To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 10 grudnia 2020 r.

Wiele ważnych wiadomości pojawiło się w czwartek. Od tej najświeższej o osiągniętym porozumieniu budżetowym na szczycie Unii Europejskiej do tej ze środka nocy o wyczekiwanej premierze „Cyberpunka 2077”. Przez konsumentów na pewno nie była za to wyczekiwana informacja o podwyżkach cen prądu, ale niestety i o niej musieliśmy dziś poinformować. Po więcej interesujących wiadomości zapraszam do posumowania czwartku. Zaczynamy.

#1. Porozumienie na szczycie UE. To co jeszcze wczoraj z pewną niepewnością zapowiadali politycy, dzisiaj zostało osiągnięte. Chodzi oczywiście o porozumienie z w sprawie budżetu Unii Europejskiej na kolejne siedem lat. O osiągnięciu kompromisu poinformował szef Rady Europejskiej Charles Michel. Zapraszamy po szczegóły na Bankier.pl.

#2 Premiera Cyberpunka za nami. Cały świat czekał z zapartym tchem na to wydarzenie. Przynajmniej ten „cyfrowy” świat. O północy miała premierę najnowsza produkcja CD Projektu – gra „Cyberpunk 2077”. Tuż po premierze padł pierwszy rekord – jednocześnie w Cyberpunka grało ponad 1 mln osób na portalu Steam. Gra jest bestsellerem, ale są też negatywne oceny za błędy, które w niej występują. W efekcie notowania CD Projektu na GPW poszły w dół, „zatapiając” indeks WIG20. Przy tej okazji przypominam środowy tekst, w którym nasi analitycy wyjaśniają, dlaczego premiera „Cyberpunka 2077” jest tak ważna.

#3 Prąd będzie droższy. O jednej podwyżce cen energii elektrycznej informowaliśmy pod koniec listopada. Dziś ponownie nie mamy dobrych informacji dla naszych portfeli. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził podwyżki cen u trzech z czterech głównych sprzedawców prądu. O ile wzrosną opłaty w przyszłym roku? Po te informacje zapraszam na Bankier.pl.

#4 Najpopularniejsze modele samochodów w listopadzie. To był trzeci miesiąc z rzędu, w którym nieznacznie wzrosła sprzedaż nowych aut osobowych w Polsce. Wyniki wciąż są jednak znacznie gorsze niż w poprzednich latach. Za branżą najgorszy listopad od 2016 r. – wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, które opisuje Marcin Kaźmierczak.

#5 Giełdowe kontrowersje. Pod tym tematem opisujemy kontrowersyjne sprawy dziejące się w giełdowych spółkach. Dziś o spółce Inno-Gene, która rozwiązała umowę inwestycyjną dotyczącą wprowadzenia na rynek szczepionki na Covid-19. Jako powód podano konkurencyjne szczepionki, choć jeszcze 30 listopada prezes nie widział w ich rozwoju wielkiego problemu dla własnej firmy. Więcej na ten temat w tekście Adama Torchały.

#6 Prezes NBP wreszcie odpowiada na pytania dziennikarzy. Po długim milczeniu prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński wreszcie zdecydował się odpowiedzieć na pytania dziennikarzy. Stało się to jednak nie na żywo, ale w nagraniu udostępnionym na stronie NBP. Pytania były nadsyłane mailowo. „Polskę czeka zasadnicza poprawa koniunktury w przyszłym roku, ale całkowite odrobienie strat z pandemii potrwa dłużej niż rok” – to m.in. powiedział prezes NBP. Inne odpowiedzi Adama Glapińskiego w artykule na Bankier.pl.

19:09 Jest porozumienie ws. budżetu UE i funduszu odbudowy

18:55 Francja wprowadza godzinę policyjną od 15 grudnia

18:19 Francja negocjuje z UE reformę koncernu EDF i utrzymanie regulacji cen energii

18:07 Niedzielski: Nad całym światem wisi widmo trzeciej fali pandemii

18:00 CD Projekt "zatopił" WIG20. KGHM blisko maksimów

17:32 Raport: "Mój prąd" powinien być powiązany z kryterium dochodowym

17:18 Ruszył pierwszy w Polsce sklep socjalny

17:13 Sejm uchwalił nowelę regulującą m.in. kwestie pobytowe obywateli W. Brytanii

17:10 Przywódcy UE na szczycie w Brukseli za wzmocnioną koordynacją w walce z Covid-19

17:04 Dworczyk: Narodowy program szczepień to jedna z największych operacji logistycznych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat

16:53 KE o "środkach awaryjnych" na wypadek brexitu bez porozumienia

16:48 EMA: Firmy Pfizer, BioNTech i Moderna przedstawiły bardzo solidne dane w sprawie szczepionek na Covid-19

16:34 Glapiński: Odrobienie strat z pandemii potrwa dłużej niż rok

16:27 Minister zdrowia Niemiec zaleca płukanie gardła w walce z koronawirusem

16:21 Szczepić przeciw COVID-19 będą m.in. lekarze, pielęgniarki i ratownicy

16:21 "FT": większość Brytyjczyków nie wjedzie do UE z powodu restrykcji epidemicznych

16:20 Spółka zależna BAH ma porozumienie z SsangYong Motor ws. rozwiązania umowy dystrybucyjnej

