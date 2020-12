To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 11 grudnia 2020 r.

W piątek na Bankier.pl nie zabrakło ciekawych tematów. W tygodniu premiery „Cyberpunka 2077” nie może zabraknąć doniesień z tego „frontu”, tym bardziej, że emocje inwestorów i graczy nie opadają. Ale piszemy także o tym, że szykuje się Brexit bez umowy, o mieszkaniach kupowanych przez cudzoziemców i o ratach kredytów hipotecznych. I zapraszamy na wtorek na Dzień złota i srebra w Bankier.pl.

#1 Cudzoziemcy coraz chętniej kupują mieszkania w Polsce. O rynku nieruchomości w Polsce piszemy NA Bankier.pl w różnych kontekstach. Dziś kontekst, o którym wspominamy rzadko. Poznaliśmy nowe dane o mieszkaniach kupowanych przez obcokrajowców w Polsce. Zainteresowanie cudzoziemców lokalami mieszkalnymi z roku na rok rośnie, czego dowodem jest dwucyfrowa dynamika wzrostu zakupów rok do roku. Kto i gdzie kupuje polskie nieruchomości? Między innymi na te pytania odpowiada tekst Marcina Kaźmierczaka.

#2 Jak mogą zmienić się raty kredytu hipotecznego. Choć w dobie bardzo niskich stóp procentowych odsetki płacone od kredytów hipotecznych nie są wysokie, co jakiś czas przypominamy, że taki stan nie musi trwać wiecznie, tym bardziej, że kredyt hipoteczny to najczęściej wieloletnie zobowiązanie. Warto zdawać sobie sprawę, że za kilka lat stopy procentowe mogą wzrosnąć, a wraz z nimi i raty kredytów. Warto więc zobaczyć, co się stanie z ratą naszego kredytu, jeśli stawka WIBOR wzrośnie zaledwie o kilka punktów procentowych.

#3 CD Projekt mocno w dół. Choć CD Projekt poinformował, że nakłady na „Cyberpunka 2077” zwróciły się z samej przedsprzedaży, to akcje spółki nadal mocno tanieją, a inwestorzy obawiają się, że błędy w grze zaważą na jej sukcesie sprzedażowym. W efekcie spółka jest ciężarem dla giełdy, powodując duże spadki indeksu WIG20. O to, czy poziom kursu akcji CD Projektu to bańka, spytaliśmy w tym tygodniu naszych czytelników – oto jak odpowiedzieli.

#4 Jak się produkuje gry. Nie odchodząc daleko od poprzedniego tematu, polecam tekst (w ramach naszego cyklu „Tour de spółki”), w którym sprawdzamy, jak się produkuje gry komputerowe. Wciąż nie każdy rozumie tę branżę i wie, jak ona funkcjonuje. Dlatego przyglądamy się notowanemu na GPW Ten Square Games, by prześledzić cały proces od pierwszego pomysłu po wydanie gry.

#5 Brexit bez umowy. Brytyjski premier Boris Johnson powiedział w piątek, że jest bardzo prawdopodobne, iż rozmowy w sprawie umowy handlowej z Unią Europejską zakończą się niepowodzeniem. W podobnym tonie utrzymana była wypowiedź wysokiego unijnego urzędnika dla dziennikarzy. Zatem coraz bardziej realne jest wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy handlowej.

#6 Czy warto teraz inwestować w złoto i srebro? Zadaj swoje pytanie! Już we wtorek 15 grudnia na łamach Bankier.pl Dzień złota i srebra, pierwsze takie wydarzenie dotyczące inwestowania w metale szlachetne. Tego dnia rano opublikujemy analizę „Złoto fizyczne czy papierowe – które wybrać?” oraz przeprowadzimy badanie opinii wśród naszych czytelników. Gwoździem programu będzie debata "Czy warto teraz inwestować w złoto i srebro?", która rozpocznie się w samo południe.

#7 Europa zaciśnie „klimatycznego” pasa. Choć z naszego punktu widzenia najważniejszym tematem trwającego w Brukseli szczytu przywódców unijnych krajów był spór budżet UE na najbliższe 7 lat, to nie mniej ważną kwestią, która będzie miała wpływ na naszą przyszłość, jest sprawa ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Na szczycie osiągnięto porozumienie w tej sprawie, które oznacza znaczne zaciśnięcie „klimatycznego” pasa.

#8 Stałe piątkowe pozycje. Polecam także nasze cotygodniowe tematy:

Zapraszam na najbliższe podsumowanie, tym razem weekendu, które w niedzielny wieczór przygotuje Malwina Wrotniak i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi ciekawymi tematami, o których pisaliśmy w piątek.

