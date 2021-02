To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 1 lutego 2021 r.

Początek nowego tygodnia nie przynosi nam oddechu od ciekawych informacji. Polski fiskus się komputeryzuje, a premier hamletyzuje o obostrzeniach. InPost oddala się od Allegro, podpisując umowę z Amazonem, a redditowi spekulanci biorą się za srebro. Zaczynamy podsumowanie poniedziałku.

#1 Teraźniejszość zawitała do polskiego fiskusa. Miałem już napisać, że przyszłość, ale przecież e-urzędy to już nie przyszłość, ale teraźniejszość. A właśnie ta zawitała do fiskusa w postaci uruchomienia e-Urzędu Skarbowego. „Fiskus nie może zostawać w tyle i zdajemy sobie z tego sprawę" – powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński inaugurując dziś działanie e-fiksusa. Aby nie było zbyt optymistycznie, musimy zaznaczyć, że cały system nie jest jeszcze gotowy - ma być budowany do września 2022 r. Więcej szczegółów w artykule na Bankier.pl.

#2 InPost podpisał umowę z Amazonem. To dalszy ciąg serialu o „przygodach” Inpostu, Allegro i Amazona. Po tym, jak InPost przedłużył w ubiegłym roku umowę z Allegro, w tegorocznej serii widzimy, jak InPost powoli oddala się do Allegro i zbliża do Amazona – podpisana między firmami umowa na pewno ułatwi temu drugiemu ekspansję na polskim rynku. Allegro chyba wyczuło sytuację, bo już w listopadzie ub. r. pojawiły się informacje, jakoby lider polskiego rynku e-commerce chciał mieć własne automaty paczkowe.

#3 Srebrni spekulanci w grze. Tym razem na celowniku „redditowej rewolucji” znalazło się srebro. Spekulanci skrzykujący się od czwartku na forach internetowych pod hashtagiem „#silvershosrtsqueeze” (lub ktoś, kto umiejętnie steruje internetowym tłumem) wywindowali dziś cenę srebra nawet na poziom 30 dolarów za uncję trojańską. Oznacza to wzrost w ciągu trzech sesji o ponad 20 procent. Zyskuje na tym KGHM, drugi na świecie producent srebra. A jeśli jesteśmy przy redditowych inwestorach, to warto wspomnieć, że Melvin Capital, którego wzięli sobie na celownik wcześniej, zakończył styczeń ponad 50-procentowymi stratami.

#4 Nowy tydzień, nowe hanletyzowanie. Jeśli utrzyma się trend poprawy wskaźników dot. epidemii, w tym tygodniu rząd może zaproponować kolejne reguły stopniowego otwierania gospodarki – zasygnalizował dziś premier Mateusz Morawiecki. Minister zdrowia Adam Niedzielski ostrzega jednak, że podejmowane kroki muszą być bardzo ostrożne, tak, aby program szczepień odbywał się w warunkach umożliwiających normalne działanie służby zdrowia. Ze słów rzecznika ministra zdrowia wynika, że restauracje, siłownie i kluby fitness nie mogą liczyć na szybkie otwarcie.

#5 Ponad 50 tys. zł ulgi termomodernizacyjnej do odliczenia od podatku. To jedna z najpopularniejszych ulg podatkowych w ostatnich latach. W rozliczeniu PIT 2021 r. można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Odliczyć można maksymalnie 53 tys. zł na wydatki poniesione, m.in. na zakup fotowoltaiki, kotła gazowego oraz materiałów budowlanych wykorzystywanych podczas montażu. Więcej w artykule Dominiki Florek. Jak zwykle polecamy też sprawdzony i szybki program do rozliczeń podatkowych.

#6 Godne polecenia. Nie sposób polecić wszystkich ciekawych artykuły opublikowanych w ponidziałek na Bankier.pl, ale poniższe są z pewnością warte przeczytania:

O czym jeszcze pisaliśmy w poniedziałek?

1 lutego - inne wybrane informacje z kraju i ze świata

20:07 Austria częściowo łagodzi lockdown, zaostrzy jednak przepisy dotyczące wjazdu

19:30 Banki: ugody z frankowcami to dobre rozwiązanie, ale muszą ostatecznie uregulować kwestie tych kredytów

19:10 BofA liderem obrotów na rynku akcji GPW w styczniu, na drugim miejscu Morgan Stanley

19:02 Ruszył unijny program gromadzenia i analizowania danych o szczepieniach przeciw Covid-19

18:32 Obroty akcjami na GPW w styczniu wzrosły o 73,2 proc. rdr

18:02 Konferencja prezesa NBP odbędzie się 5 lutego

17:29 Wzrosty na GPW. Spokój na CD Projekcie, powrót JSW

17:28 Nie wszystkie sklepy się otworzyły. Powodem czas i braki personelu

17:10 LPP pokazało szacunki za IV kw. 2020/21

16:41 Tysiące Holendrów ukaranych mandatami za naruszanie godziny policyjnej

16:30 Semeniuk: W weekend wznowiło działalność mniej firm, niż zapowiadano

16:02 Australia nie boi się Google'a. Zastąpić go może Bing od Microsoftu

15:49 Blinken: USA rozważą nowe sankcje na Rosję i Koreę Północną

15:44 Uber Eats dostarczy zamówienia z KFC czy Pizza Hut. Współpraca z Grupą AmRest w Polsce