16:20 Deficyt na koniec tego roku może być poniżej 100 mld zł

16:00 Medicalgorithmics złożył w listopadzie 6,6 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli

16:00 "Die Zeit": "Cyberpunk 2077" to najbardziej oczekiwana gra roku

15:41 Państwowy Dług Publiczny przekroczył 1,1 bln zł

15:36 W 2021 r. RPP będzie obradować raz w miesiącu na posiedzeniach jednodniowych

15:06 Soboń: 15 grudnia projekt umowy społecznej ws. górnictwa

15:04 Francja: 100 mln euro kary dla Google’a za nielegalne praktyki, ukarany również Amazon

14:35 Coraz wolniejszy wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii

14:13 Rachunków maklerskich ponownie przybyło

14:05 Oknoplast przejął lidera hiszpańskiego rynku

14:00 Uber rezygnuje z latających taksówek

13:58 W czwartek padł rekord zapotrzebowania na moc

13:55 1,5 mln Polaków powinno w 2021 r. wymienić dowód

13:45 EBC dorzuca 500 mld euro na walkę z kryzysem

13:44 Pokojowa Nagroda Nobla po raz pierwszy wręczona została poza Norwegią

13:30 Były król Hiszpanii zwrócił państwu blisko 700 tys. euro

13:29 Władze Korei Południowej: trzecia fala pandemii większa niż poprzednie

13:28 Pakiet mieszkaniowy ma pomóc posiadaczom książeczek mieszkaniowych

13:11 Niemcy: apele o całkowity lockdown po świętach Bożego Narodzenia

12:56 Singapur: rejsy donikąd zyskują popularność

12:25 Czechy przedłużają stan wyjątkowy

12:15 NFZ zmodyfikował wymagania dla placówek szczepiących przeciw koronawirusowi

12:12 Duża awaria Messengera i Facebooka

12:11 Nauczyciele będą testowani przed powrotem do szkół? MZ nie wyklucza

12:07 Płatnicy, którym odroczono termin płatności składek, zachowują ubezpieczenie chorobowe

12:00 Brexit. Brak porozumienia handlowego coraz bardziej realnym scenariuszem

11:58 FDA potwierdza: szczepionka Pfizera przeciwko COVID-19 bezpieczna i skuteczna

11:45 Jest życie poza galeriami. Analiza przychodów spółek za listopad

11:42 Trigon DM wycenia akcje Dadelo na 20,5-22,7 zł za sztukę

11:32 Strata górnictwa po 10 miesiącach wyniosła 3,672 mld zł

11:25 Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą z lepszą ochroną od 2021 roku

11:08 Polska może osiągnąć średnią zarobków z UE w 2038 r. [Raport Grant Thornton]

10:50 Inno-Gene chciało szczepionki. Teraz rozwiązuje umowę

10:44 Budżet, praworządność i klimat. Rusza szczyt UE

10:38 KNF: 20 banków wykazało łączną stratę w wysokości 1,1 mld zł na koniec października

10:26 Fiskus: można prowadzić przedświąteczną sprzedaż bez zakładania firmy

10:26 Facebook pozwany przez rząd USA. Firmie grozi podział?

10:18 Prąd będzie droższy. URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii Enei, PGE Obrót oraz Tauronowi

10:08 GUS: poprawa na rynku pracy w III kwartale mimo epidemii

09:55 Orange najpopularniejszym dostawcą internetu w Polsce

09:51 Dolar najtańszy od ponad 2 lat. Kurs euro najniżej od września

09:28 28 proc. firm ocenia swoją sytuację finansową na złą lub bardzo złą [Badanie PIE]

09:15 Kaczyński o negocjacjach z UE: sytuacja jest niełatwa, ale może być zupełnie nieźle

08:26 Ceny miedzi na LME w dół - maleją szanse na szybkie przyjęcie planu wsparcia dla USA

08:00 Ceny ropy rosną; rynki ignorują dane o potężnym wzroście zapasów surowca w USA

07:56 Deficyt budżetu po listopadzie wyniósł ok. 13 mld zł

07:14 Schowki na narty czy SMS do cioci - tak się oferuje nocleg w górach i obchodzi ograniczenia

07:07 KAS zmieni strategię i postawi na kontrolę szarej strefy

07:02 Rząd szykuje akcję zachęcającą do szczepień. Ulotki, celebryci, sportowcy

06:59 System kaucyjny coraz bliżej? Pieniądze za recykling

06:58 Widmo bankructw nad hodowcami drobiu

06:53 Co dalej ze zmianą czasu? "Z dawnego entuzjazmu niewiele zostało"

06:50 Firmy rozważają zmianę formy działalności. To efekt wprowadzenia CIT-u dla spółek komandytowych

06:00 Gowin: Nie biorę pod uwagę możliwości zerwania koalicji Zjednoczonej Prawicy

05:34 Sondaż: Amerykanie w większości zadowoleni z pracy w domu

05:25 Włochy wprowadzają zakaz przemieszczania się na święta oraz w Nowy Rok

04:04 Rakieta Starships od SpaceX eksplodowała podczas lądowania

02:52 Cypr ponownie zamyka kościoły, restauracje, centra handlowe i kina

02:46 Premiera "Cyberpunka 2077" za nami. Gra jest bestsellerem, ale są też negatywne oceny

01:20 Sytuacja wokół brexitu napięta. Decyzja o przyszłości negocjacji do niedzieli

