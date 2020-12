To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 1 grudnia 2020 r.

Mikołaj bez pracy, prąd ciąży w rachunkach, lokaty i kredyty hipoteczne coraz mniej atrakcyjne dla klientów banków, w górę za to giełda i bitcoin. Zapraszam na podsumowanie pierwszego dnia grudnia.

#1 Dopiero co lockdown zamykał nas w domach, a tu już grudzień. Wielokrotnie w tym miesiącu powrócimy do tematu zbliżających się świąt, zaczynamy od rynku pracy sezonowej w przededniu Bożego Narodzenia. Ten miesiąc nie będzie łaskawy dla osób, które chciałyby sobie dorobić w roli mikołaja, śnieżynki czy innej hostessy. Weronika Szkwarek sprawdziła stawki wynagrodzenia w tegorocznych ogłoszeniach, których - jak zauważa - jest mniej niż zazwyczaj o tej porze roku. Gospodarcze konsekwencje pandemii zweryfikowały także pracę tymczasową.

#2 GUS pokazał nowe dane o inflacji (na ich potwierdzenie przyjdzie nam zaczekać do 15 grudnia, dzisiejsza publikacja to tzw. szybki szacunek). 3 proc. w skali roku to wynik zgodny z oczekiwaniami analityków. Trudno za to powiedzieć, czy konsumenci oczekiwali wzrostu przede wszystkim cen żywności, napojów czy energii elektrycznej.

A skoro mowa o energii elektrycznej - im bliżej roku 2021, tym głośniej słychać zapowiedzi podwyżek cen prądu. Wprawdzie prezes Urzędu Regulacji Energetyki deklarował dziś na łamach mediów, że "nie spodziewa się specjalnie dużych", ale nie jest tajemnicą, że choćby za sprawą nowej opłaty mocowej odbiorcom przyjdzie zapłacić więcej.

Marcin Kaźmierczak przytacza dziś dane Eurostatu, z których wynika, że Polacy w 2019 roku płacili więcej przede wszystkim właśnie za prąd, czynsz i ogrzewanie. Łącznie stanowiło to prawie 20 proc. wydatków przeciętnego gospodarstwa domowego. Piszemy też dokładnie, ile jako społeczeństwo wydaliśmy na zdrowie, ile na odzież, a ile na przykład na meble.

#3 Na giełdach największe wzrosty od lat, podsumowuje dziś Adam Torchała wyniki miesiąca, który dopiero co się zakończył. "W XXI wieku był tylko jeden miesiąc, gdy WIG20 zyskał więcej, miało to miejsce jednak w 2001 roku, a więc 19 lat temu". I była nawet szansa na rekord, gdyby nie... banki (o których zresztą mowa za chwilę). Autor słusznie zwraca uwagę, że największe wyzwanie teraz to przegonić rezultaty osiągnięte w przedostatnim miesiącu roku. Rekordami może pochwalić się również inny obiekt pożądania inwestorów. Bitcoin przebił szczyt z 2017 roku i jest najdroższy w historii.



#4 Powodów do zadowolenia nie mają fani bezpieczniejszych form lokowania kapitału. Nie mają go oczywiście od wielu miesięcy, jednak to nie koniec złych wiadomości. Monika Dekrewicz informuje dziś, że wracają cięcia na lokatach miesięcznych. Najwyższa stawka w tabelach to zawrotne 1,2 proc.

Dla przeciwwagi paść powinny teraz dobre wieści dla kredytobiorców, niestety nie tym razem. Zima zaskoczyła klientów, a w zimowych promocjach kredytów mieszkaniowych pojawiły się... podwyżki, donosi dzisiaj Michał Kisiel.

O czym jeszcze informowaliśmy we wtorek?



Wybrane z kraju i ze świata