Wybrane wiadomości z kraju i ze świata

18:43 Nieoficjalnie: Komisja Europejska złożyła w piątek deklarację dot. budżetu UE i mechanizmu warunkowości

18:22 Francja z rekordowym długiem publicznym i dużym deficytem budżetowy w 2021 r.

18:00 Mocne spadki WIG20. CD Projekt dużym ciężarem

16:54 Wznowiono prace przy budowie gazociągu Nord Stream 2

16:45 Francuska szczepionka Sanofi na koronawirusa będzie gotowa pod koniec 2021 roku

16:33 Ruszyła wypłata rekompensat dla posiadaczy chryzantem

16:22 Pesymistyczne dane z galerii handlowych

15:35 UE przeznaczy miliony euro pomocy dla Białorusi

15:10 Premier: Powiódł się nasz plan uzyskania wyjątkowego budżetu unijnego

15:00 Przedświąteczna "promocja" na rynku złota [Wykres tygodnia]

14:55 Johnson: Prawdopodobne, że nie będzie umowy z UE

14:45 WHO: Zbadanie skutków ubocznych szczepionek leży w gestii państw

14:20 35 proc. polskich gospodarstw domowych zmniejszyło wydatki na rozrywkę

14:10 Węgierski rząd chce zatwierdzić chińską szczepionkę przeciwko Covid-19

13:27 Rzecznik MZ: Część dzieci wróci do szkół

13:22 Tym będą żyły rynki: ostatni taki tydzień roku

12:48 Merkel o porozumieniu w sprawie budżetu UE: wielka ulga

12:14 Drożej na stacjach paliw. Ceny idą w górę

12:05 Moderna rozpoczyna testy szczepionki przeciwko COVID-19 wśród nastolatków

11:55 Najlepsze lokaty mobilne – grudzień 2020 r.

11:50 Cudzoziemcy coraz chętniej kupują mieszkania w Polsce. Na czele Ukraińcy i Niemcy

11:45 Większość pracowników Apple nie wróci do biur do czerwca 2021

11:38 ZUS tłumaczy, którym medykom przysługuje 100 proc. zasiłku chorobowego

11:34 Turcja komentuje sankcje ze strony UE i USA

11:30 Utrudnienia w dużych bankach w trakcie weekendu

11:20 Premier Morawiecki o szczycie UE. "Bardzo dobry budżet dla Polski"

11:12 Jak robić bezpieczne zakupy w sklepach? Rada centrów handlowych podpowiada

10:30 Kuczyński: Byle wystarczyło optymizmu

10:11 Soros: Merkel poddała się polsko-węgierskiemu szantażowi

10:00 O 10 proc. mniej firm wykreślono z rejestru REGON w listopadzie

09:58 Źródło unijne: prawdopodobieństwo braku umowy z Wielką Brytanią wyższe niż jej zawarcia

09:31 CD Projekt znów mocno w dół. Inwestorów i graczy martwią błędy "Cyberpunka 2077"

09:10 Sprzedaż obligacji detalicznych w listopadzie poniżej 2 mld zł

08:53 Kolejna runda wielkich zakupów EBC. A inflacji brak

08:52 Przywódcy unijni uzgodnili zwiększenie celu klimatycznego na 2030 rok

07:54 Należności z przedsprzedaży "Cyberpunka 2077" przewyższyły nakłady związane z jej produkcją i promocją

07:26 Druga fala pandemii podgrzała rynek dezynfekcji

07:09 Biden i Harris z nagrodą "Człowiek roku" tygodnika "Time"

07:06 Rząd podwyższy waloryzację. Będzie więcej pieniędzy dla emerytów

07:01 Rekordowo mało bankructw firm

06:50 Ekonomiści: Stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 6,2-6,4 proc.

06:00 Bierzesz dziś kredyt hipoteczny? Zobacz, jak mogą zmienić się raty

06:00 Premia do 2,5 tys. zł dla przedsiębiorców na koncie biznesowym

06:00 Debata Bankier.pl "Czy warto teraz inwestować w złoto i srebro?”. Zadaj swoje pytanie!

06:00 CD Projekt to "bańka"? Czytelnicy raczej pesymistyczni

06:00 Jak się produkuje gry? „Tour de spółki” – Ten Square Games

06:00 "Tour de spółki": wybierz innowacyjną spółkę, której mamy się przyjrzeć [Ankieta]

05:48 Media: Rada Europejska zaaprobowała plan objęcia sankcjami Turcji

02:38 Polskie jabłka po raz pierwszy trafiły na Tajwan

00:32 Już kilkadziesiąt tysięcy osób zaszczepionych przeciw Covid-19 w Wielkiej Brytanii