorzy do obniżek cen w ogłoszeniach – tak opisuje sprzedających na rynku nieruchomości raport Barometr za IV kw. 2020 r. Z powodu wzrostu podaży mieszkań wydłużył się czas potrzebny do sprzedaży mieszkania. Więcej informacji z rynku nieruchomości na podstawie raportu przygotowanego przez Metrohouse i Gold Finance opisuje Marcin Kaźmierczak.

#3 „Media bez wyboru” – presja ma sens? Po konsultacjach, po rozmowach, mam nadzieję, że uda się osiągnąć kompromisowe rozwiązanie, które będzie zadowalało media; nie wykluczamy, że będą jakieś zmiany w projekcie - mówił w czwartek szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski pytany o projekt dot. opłaty od reklam. Intencji służących nałożeniu podatku nie ukrywa Joanna Lichocka, mówiąc: Podatek reklamowy nie jest nakładany na Polaków, tylko na TVN, "Gazetę Wyborczą" i Axel Springer. Przypomnijmy, że środa 10 lutego była dniem protestu mediów przeciwko nowemu podatkowi. Niektóre prywatne stacje radiowe i telewizyjne oraz portale internetowe prezentowały czarne plansze, nie prezentując bieżących programów.

#4 Coraz starzej w komisach. Styczeń, nietypowo, przyniósł silniejszy spadek importu używanych aut, niż wyniósł spadek sprzedaży nowych samochodów. Był to także najgorszy styczeń w imporcie aut od czterech lat. A po raz pierwszy w historii średni wiek aut sprowadzonych do Polski przekroczył 12 lat. Styczniowe dane o imporcie samochodów używanych analizuje Marcin Kaźmierczak.

#5 Kosmiczny internet już w Polsce. Internet z satelitów Starlink należących do firmy Elona Muska jest już oficjalnie dostępny w Polsce. Cena może jednak na razie zwalić z nóg – miesięczna opłata to prawie pół tysiąca złotych, a trzeba jeszcze zapłacić (i to sporo) za dostawę. Być może jednak znajdą się tacy, którzy skuszą się na tę usługę. Szczegóły cenowe oferty kosmicznego internetu sprawdziła Dominika Florek.

A na koniec dwa świeżo opublikowane rankingi produktów finansowych:

Czwartek 11 lutego - wybrane wiadomości z kraju i ze świata

19:13 Komisja finansów za przesunięciem terminu na rozliczenie zeszłorocznego CIT

18:49 Polska firma stworzyła urządzenie do wykrywania koronawirusa z oddechu

18:00 Mocne wzrosty WIG20. Odbicie banków i Allegro

17:59 W Chinach zakaz nadawania dla BBC World News

17:56 Styczeń dziewiątym miesiącem napływów do funduszy inwestycyjnych

17:20 Ponad 30 tys. mikrofirm otrzymało 2,6 mld zł wsparcia z tarczy finansowej

16:46 Wody Polskie przygotowują się do akcji lodołamania na Wiśle

16:23 Korupcja w Austrii. Przeszukano dom ministra finansów

16:11 W Zakopanem kumulacja turystyczna. Przyjedzie nawet 20 tys. gości

15:48 CIT firm medialnych do przychodu. Resort finansów pokazał dane

15:35 Podatek od reklam. "Nie wykluczamy, że będą zmiany w projekcie"

15:02 Firmy dostarczające nieodpowiednie maseczki mogą zostać zamknięte na 5 lat

14:47 Niedzielski: Plan odbudowy zdrowia Polaków obejmie pięć elementów

14:40 To był rok Chin

14:27 Merkel broni w Bundestagu decyzji o przedłużeniu lockdownu. "Nie byliśmy wystarczająco ostrożni"

14:16 Irlandia bliska utrzymania restrykcji epidemicznych do Wielkanocy

14:12 Łukaszenka: Projekt nowej konstytucji do końca roku, referendum w 2022 r.

13:47 Luzowanie obostrzeń. Od 11 marca ruszą uzdrowiska i sanatoria

13:19 Co 14. mieszkaniec Unii narzekał na zimno w domu

13:14 Premier zapowiedział powstanie Krajowej Sieci Kardiologicznej

13:14 WHO: rozprzestrzenianie się nowych wariantów koronawirusa może zaprzepaścić sukces szczepień

13:02 Brakuje specjalistów z fachem w ręku: kierowców, pielęgniarek czy spawaczy

12:58 Kościński: Prognoza KE dotycząca polskiego PKB na 2021 r. niższa od oczekiwań resortu finansów

12:30 Szczepienia nauczycieli od piątku. Kolejne zapisy w przyszłym tygodniu

12:28 Rząd dopisał kasyna do biznesów otwartych od 12 lutego

12:23 Nauka zdalna przedłużona do końca lutego

11:01 KE: tylko cztery gospodarki UE w tym roku odrobią straty z 2020 roku

10:54 Sieć bitcoin zużywa więcej energii niż Argentyna

10:46 LPP zadowolone z handlu po ponownym otwarciu galerii

10:30 Trudniej sprzedać mieszkanie na rynku wtórnym, więc sprzedający hojniej schodzą z cen

10:12 KNF: Rozwiązanie problemu kredytów we frankach coraz bliżej, wyniki ankiet są bardzo obiecujące

09:51 Kurs euro powrócił do 4,50 zł. Złoty pozostaje słaby

09:48 Twitter nie przywróci konta Trumpa

09:13 BBC: "pałac Putina" był budowany na jego urodziny w 2011 r.

09:12 GPW Benchmark wprowadzi w marcu zmiany w metodzie opracowywania indeksów giełdowych

09:10 Kosmiczny internet Elona Muska dostępny w Polsce. Znamy cenę usługi

09:10 Heineken zwolni 8 tys. pracowników

09:01 Miedź na LME nadal zyskuje

08:36 Mastercard będzie rozliczać transakcje w kryptowalutach

08:22 Ropa w USA tańsza - wskaźniki techniczne sygnalizują możliwy koniec zwyżek

07:40 W żadnym ze scenariuszy Hardt z RPP nie widzi konieczności obniżenia stóp procentowych

07:32 Projekt: hotele będą mogły udostępnić 50 proc. pokoi

07:31 Sejm zajmie się projektem dotyczącym regulacji statusu prawnego hulajnóg elektrycznych

07:20 Wyniki spółek pokazują, jak załamał się handel w styczniu

07:20 Branża weselna broni się przed pogrzebaniem

07:13 Nadchodzi cyfrowe euro

06:40 Nauczyciele poczekają dłużej na drugą dawkę szczepionki

06:15 Frankowcy: W rozstrzygnięciu SN kluczowa jest kwestia wzajemnych roszczeń

06:08 Niedzielski: Czeka nas wzrost zakażeń koronawirusem z powodu luzowania obostrzeń

06:06 Jest postępowanie ws. ataku hakerskiego na CD Projekt RED

06:04 PKO BP w ramach pilotażu chce przystąpić do ugody z grupą kilkudziesięciu frankowiczów

06:00 Nawet 1500 zł bonusu dla przedsiębiorcy z kontem firmowym

06:00 Kredyty hipoteczne - przybyło ofert z niskim wkładem. Sprawdzamy propozycje banków [Ranking]

05:56 Cukiernicy i piekarze zadłużeni na ok. 118 mln zł

05:53 Xi do Bidena: Konfrontacja Chin z USA byłaby katastrofą dla obu krajów

05:09 Demokraci oskarżają Trumpa o podżeganie do buntu

