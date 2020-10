To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 1 października 2020 r.

Pierwszy dzień miesiąca i ostatniego kwartału przyniósł wiele nowości i namieszał na różnych frontach. Są nowe obowiązki, nowe opłaty, nowe strefy, a wreszcie - nowe dane gospodarcze. Zapraszam na podsumowanie czwartku 1 października.

#1 Zmiany, zmiany. Pierwszy dzień października przyniósł ich sporo. Od dziś w Polsce zaczyna obowiązywać akcyza na płyn do e-papierosów i na tzw. wyroby nowatorskie. Przedsiębiorcy doczekali się (również dosłownie, termin przesuwano z lipca br.) zmian w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego - ma być prościej, ale póki co nowe przepisy wywołują sporo niejasności. Od dzisiaj drożej na autostradzie A4. Zarządca drogi wprowadza podwyżki, które wcześniej krytykowała, bezsilna w tej sprawie, GDDKiA. Jest jednak światełko w tunelu - na łamach Bankier.pl opisujemy, jak kierowcy mogą skorzystać ze zniżek i płacić za przejazdy mniej. Warto skorzystać - póki można.

#2 GUS podał nowe dane o inflacji. We wrześniu wskaźnik wyniósł 3,2 proc. w skali roku, a zatem więcej niż prognozowali analitycy. Podrożała przede wszystkim żywność, napoje bezalkoholowe i energia elektryczna. Dziś poznaliśmy też odczyt EuroPMI. "Przemysł przyspieszył, ale usługi wyhamowały" - podsumowuje Krzysztof Kolany. Z kolei CBOS pokazał dziś wyniki nowego sondażu nt. nastrojów społecznych. Okazuje się, że we wrześniu perspektywy okazały się mniej optymistyczne niż miesiąc wcześniej.

#3 W czwartek ogłoszono też nowy podział kraju na czerwone i żółte strefy, co wiązało się będzie z różnym zakresem obostrzeń przeciwcovidowych. Warto wspomnieć o tym dlatego, że od soboty 3 października powiatów i miast z obostrzeniami będzie aż 51 (17 czerwonych i 34 żółte), co z pewnością wywołało dziś wiele znaków zapytania m.in. u organizatorów wydarzeń biznesowych planowanych na najbliższy czas, w których nierzadko uczestniczą goście z różnych stron Polski. W efekcie wiemy już na przykład, że Europejski Kongres Finansowy zostaje przeniesiony z Sopotu (od soboty czerwona strefa) do Gdańska. Epidemia nadal skutecznie krzyżuje szyki biznesowi i nic nie wskazuje, żeby zamierzała ustąpić. 1 października przyniósł dobowy rekord stwierdzonych zakażeń - zaraportowano ich dziś ponad 1,9 tys. Zaskoczeń wciąż dostarcza się też podróżującym z polski na międzynarodowych odcinkach - przykładowo Wielka Brytania przywraca obowiązek kwarantanny dla podróżnych znad Wisły. Od soboty turyści wylatujący do Grecji będą musieli okazać negatywny wynik testu na koronawirusa.

#4 Idzie nowe na rynku pracy. Niedawno pisaliśmy o nowej rządowej strategii rozwoju sztucznej inteligencji, dziś wracamy do niej, ale przytaczamy również wyniki analizy kilku innych raportów, strategii i wydawnictw, pod którymi w ostatnich latach podpisywały się różne resorty. Ze wszystkich z nich wybrzmiewa spójny ton ostrzeżenia przed transformacją, jaką niebawem przejdzie rodzimy rynek pracy. Likwidacja niektórych stanowisk, nowe zawody, zmiana topowych kompetencji u pracowników - to tylko wybrane zjawiska, o których rząd dość konsekwentnie, choć nie zawsze wprost, uprzedza.

W czwartek nie brakowało ciekawych informacji. O czym jeszcze pisaliśmy?



Najważniejsze informacje z kraju i ze świata

19:57 32 tys. pracowników linii lotniczych w USA na przymusowych bezpłatnych urlopach

19:23 Władze Finlandii przywracają kontrole graniczne dla podróżnych z Polski

18:38 Wielka Brytania przywraca kwarantannę dla przyjeżdżających z Polski

17:40 NBP: Zysk netto banków w okresie I-VIII '20 spadł rdr o 46,6 proc.

