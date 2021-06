To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 11 czerwca 2021 r.

/

Kiedy - zdaniem RPP - możliwe podwyżki stóp procentowych, ile i komu płacą w IT, czy warto oszczędzać w banku dla 2% i które kraje niebawem staną otworem dla turystów z Polski - między innymi o tym w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Serdecznie zapraszam.



#1 Tradycją stały się już comiesięczne wirtualne spotkania szefa Narodowego Banku Polskiego z dziennikarzami, podczas których dzieli się swoją opinią o sytuacji ekonomicznej w kraju. Do takiego wystąpienia doszło także dzisiaj, a jednym z najbardziej wyczekiwanych komentarzy był ten dotyczący ewentualnych planów podwyżki stóp procentowych. Adam Glapiński deklaruje, że taki ruch w obecnych okolicznościach nie miałby sensu. Jak mówił, jest to stanowisko wspólne dla większości członków Rady Polityki Pieniężnej, co pokrywałoby się z treścią innej dzisiejszej publikacji, w której czytamy, że "według większości RPP podwyżki możliwe dopiero po ustaniu pandemii".



#2 Na podwyżkę stóp z pewnością nie narzekaliby oszczędzający. Z dzisiejszej analizy Bankier.pl wynika, że na rachunkach oszczędnościowych - niegdyś, obok lokat, drugim flagowym produkcie dla gromadzących środki w bankach - można dziś zarobić co najwyżej 2% rocznie. Jeśli są Państwo zdania, że lepszy rydz niż nic, polecam sprawdzenie haczyków, które stoją za najlepszymi w czerwcu ofertami na rynku. Dla topowej oferty "gwiazdek" jest aż kilka - tylko dla nowych klientów, tylko do 10 tys. zł, tylko przy zasilaniu konta wpływami z wynagrodzenia na kwotę min. 2000 zł, ...



#3 Czym głębiej w czerwiec, tym więcej doniesień o tym, jak będą wyglądały obostrzenia podczas tegorocznych wakacji. Kolejne kraje zdejmują wcześniejsze ograniczenia. Dziś informujemy, że na taki krok od 1 lipca decydują się Niemcy (ale uwaga: zniesienie obostrzeń nie oznacza, że nie trzeba będzie posiadać negatywnego wyniku testu lub wylegitymować się tzw. paszportem COVID-owym). W tym samym terminie na turystów otwiera się Izrael. Za to już od przyszłego tygodnia łatwiejsze będą także podróże Polski do Czech.

Wierzę, że w planowaniu wakacji pomocny będzie nasz dzisiejszy materiał o tym, kto, jak i od kiedy może wyposażyć się w bezpłatny Unijny Certyfikat COVID na telefon.



#4 Zmieniamy temat, bo warto odnotować najnowsze doniesienia z rynku IT, uchodzącego za jeden z najbardziej perspektywicznych i najlepiej wynagradzających za pracę. Do niedawna z otwartymi ramionami przyjmowano tam nie tylko doświadczonych programistów, ale także osoby bez doświadczenia, chętnie wyszkolić się pod okiem pracodawcy. Rynek IT nasycił się już juniorami, informujemy dzisiaj. Z analizy ogłoszeń o pracę między styczniem a majem wynika, że propozycje dla początkujących stanowiły zaledwie kilka procent spośród wszystkich anonsów. Nie powalają też zarobki - tzw. juniorzy otrzymują pensje średnio dwukrotnie niższe od swoich bardziej doświadczonych kolegów, co często oznacza stawki na poziomie 3500 zł brutto.

#5 Jak co piątek, gdy się spotykamy, stałe punkty programu od redakcji Bankier.pl:

W kontekście przyszłego tygodnia nie mogę nie przypomnieć o wtorkowym wydarzeniu, które organizujemy. 15 czerwca o godz. 15:00 webinar "Boom na hipoteki. Jak teraz dostać (dobry) kredyt?", który poprowadzi Michał Kisiel, analityk Bankier.pl. W spotkaniu weźmie udział doradca kredytowy, który odpowie na pytania czytelników. Wydarzenie jest bezpłatne, wymaga jedynie rejestracji.

Tymczasem - o czym jeszcze pisaliśmy dzisiaj i warto wiedzieć na koniec dnia?

Na poniedziałkowe podsumowanie dnia zapraszam w imieniu Marcina Dziadkowiaka.