To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 10 marca 2021 r.

Czy frankowcom faktycznie należy się pomoc, dlaczego złoty pewniak tanieje, za to tanieć nie chcą mieszkania - między innymi o tym w dzisiejszym podsumowaniu dnia, na które serdecznie zapraszam.

#1 Nadal nie tanieją, choć notują wzrosty mniejsze niż wcześniej. Marcin Kaźmierczak opisuje dziś sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych, za podstawę biorąc ceny transakcyjne, czyli faktyczne stawki, po jakich lokale są sprzedawane. Autor donosi, że po raportowanej ostatnio korekcie nie ma już śladu, a kwartalne zmiany w kilku dużych miastach Polski przyniosły zwyżki ceny "za metr" na poziomie do 5 proc. Analizy oparte na wartościach transakcyjnych to wciąż na rynku rarytas, dlatego szczególnie polecam zapoznanie się ze szczegółami.

#2 W naszych podsumowaniach dnia z rzadka wspominamy opinie czy komentarze, dziś jednak uczynimy mały wyjątek, ponieważ temat jest gorący - a szczególnie w tym miesiącu. Na niedługo przed rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego rektorzy czterech uczelni ekonomicznych wystosowali wspólne stanowisko ws. tak zwanych kredytów frankowych, nie przebierając w słowach. Ryzyko związane z sięganiem po takie produkty przyrównane zostało do ryzyka inwestycji w Amber Gold czy SKOK Wołomin. Wspominano też profil frankowiczów, powołując się na wyższe wykształcenie większości z nich i głównie inwestycyjne, a nie mieszkaniowe zamiary.

W marcu publikacje na temat dalszej przyszłości frankowców wręcz mnożą się. Szef Narodowego Banku Polskiego potwierdza gotowość zaangażowania instytucji w pomoc bankom, ale pod warunkiem, że zostanie wypracowane uniwersalne rozwiązanie dla całego sektora.

#3 Co się dzieje ze złotem? Odpowiedzi na to pytanie szuka dziś główny analityk Bankier.pl Krzysztof Kolany, odnosząc się do spadających cen kruszcu, według niektórych definicji kwalifikujących się już prawie do bessy (prawie 20 proc. na minusie od zeszłorocznego rekordu po minimum z ostatniego poniedziałku).

#4 Popularny nad Wisłą Revolut drożeje. Użytkownicy darmowej wersji pakietu od przyszłego miesiąca będą zmuszeni płacić za przelewy w walucie innej niż euro, dlatego podpowiadamy, co oferuje rynkowa konkurencja. A propozycji nie brakuje.

#5 Miało być ich więcej i jest. Najnowsze dane GUS-u potwierdzają postępującą automatyzację pracy w fabrykach na terenie Polski (w przetwórstwie przemysłowym wzrost o 30 proc.). W praktyce: obok ludzi, przy taśmach produkcyjnych coraz więcej maszyn. Co ciekawe, dane te nie odnoszą się jeszcze nawet do okresu pandemii, który powszechnie uznawany jest za katalizator procesu robotyzacji. COVID-19 obnażył pewne fizyczne słabości białkowego pracownika, co ma zwiększać entuzjazm przedsiębiorców wobec jego krzemowego odpowiednika.

O czym jeszcze pisaliśmy dzisiaj?

Środa 10 marca - wybrane z kraju i ze świata

19:34 Litwa łagodzi restrykcje

18:54 Sąd ogłosił upadłość czeskich linii lotniczych

18:00 WIG20 powyżej 2000 pkt. Mocne spadki CD Projektu

14:59 Dziewięć krajów wezwało KE do ustalenia daty zakazu sprzedaży aut z silnikami spalinowymi

14:30 Inflacja w Ameryce mocno przyspieszyła

14:17 Rektorzy uczelni ekonomicznych ostro o tzw. frankowych kredytach

13:59 Eurostat: Polska w trójce najbezpieczniejszych państw UE

12:50 W Polsce przybywa robotów "na etacie"

11:34 UOKiK: właściciel Biedronki musi wydać klientom bony za 7,5 mln zł

11:20 Resort finansów nie przygotował druków PIT na czas

11:12 "ZUS coraz częściej odmawia przedsiębiorcom umorzenia składek na ubezpieczenie społeczne"

10:54 Związkowcy mają kontrowersyjny pomysł, jak ukrócić obchodzenie zakazu handlu w niedziele

10:44 Hiszpania chce wprowadzić "koronapaszporty". Liczy na powrót turystów

10:27 Więcej czasu na rozliczenie CIT-u. Projekt resortu finansów

10:04 Kurs euro znów w górę. Złoty pozostaje słaby

08:33 Ropa w USA tanieje. Umocnienie dolara zniechęca inwestorów

08:01 Polska i Słowacja będą automatycznie wymieniać informacje dot. VAT-u

06:38 Więcej nauczycieli niż rok wcześniej. Nie wystraszyli się pandemii

06:35 Ustawa dezubekizacyjna. Liczne odwołania od decyzji o obniżeniu emerytur

06:22 Pandemia przyspieszyła cyfryzację sanepidu

06:04 Ruszyły zapisy na szczepienie dla osób przewlekle chorych

06:00 Mieszkania wciąż drożeją, choć znacznie wolniej niż przed rokiem

06:00 Bessa na rynku złota? "Słabe ręce" wypuściły metal

06:00 Revolut podnosi opłaty. Sprawdzamy, co proponują konkurenci

01:42 Wielka Brytania zarzuca UE podawanie fałszywych informacji o zakazie eksportu szczepionek

00:05 Gibraltar zamierza jako pierwszy w Europie zaszczepić całą populację