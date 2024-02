TikTok pod lupą KE. Chińskiemu serwisowi grozi duża kara

WIELKA BRYTANIA Nietypowy pomysł na ograniczenie nielegalnej imigracji. Pomóc mają influencerzy Opłacani przez brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych influencerzy z sześciu krajów będą przekonywać na TikToku rodaków, by nie podejmowali nielegalnych prób przedostania się przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii - ujawnił dziennik "The Times".