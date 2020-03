To był dzień. Najważniejsze fakty z 16 marca

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty związane z epidemią koronawirusa i jej znaczeniem dla gospodarki w Polsce i na świecie.

Wiodącym tematem wciąż jest i jeszcze przez jakiś czas będzie koronawirus. Na koniec dnia w poniedziałek w całym kraju odnotowano 156 zakażeń koronawirusem. To wzrost o 31 osób w stosunku do niedzieli. Dotychczasowy bilans trzech zmarłych osób nie został powiększony. W sumie hospitalizowanych jest 734 osób, objętych kwarantanną 10050, a nadzorem epidemiologiczym: 30129. Więcej w artykule poświęconym temu tematowi.

20:21 W Niemczech 6012 przypadków koronawirusa

Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie poinformował w poniedziałek wieczorem o gwałtownym wzroście przypadków koronawirusa w Niemczech - do 6012, czyli o 1100 więcej niż wynosił bilans z dnia poprzedniego.

20:15 Kanada też zamyka granice

Kanada zamyka swoje granice dla osób bez kanadyjskiego obywatelstwa lub prawa stałego pobytu – poinformował w poniedziałek premier tego kraju Justin Trudeau.

19:57 Rosja zamyka granice w związku z koronawirusem

Rząd Rosji wprowadza od 18 marca zakaz wjazdu dla cudzoziemców z wyjątkiem dyplomatów, osób posiadających zezwolenie na pobyt w Rosji oraz pasażerów podróżujących tranzytem lotniczym. Ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa.

19:34 Minister środowiska Michał Woś zakażony koronawirusem

W poniedziałek wieczorem minister środowiska Michał Woś podał, że jego test na koronawirusa dał wynik pozytywny. Jak podkreślił, czuje się dobrze.

19:32 Nowy Jork zakazuje zgromadzeń składających się z ponad 49 osób

Gubernatorzy stanów Nowy Jork, New Jersey i Connecticut ogłosili w poniedziałek zarządzenie ograniczające dopuszczalną liczbę osób zgromadzeń publicznych do 49. Z uwagi na koronawirusa zamknięte też zostaną m.in. kina, restauracje i bary.

19:04 Widzenia w więzieniach wstrzymane wz. z koronawirusem

Służba Więzienna wstrzymała widzenia i ograniczyła pracę więźniów w 30 jednostkach penitencjarnych, czyli zakładach karnych, aresztach śledczych i oddziałach zewnętrznych - dowiedział się PAP w Służbie Więziennej.

19:01 Niemcy zamykają bary, kluby, teatry, muzea, zawieszają nabożeństwa

Listę z kolejnymi restrykcjami związanymi z pandemią Covid-19 przedstawiła w poniedziałek komisja rządu Niemiec. „To szczególne wytyczne, które mają na celu dalsze ograniczenie kontaktów” mogących prowadzić do zakażeń - powiedziała w poniedziałek na konferencji prasowej kanclerz Angela Merkel.

18:57 Szwajcaria wprowadza stan wyjątkowy z powodu koronawirusa

Szwajcarski rząd ogłosił w poniedziałek stan wyjątkowy, zakazując też od północy organizowania wszelkich publicznych i prywatnych imprez. Zmobilizowano 8 tys. żołnierzy do pomocy m.in. w szpitalach.

18:53 Rzeź na rynkach metali szlachetnych jak w 2008 roku

Na rynku metali szlachetnych powtarza się sytuacja z jesieni 2008 roku. Ceny platyny, palladu i srebra spadają na łeb na szyję. Mocno w dół idą też notowania złota.

18:34 Finlandia zapowiada stan wyjątkowy w związku z koronawirusem

Rząd Finlandii w porozumieniu z prezydentem Saulim Niinisto zapowiedział w poniedziałek stan wyjątkowy, który ma obowiązywać do 13 kwietnia w związku z koronawirusem. Niinisto rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem o sytuacji na wspólnej granicy.

18:26 Maroko zamyka meczety, Algieria odcina się od Europy w związku z koronawirusem

Marokańska najwyższa rada religijna podjęła decyzję o zamknięciu wszystkich meczetów w kraju. Równolegle, zamykane zostają też kina, kawiarnie, stadiony i inne lokale rozrywkowe. W sąsiedniej Algierii zawieszono wszystkie połączenia lotnicze.

