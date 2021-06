Tłumy na szlakach w Tatrach

Wyjazd do Chorwacji, Grecji, Hiszpanii... - czy trzeba robić test? Co z dzieckiem?

Podróżowanie po Europie wciąż wiąże się z koniecznością przedstawiania ujemnych testów na obecność koronawirusa. Zazwyczaj zwolnione są z tego małe dzieci, ale nie ma jednolitych reguł. Do Chorwacji bez badania wjadą dzieci do 12 lat, a do Grecji - do 5 lat.