15:39 BCC: otwarcie centrów handlowych to dobra decyzja, ale niewystarczająca

15:15 Rząd ma we wtorek zdecydować o rozszerzeniu tarczy finansowej 2.0

15:00 MON i MAP: karabinek Grot jest bezpieczny dla użytkowników

14:55 Totolotek zamyka punkty stacjonarne i zwalnia 150 pracowników

14:18 Maląg: Na ratowanie miejsc pracy trafiło do firm ponad 176 mld zł

14:09 KGHM w górę. „Srebrni spekulanci” i rekomendacja "kupuj"

13:45 InPost ma umowę z Amazonem. Akcje Allegro w dół

13:32 Helsinki wbrew rządowi przywróciły zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży

13:26 E-Urząd Skarbowy wystartował. "Wchodzimy na wyższy poziom skarbowości"

13:24 Premier o dalszym otwieraniu gospodarki: decyzje możliwe w tym tygodniu

13:11 Gowin: Rząd rozumie motywy protestujących przedsiębiorców

13:06 Gowin o nowym programie mieszkaniowym: jest o wiele doskonalszy niż "Mieszkanie Plus"

12:44 Ruch samochodów ciężarowych większy niż przed rokiem

12:40 53 tys. zł ulgi na termomodernizacyjnej do odliczenia od podatku

12:15 Rzecznik MŚP wnioskuje, aby nowo powstałe firmy włączyć do Tarczy 6.0

11:46 Miedwiediew: Potrzebna bliższa integracja z Białorusią, wspólna waluta

11:38 Tylko i aż 16 mln bezrobotnych w UE

11:24 Prezes UOKiK nałożył ponad 470 tys. zł kary na BPH za klauzule spreadowe

11:23 Liczba rachunków maklerskich zwiększyła się w 2020 r. o ponad 84 tys.

11:02 Melvin Capital stracił w styczniu ponad 50 proc. Reddit triumfuje

10:58 Von der Leyen: BioNTech i Pfizer dostarczą 75 mln dodatkowych dawek szczepionki w II kwartale

10:45 Kredyty hipoteczne - niższy wkład własny w największym banku

10:32 Redditowcy wzięli się za srebro. Kurs ostro w górę

09:58 Rzecznik MZ: Nie możemy pozwolić sobie na otwarcie restauracji, siłowni i klubów fitness

09:55 Kurs euro bliżej 4,50 zł. Funt rośnie w siłę

09:49 Miesiąc lockdownu kosztowałby francuską gospodarkę 15 mld euro

09:47 Kiedy kolejni uczniowie wrócą do szkół? Minister zdrowia odpowiada

09:43 Prezes UODO ukarał finansowo spółkę Smart Cities za brak współpracy

09:25 Francja wzywa Niemcy do rezygnacji z Nord Stream 2

09:00 PMI sygnalizuje nieznaczną poprawę koniunktury

09:00 Prawie połowa Polaków robi zakupy na zapas

08:56 Miedź na stabilnym poziomie

08:56 mPay ma warunkową umowę zakupu DM BPS

08:45 Ropa naftowa w USA zyskuje, bo OPEC+ wywiązuje się z cięć na 99 proc.

08:06 W styczniu lekka poprawa nastrojów konsumentów

07:21 Komornicy muszą oddać blisko 38 mln zł z rządowej tarczy

07:05 Pandemia zmiotła co piątego taksówkarza

07:05 PKB spadł, szczepionki dają nadzieję

07:00 Rusza proces odwołań ws. Tarczy PFR 2.0

06:47 AstraZeneca nie dla seniorów?

06:26 Policja: wykrywalność przestępstw to blisko 74 proc.

06:13 Nauka zdalna w klasach IV-VIII i w szkołach średnich do przedłużona 4 lutego

06:10 BIG InfoMonitor: wzrost cen najczęstszym powodem frustracji w 2020 r.

06:05 W życie wszedł kolejny rządowy pakiet osłonowy dla firm

06:00 CD Projekt nadal liderem. Allegro i Mercator na podium [Ranking spółek]

06:00 Popyt na złoto w 2020 roku był najniższy od 11 lat

06:00 Sądy mają problemy ze sporami frankowymi. Ważne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego niebawem

05:56 Badanie: blisko co 4. Polak miał problem ze spłatą długu

05:00 Sklepy w galeriach handlowych otwarte, nie ma godzin dla seniorów

04:53 Styczeń najbardziej tragicznym miesiącem epidemii w USA

03:43 Nowy Jork może do wtorku znaleźć się pod półmetrową pokrywą śnieżną

02:52 Przewrót wojskowy w Birmie. Aung San Suu Kyi aresztowana przez armię