18:00 Rewolucja w polityce monetarnej NBP

Zarząd Narodowego Banku Polskiego ogłosił uruchomienie nadzwyczajnych instrumentów, niestosowanych dotąd w polskiej polityce monetarnej. Wszystko po to, aby wesprzeć płynność banków.

17:57 Szef WHO: Sama izolacja nie wygasi epidemii, potrzebne są testy

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus uważa, że państwa robią za mało, by śledzić przebieg pandemii i poddawać zakażonych testom. Ostrzegł, że wprowadzane przez rządy restrykcje spowolnią, ale nie wygaszą epidemii.

17:45 Powrót czerwieni na GPW. Gwałtowne spadki banków i odzieżówki

Piątkowe wzrosty okazały się krótkim zrywem warszawskiej giełdy. Poniedziałek przyniósł powrót czerwieni i nowe minima. W najgorszym momencie sesji WIG20 był notowany najniżej od 2003 roku. W dół ciągnęły go banki i spółki odzieżowe.

17:38 Zespół CD Projektu pracuje zdalnie. Co z "Cyberpunkiem 2077"?

CD Projekt zapowiada, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa umożliwia zespołowi pracę z domu i pomimo obecnej sytuacji, chce utrzymać wrześniową datę premiery gry "Cyberpunk 2077" - wynika z komunikatu prasowego CD.

17:10 W warszawskim metrze 60 proc. mniej pasażerów

Spada liczba korzystających z transportu publicznego w Warszawie. W ubiegły piątek autobusy przewiozły o ponad 50 proc. mniej osób, a metro ponad 60 proc. - wynika z informacji przekazanych PAP w poniedziałek przez rzecznika ZTM Tomasza Kunerta.

17:10 Turcja zamyka kawiarnie, kina i teatry, nie będzie modlitw w meczetach

W Turcji, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, o północy zamknięte zostaną kawiarnie, kina, kluby sportowe, restauracje i teatry - poinformowało w poniedziałek MSW w Ankarze. Zawieszone zostają zbiorowe modlitwy w meczetach.

17:08 Moskwa zamyka szkoły z powodu koronawirusa

W Moskwie od 21 marca zamknięte będą państwowe szkoły ogólnokształcące, sportowe i placówki dokształcające - poinformował w poniedziałek mer Siergiej Sobianin. Ponadto odwołane zostają imprezy uliczne, a te odbywające się pod dachem mogą gromadzić do 50 osób.

16:48 KE zapowiada ograniczenia podróży do Unii Europejskiej

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała w poniedziałek na konferencji prasowej ograniczenia na okres 30 dni dotyczące podróży do Unii Europejskiej, w ramach walki z koronawirusem.

16:36 Bank Pekao wstrzymał zwolnienia grupowe w związku z koronawirusem

Bank Pekao w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zdecydował o wstrzymaniu rozpoczęcia, uzgodnionych ze związkami zawodowymi, zwolnień grupowych - poinformował bank w komunikacie prasowym.

16:36 Ryanair znosi opłatę za zmianę rezerwacji lotu

Bezpłatna zmiana terminu lotu, zniesienie w całości opłaty za zmianę rezerwacji - takie udogodnienia dla klientów wprowadził Ryanair. Przewoźnik poinformował o nich w poniedziałek.

16:16 Terminal lotniska Kraków Airport zamknięty dla osób postronnych

Tylko pracownicy i pasażerowie specjalnych rejsów o statusie „rescue” będą mogli od północy korzystać z terminalu pasażerskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice. Dla pozostałych osób obiekt będzie niedostępny.

16:01 Podwyżki w JSW - rozmowy zawieszone przez koronawirusa

Działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) reprezentacyjne organizacje związkowe i zarząd spółki zawiesiły trwające od 4 marca rozmowy na temat tegorocznego wzrostu płac górników. Strony mają wrócić do rozmów, gdy minie zagrożenie epidemią.

15:49 Włochy przeznaczyły 25 mld euro w związku z epidemią

"Cura Italia", czyli "na kurację Włoch" - tak nazywa się przyjęty w poniedziałek przez rząd Giuseppe Contego dekret w sprawie przeznaczenia 25 miliardów euro na pomoc dla firm, rodzin oraz wsparcie służby zdrowia w związku z epidemią koronawirusa.

