Tłumy kupujących w marketach budowlanych

Nawalny zażądał, by przestano pozbawiać go snu i dopuszczono do niego lekarza

Aleksiej Nawalny w dwóch oświadczeniach przekazanych przez jego adwokatów zażądał, by dopuszczono do niego lekarza i by w kolonii karnej, gdzie odbywa wyrok, przestano pozbawiać go snu. Rosyjskiego opozycjonistę co godzina budzi w nocy funkcjonariusz więzienny.