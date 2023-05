Tłumy turystów na Capri. "Istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa"

Władze Corleone domagają się, by syn byłego szefa cosa nostra opuścił miejscowość Chyba żadne inne miasteczko na świecie nie kojarzy się bardziej z mafią niż sycylijskie Corleone. Władze miejscowości położonej nieopodal Palermo zażądały, by opuścił ją jak najszybciej syn zmarłego szefa tamtejszej mafii, cosa nostra Toto Riiny, Giuseppe Salvatore. Ten zaś długo nie zagrzał miejsca, ponieważ do miasteczka powrócił na początku kwietnia po wyjściu z więzienia i odbyciu kary w postaci prac społecznych pod nadzorem w innej części Włoch.