15:17 PIP ogranicza zakres kontroli w związku z koronawirusem

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa kontrole prowadzone przez inspektorów pracy zostały ograniczone wyłącznie do przypadków bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz badania ciężkich wypadków przy pracy - poinformował.

15:15 Lekcje zdalne. Rusza serwis z materiałami do nauczycieli

MEN wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały specjalny serwis dla nauczycieli zawierający tematy każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia.

15:05 Złoty zdecydowanie słabnie. Kurs euro powyżej 4,40 zł

W poniedziałkowe popołudnie polski złoty gwałtownie się osłabia. Kurs euro z impetem przebił 4,40 zł, frank szwajcarski jest najdroższy od 3,5 roku, a dolar ponownie zbliża się do poziomu 4 złotych. Wobec złotego zyskuje również funt brytyjski.

15:02 Cena ropy poniżej 30 dol. pierwszy raz od 2016 r.

Cena za baryłkę ropy Brent spadła poniżej 30 USD ok. godz. 14.30, po raz pierwszy od 2016 r. – wynika z notowań podawanych przez agencje Bloomberga.

14:41 Polska przystępuje do unijnego przetargu na respiratory

Polska zgłosiła się do unijnego przetargu na zakup respiratorów oraz odczynników do testów na wykrywanie koronawirusa w ramach mechanizmu wspólnych zamówień – poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy, Wojciech Andrusiewicz.

14:39 Emerytury i renty zostaną doręczone

Wszystkie przesyłki pieniężne: emerytalne i rentowe zostaną doręczone - zapewnił w poniedziałek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Podkreślił, że przy dostarczaniu przekazów pieniężnych będą zachowane specjalne procedury bezpieczeństwa.

14:31 Adamczyk: Dostawy towarów do Polski są niezagrożone

Pragnę zapewnić, że dostawy towarów do Polski są niezagrożone, bo wszystkie przepisy, które przyjął rząd RP, nie zrywają łańcuchów dostaw, nie zrywają łańcuchów logistycznych - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas.

14:30 Zasiłki chorobowe dla rolników na nowych zasadach

Wprowadzamy w trybie pilnym nowe zasady dot. wypłaty zasiłku chorobowego dla rolników - zapowiedział w poniedziałek na twitterze minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

14:21 Poznań nie zrezygnuje z opłat za parkowanie

Nie będzie zawieszenia poboru opłat w strefie płatnego parkowania na wzór Gdyni czy Krakowa – poinformował w poniedziałek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Jak wyjaśnił, ta decyzja jest podyktowana dbałością o finanse miasta.

14:08 W Warszawie parkingi nadal będą płatne

Na razie nie przewidujemy żadnych zmian w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, odnosząc się do pytań, czy w Warszawie zostanie wprowadzone bezpłatne parkowanie w SPPN.

14:06 Premier: Pomożemy pracownikom i pracodawcom

W najbliższych dniach rząd pokaże rozwiązania osłonowe dla pracowników i pracodawców w związku ze skutkami epidemii koronawirusa - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

14:02 Białystok nie planuje bezpłatnych parkingów

Miasto Białystok nie planuje na razie zawieszenia poboru opłat w strefie płatnego parkowania - poinformował w poniedziałek prezydent Tadeusz Truskolaski, odpowiadając na pytania internautów podczas konferencji prasowej.

13:41 Polacy mają problemy z przyjazdem do pracy w Czechach

Wprowadzone w Polsce w związku z koronawirusem restrykcje graniczne spowodowały w poniedziałek długie kolejki na przejściu w Kudowie, co uniemożliwiło wielu Polakom dotarcie na czas do pracy w Czechach - poinformowała agencja CTK.

13:40 Obajtek: Orlen maksymalnie obniży ceny paliw na stacjach

Orlen zdecydował o maksymalnym obniżeniu cen paliw na stacjach - poinformował na Twitterze prezes Daniel Obajtek.

13:40 Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Krakowska ogłaszają nadzwyczajny tryb pracy

Kolejne krakowskie uczelnie, w tym Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Krakowska, ogłosiły w poniedziałek wejście nadzwyczajny tryb pracy. Oznacza to, że oprócz odwołanych wykładów i zajęć, uczelnie ograniczają funkcjonowanie do niezbędnego minimum.