17:15 Spadki na GPW. Wystrzał CCC i przecena CD Projektu

17:04 MF: Polska i Estonia wzmocnią współpracę w walce z karuzelami VAT

16:53 PKP Intercity uruchomiło wyszukiwarkę tanich połączeń

16:51 Czwartkowe porozumienie ministra zdrowia i lekarzy rodzinnych zawiera siedem punktów

16:35 W okresie epidemii zlikwidowano milion miejsc pracy w Hiszpanii

16:13 Rośnie liczba szkół, które przechodzą na nauczanie mieszane lub zdalne

15:52 Dworczyk: Jest nowy schemat działów administracji rządowej

15:02 H&M zamknie 250 sklepów. Stawia na sprzedaż w internecie

14:45 Poczta Polska: Nie mamy uprawnień do umorzenia zaległości opłat abonamentu RTV

14:40 Sopot w czerwonej strefie, Gdańsk w żółtej, Warszawa zagrożona. Resort zapowiada nowe obostrzenia

14:21 Trump, Putin i Macron wzywają Armenię i Azerbejdżan do natychmiastowego zawieszenia broni

14:18 NBP: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w '19 spadły o ok. 28 proc.

13:38 Plaga usterek aut w Polsce. Pięciu producentów wzywa do serwisów



12:55 W sierpniu krajowa sprzedaż węgla równa wielkości wydobycia

12:42 GIS: duże dostawy szczepionek na grypę przewidywane są pod koniec października

12:23 Włochy chcą przedłużyć stan wyjątkowy do końca stycznia 2021

12:06 S&P spodziewa się mniejszego spadku PKB Polski w '20

11:40 Coraz goręcej wokół brexitu. KE wszczęła procedurę naruszeniową wobec Wielkiej Brytanii

11:39 Władze Hongkongu zakazały protestów

11:17 Kurs euro skierował się w dół. Funt mocno traci

11:14 Trump podpisał ustawę oddalającą widmo "shutdownu"

11:08 Nastroje społeczne we wrześniu pogorszyły się



11:04 Stopa bezrobocia w eurolandzie w sierpniu zgodna z oczekiwaniami

10:45 Rekord zakażeń w Polsce. Najwięcej nowych przypadków od początku epidemii

10:38 Skarb Państwa przejmie PGE EJ 1 - spółkę, która ma wybudować polską elektrownię jądrową

10:30 UOKiK: banki nie mogą jednostronnie zmieniać ważnych warunków umów o kredyt hipoteczny

10:26 Trzeci kwartał przyniósł wzrost liczby niewypłacalności

10:05 Inflacja nie odpuszcza. 3 proc. znów przekroczone

10:00 EuroPMI: przemysł przyspieszył, ale usługi wyhamowały

09:10 Koniec wakacji kredytowych. Skorzystało kilkaset tysięcy kredytobiorców

09:07 Będą większe kontrole obowiązku zakrywania ust i nosa w sklepach

08:17 Poważna awaria na giełdzie w Tokio

08:00 "Allegro Kredyty" – nowa aplikacja to atak phishingowy

07:24 Do Polski napłynęło w sierpniu 1,08 mld euro środków z UE

07:20 Od dziś płyn do e-papierosów z akcyzą

07:10 Lex Uber już obowiązuje. Przewóz osób tylko z licencją

07:00 Rekordowy 1 procent podatku PIT. Polacy przekazali prawie miliard złotych

06:51 Trudniej o miejsce w akademiku

06:50 Od lutego Polacy wycofali z depozytów ponad 64 mld zł

06:40 Urzędnicy dostaną "skromniejsze" auta

06:38 LOT negocjuje ogromne wsparcie od rządu

06:15 Od czwartku jeden plik JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich podatników VAT

06:12 Wchodzi w życie tzw. druga tarcza antykryzysowa dla turystyki

06:00 20 zmian na rynku pracy "przez automatyzację", które rząd sygnalizuje już teraz

06:00 Bankowcy uważają, że stopy procentowe są za niskie

05:50 CCC pokazało wyniki za III kw. 2020 roku

01:12 Włochy: 1,3 mln miejsc pracy w turystyce jest zagrożonych

Tutaj możesz zapisać się na wieczorny newsletter Bankier.pl z powiadomieniami o najnowszych podsumowaniach dnia.