Tłusty czwartek. Ile zapłacimy za pączki? Inflacja nie osłodzi tego dnia

Tłusty czwartek wypada 16 lutego. Polacy jak zawsze w ten dzień ustawią się w długich kolejkach przed cukierniami i piekarniami, w tym roku musimy jednak liczyć się z podwyżkami cen pączków. Ile zapłacimy za słodki przysmak?

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Eksperci z Banku BNP Paribas przypomnieli, że według danych GUS spożycie wyrobów cukierniczych rośnie z roku na rok.

"W 2021 r. przeciętna konsumpcja wyniosła 280 g na osobę miesięcznie. W poprzednich latach w tłusty czwartek Polacy spożywali średnio 2,5 pączka na osobę, czyli ok. 750-1000 kcal. Jednak w związku z rekordowymi wzrostami cen surowców rolnych, energii oraz panującą inflacją konsumenci mogą w tym roku decydować się na ograniczenie zakupu słodkości albo wybór pączków i faworków z niższej półki cenowej" - ocenili.

Inflacja dosięgła także pączki

Analityczka sektora Food&Agri w BNP Paribas Weronika Szymańska wskazała, że wzrosty cen składników przekładają się na wzrost kosztu surowca do produkcji pączków o ok. 20-30 proc. rdr w zależności od przepisu i jakości stosowanych materiałów. "Do tego dochodzą rosnące koszty pracy, opakowań, transportu, a przede wszystkim kluczowej dla branży energii" – podała.

Analitycy banku wskazali, że od lutego 2022 r. średnie ceny mąki pszennej typ 500 pakowanej w worki wzrosły o 12 proc., jajka podrożały średnio o 55 proc., mleko o 12-20 proc., natomiast masło w porównaniu z lutym 2022 r. jest tańsze o ok 13. proc., a względem początku 2023 r. o ok. 20 proc.

Dodali, że o 105 proc. wzrosły w 2022 r. zaś ceny cukru, co - ich zdaniem - przełoży się na wzrost kosztów produkcji nadzienia do pączków. Ceny oleju rzepakowego rafinowanego wzrosły o ok. 18 proc. w skali roku; olej, na którym smażone są pączki, może stanowić nawet 45 proc. kosztów surowca – stwierdzili.

Ceny pączków - ile zapłacimy?

Jak podali, choć dyskonty będą zachęcały cenami najprostszych pączków w okolicach złotówki, to w piekarniach nie powinny dziwić po 4-5 zł, a tych z cukierni rzemieślniczych po ponad 10 zł za sztukę.