13:39 Krótszy termin wypłat za świadczenia zdrowotne w związku z koronawirusem

Resort zdrowia skraca termin wypłaty należności za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej do 5 dni roboczych z obowiązujących obecnie 14 dni oraz przyspiesza ich rozliczanie - wynika z projektu zmian rozporządzenia dotyczącego ogólnych warunków.

13:38 NBP zasili banki kwotą 7,3 mld zł w ramach repo. Pierwsza taka operacja od ponad dekady

NBP zasili system w ramach poniedziałkowej operacji repo o 4-dniowej zapadalności w 7.265 mln zł płynności po średniej stopie 1,5 proc. - wynika z danych agencji Bloomberg. Była to pierwsza od ponad dekady operacja repo przeprowadzona przez NBP.

13:38 Zakaz ruchu turystycznego pomiędzy Portugalią a Hiszpanią

W poniedziałek na granicy Portugalii i Hiszpanii wprowadzono kontrole, służące ograniczeniu ruchu pomiędzy oboma iberyjskimi krajami w związku z rozszerzającą się pandemią koronawirusa. Co najmniej do 16 kwietnia obowiązywał będzie zakaz przekraczania granicy w celach turystycznych.

13:32 #LotDoDomu. Do kraju we wtorek wrócą Polacy m.in. z Delhi i Bangkoku

We wtorek w ramach operacji #LOTdoDomu, zorganizowanej przez PLL LOT i rząd, do kraju sprowadzeni zostaną Polacy z m.in. Londynu, Malagi, Tbilisi, Dublina i Larnaki. Na środę zaplanowano np. loty z Delhi i Bangkoku.

13:10 Armenia ogłasza stan wyjątkowy z powodu epidemii

Władze Armenii wprowadziły w poniedziałek w kraju stan wyjątkowy, aby spowolnić rozwój epidemii koronawirusa. Nadzwyczajne środki mają obowiązywać przez miesiąc.

13:05 W Finlandii można kupić naraz tylko jedno opakowanie środków przeciwbólowych

„Lekarstw nie należy gromadzić na zapas” - zakomunikował w poniedziałek fiński urząd ds. rozwoju i bezpieczeństwa sektora farmaceutycznego (Fimea). Wydał też instrukcje dla aptek w celu reglamentacji podstawowych środków przeciwbólowych.

12:25 Odroczenie spłat kredytów - banki przedstawiły szczegóły

Odroczenie spłaty rat, proste odnowienie finansowania dla przedsiębiorców-kredytobiorców, odroczenie rat leasingowych to część planu banków na wsparcie klientów dotkniętych skutkami epidemii. Związek Banków Polskich przedstawił 8-punktowy plan.

12:15 Węgry zamkną granice dla ruchu osobowego

Węgry zamkną granice dla ruchu osobowego, a do kraju będą mogli wjeżdżać tylko węgierscy obywatele – zapowiedział w poniedziałek premier Węgier Viktor Orban w parlamencie.

12:05 Szwecja przedstawiła pakiet kryzysowy dla firmom

Rząd Szwecji przedstawił w poniedziałek pakiet kryzysowy o wartości ponad 300 mld koron (27 mld euro), mający pomóc firmom w związku ze stratami wywołanymi koronawirusem. Celem jest utrzymanie płynności wypłacania wynagrodzeń.

11:56 Air France-KLM uziemi tysiąc samolotów

Holding Air France-KLM poinformował w poniedziałek, że zmniejszy aktywność z 70 proc. do 90 proc. w ciągu najbliższych dwóch miesięcy ze względu na ograniczony ruch lotniczy i spadek popytu w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

11:55 Europa dogania Chiny w liczbie zakażonych

W Europie jest już ponad 75 tys. potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. To niemal tyle, co w Chinach, gdzie od wybuchu epidemii w grudniu 2019 zarejestrowano ok. 81 tys. zainfekowanych osób.

11:50 Władze pomorskich uczelni proszą o opuszczenie akademików

W związku z zaleceniami GIS oraz MNiSW studenci, doktoranci oraz mieszkańcy hoteli asystenckich trójmiejskich uczelni, którzy mają możliwość innego zakwaterowania, zostali poproszeni o możliwie jak najszybsze opuszczenie domów studenckich.

11:39 Szumowski: Zwiększamy przepustowości testów na koronawirusa do ok. 3 tys. na dobę

Na obecną chwilę mamy 19 laboratoriów przeprowadzających testy na obecność koronawirusa, to oznacza zwiększenie przepustowości badań do ok. 3 tys. na dobę - mówił w poniedziałek minister zdrowia Łukasz Szumowski.

