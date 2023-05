Tłusta dieta posłów? Tyle ton mięsa zamówi Kancelaria Sejmu

Bidenowie pokazali swoje zarobki za 2022 rok. I opłacili podatki Prezydent USA Joe Biden i jego małżonka Jill, która jest profesorem uniwersyteckim, zarobili w 2022 roku 579 514 dolarów i zapłacili podatek federalny w wysokości 169 820 dol. (co stanowi 23,8 proc.). To wynika z opublikowanych we wtorek ich deklaracji podatkowych.