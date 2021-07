To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 1 lipca 2021 r.

/

Czwartek to dzień dobrych wiadomości z gospodarki. Nie tylko polskiej, ale i europejskiej, o czym z przyjemnością informujemy. Czwartek to także dzień uruchomienia w pełni elektronicznego Krajowego Rejestru Sądowego, ale i dzień protestu nauczycieli w sprawie wynagrodzeń. Zaczynamy podsumowanie dnia.

#1 Przemysł w czerwcu nadal pędził. Czerwiec przyniósł dalszą poprawę sytuacji w europejskim sektorze wytwórczym. W wielu krajach, w tym w Polsce, indeksy PMI przyjęły rekordowe wartości. W czerwcu PMI dla polskiego przemysłu osiągnął rekordowo wysoką wartość 59,4 punktów. Nasilają się jednak problemy z dostawami, a rekordowe poziomy bije inflacja kosztowa.

#2 Bezrobocie w Polsce jednak nie było najniższe w UE. Tak wynika z danych Eurostatu. Oczywiście i tak nie ma na co narzekać, bo choć w maju zajmowaliśmy piąte miejsce w UE, to utrzymujemy się wśród krajów, gdzie bezrobocie nie przekracza 4 procent. Dodatkowo warto zauważyć, że Eurostat dokonał pewnych zmian w metodologii liczenia bezrobocia. Jedna ze zmian dotyczy grupy wiekowej badanych osób. Wcześniej brano pod uwagę wszystkie osoby w wieku 15 lat wzwyż, obecnie zawężono tę grupę do przedziału 15-89. Więcej na ten temat w artykule Michała Żuławińskiego.

#3 Protest nauczycieli. "Wynagrodzenia powinny być uzależnione od gospodarki" – to jedno z haseł, pod którym odbył się dziś protest nauczycieli zrzeszonych w „Solidarności”. "Dlaczego służba zdrowia może mieć naliczane pensje od średniej w sferze przedsiębiorstw. (...) Tych lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych ktoś musi wykształcić. Skąd ich weźmiecie, skoro nie będzie nauczycieli" - powiedziała jedna z przedstawicielek protestujących Bożena Pierzgalska. Także nauczyciele chcą, aby ich wynagrodzenia były uzależnione od średniej płacy w gospodarce, a nie minimalnej.

#4 Ruszył całkowicie elektroniczny e-KRS. Od 1 lipca br. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS są składane elektronicznie. To duże ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy wszystkie sprawy związane z rejestrem załatwią szybko i wygodnie przez internet - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