11:20 Jest rozporządzenie ws. gwarancji kredytowych udzielanych przez BGK

Minister finansów Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie, które umożliwia BGK objęcie gwarancjami de minimis do 80 proc. kredytów dla mikrofirm oraz MŚP i obniża do zera prowizję od gwarancji - informuje MF w poniedziałkowym komunikacie. To pozwoli małym firmom na zapewnienie środków na finansowanie.

11:19 GPW przetestowała możliwość pracy zdalnej

Giełda Papierów Wartościowych przeprowadziła w sobotę testową sesję w systemie transakcyjnym UTP, w czasie której przetestowano możliwości zdalnego prowadzenia działalności - podała w poniedziałek GPW. Jak zaznaczono, sesja przebiegła bez zakłóceń.

11:18 Kijów zaostrza środki bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Na Ukrainie odnotowano dwa nowe przypadki zakażenia SARS-CoV-2 - podało w poniedziałek ukraińskie Centrum Zdrowia Publicznego. Liczba zakażeń wzrosła do pięciu. Mer Kijowa Witalij Kliczko zapowiedział zaostrzenie środków bezpieczeństwa.

11:06 W Bawarii stan katastrofy z powodu koronawirusa

W związku z kryzysem wywołanym koronawirusem w Bawarii w trybie natychmiastowym wprowadzono stan katastrofy - ogłosił w poniedziałek premier bawarskiego rządu krajowego Markus Soeder.

10:46 Chiny obawiają się koronawirusa wśród przyjezdnych z zagranicy

Zakażenia koronawirusem wśród osób przybywających z zagranicy stały się w Chinach największym ryzykiem – oceniło w poniedziałek chińskie MSZ. W Pekinie podróżni spoza kraju przechodzą 14-dniową kwarantannę w ośrodkach izolacji na własny koszt.

10:41 Orlen wyprodukuje więcej płynu do dezynfekcji rąk

PKN Orlen uruchomił drugą linię produkcyjną płynu do dezynfekcji rąk - poinformował prezes koncernu Daniel Obajtek. Jak dodał, pozwoli to na wyprodukowanie płynu o pojemności 1 litra w cenie detalicznej 15 zł.

10:33 Niemcy wprowadziły kontrole na części swych granic

W związku z koronawirusem Niemcy wprowadziły od godz. 8 rano w poniedziałek zapowiedziane już wcześniej kontrole na swych granicach z Austrią, Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem i Danią - poinformowała odpowiedzialna za ochronę granic Policja Federalna.

10:19 USA rozpoczynają testy szczepionki przeciw koronawirusowi

Pierwszy uczestnik testów klinicznych szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi otrzyma w poniedziałek eksperymentalną dawkę – poinformował przedstawiciel rządu amerykańskiego.

10:14 Rzecznik MZ: 10 tys. dodatkowych łóżek po przekształceniu 19 szpitali w zakaźne

Mamy 79 oddziałów zakaźnych w całej Polsce, które dysponują około trzema tysiącami łóżek. Przekształcając dodatkowe 19 szpitali w ściśle zakaźne zyskujemy około 10 tysięcy łóżek - oświadczył w poniedziałek rzecznik Ministerstwa.

10:02 Fabryka Fiata w Tychach zawiesiła produkcję

Zatrudniająca ok. 2,2 tys. osób fabryka samochodów Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w Tychach - podobnie jak większość europejskich zakładów produkcyjnych tego koncernu - zawiesiła w poniedziałek produkcję z powodu zagrożenia koronawirusem.

10:00 Rząd zawiesił wszystkie loty wewnątrz kraju

Od dzisiaj wewnątrzkrajowe loty będą zawieszone - taką decyzję podjął premier Mateusz Morawiecki - przekazał w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk. Dodał, że decyzja premiera zostanie potwierdzona na poniedziałkowym zespole zarządzania.

09:07 Infolinia "Mój prąd" zawiesza działanie

Kwarantanna rozszerza się. Rządowy program „Mój prąd” zawiesił funkcjonowanie infolinii od 13 do 27 marca 2020 br.

08:26 Ekonomiści Citi: szok pandemiczny obniży tempo PKB Polski w '20 do 0,9 proc.

Szok pandemiczny obniży tempo PKB Polski w 2020 r. do 0,9 proc. - zakładają w swoim najnowszym scenariuszu makroekonomicznym ekonomiści Citi Handlowego. Ich zdaniem, szacunki te i tak są konserwatywne, a ryzyko jest po stronie słabszego wyniku.

08:22 Gruzja zamknęła granicę dla ruchu z Rosją i innymi sąsiadami

W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa Gruzja od poniedziałku zamknęła tymczasowo granicę dla ruchu osobowego z Rosją. Ograniczenia nie będą dotyczyć osób powracających do swoich krajów ani przewozów.

08:12 Policja kontroluje ludzi w kwarantannie. W sobotę 17 osób było poza miejscem kwarantanny

Trzeba powiedzieć, że nasi rodacy zachowują się w tej trudnej sytuacji bardzo odpowiedzialnie. W sobotę policja skontrolowała ok. 5 tysięcy osób będących w kwarantannie i tylko 17 osób było poza miejscem kwarantanny - powiedział wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

08:07 We wtorek premier przedstawi projekt paktu o bezpieczeństwie gospodarki

Premier Mateusz Morawiecki we wtorek przedstawi Radzie Ministrów projekt paktu na rzecz stabilizacji i bezpieczeństwa gospodarki; w pakiecie m.in. odroczenie różnych płatności, rozwiązania wspierające osoby na tzw. śmieciówkach i prowadzących.

08:04 Szumowski: W tym tygodniu będziemy mieli czterocyfrowy wynik zakażonych koronawirusem

Musimy się przygotować na to, że w tym tygodniu będziemy mieli czterocyfrowy wynik liczby osób zakażonych koronawirusem, ten wzrost będzie dynamiczny - powiedział w poniedziałek minister zdrowia Łukasz Szumowski.

08:01 Rosja zamknie granicę z Białorusią

Rząd Rosji podjął decyzję o zawieszeniu ruchu osobowego przez granicę z Białorusią - poinformował w poniedziałek premier Michaił Miszustin. To część działań wyprzedzających, których celem jest - jak mówił premier - ochrona kraju przed epidemią.

07:02 Minister rolnictwa: Mamy zapasy, żywności nie zabraknie

Żywności w Polsce nie zabraknie. Jeżeli popyt się zwiększy, to producenci dostarczą jej więcej. Dostosowanie się do wymogów rynku zajmuje im tylko kilka dni" - podkreślił Jan Krzysztof Ardanowski.

06:51 W Meksyku pierwszy przypadek śmiertelny koronawirusa

W Meksyku odnotowano pierwszy przypadek śmiertelny koronawirusa - poinformowały meksykańskie media i dwie anonimowe osoby zaznajomione ze sprawą.

05:51 W sądach większość spraw zdjęta z wokand do końca marca

Z powodu zagrożenia koronawirusem do końca marca w sądach w całym kraju nie odbędzie się większość rozpraw i posiedzeń - zostaną one przełożone na późniejsze terminy. Odbywać mają się tylko najpilniejsze sprawy, które nie mogą być przełożone.

05:48 Chiny podały dobowy bilans zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała w poniedziałek o 16 przypadkach zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu doby i 14 zgonach. Oznacza to nieznaczny spadek zakażeń.

03:39 Chaos i długie kolejki na lotniskach w USA

Wymóg przebadania pasażerów powracających m.in. z Europy pod kątem SARS-CoV-2 spowodował wielogodzinne kolejki na międzynarodowych lotniskach w USA. Szczególnie zatłoczone są takie porty jak JFK, skąd w niedzielę zabrano 3 osoby do szpitala.

02:37 Kwarantanna w Czechach bez wyjątków

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w niedzielę rząd Czech zarządził wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się osób na terenie kraju. Dozwolone są tylko dojazdy do pracy, wizyty u lekarza i wyjścia do sklepów, w których trzeba zachować 2-metrowy.

01:46 Państwo Islamskie ostrzega przed wyjazdami do Europy z powodu koronawirusa

Państwo Islamskie ostrzega członków i zwolenników, by z powodu SARS-CoV-2 nie wyjeżdżali do Europy. Organizacja terrorystyczna, która jeszcze niedawno zachęcała ich do atakowania miast w Europie, teraz radzi "trzymać się z dala od ziemi, na której wybuchła epidemia”.

Informacje zebrał i opracował: Marcin Dziadkowiak