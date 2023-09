TikTok otwiera sklep. Liczy na miliony klientów

TikTok stawia na e-commerce i planuje duże świąteczne rabaty. Zamierza rywalizować m.in. z Amazonem – podaje Business Insider. Już teraz na platformie pojawiła się zakładka "Sklep", aby jeszcze przed świętami przyciągnąć jak najwięcej klientów.

fot. XanderSt / / Shutterstock

Należący do chińskiej firmy ByteDance TikTok nie tylko zamierza prowadzić działalność e-commerce, ale planuje też dużą świąteczną kampanię z rabatami nawet do 50 proc., która ma rozpocząć się pod koniec października br. i potrwa co najmniej do końca listopada. Właściciele aplikacji liczą na to, że przyciągną na zakupy miliony klientów, zwłaszcza na rynku amerykańskim, gdzie TikTok chce rywalizować z Amazonem – podaje Business Insider.

Już rozpoczęły się szkolenia dla sprzedawców, którzy będą oferować tam swoje produkty. Aby przyciągnąć różne marki, w planach są rabaty nawet do 50 proc. i udział w licznych promocjach, np. Black Friday czy Cyber Monday.

Sklep TikToka tylko dla Amerykanów?

Sklep na TikToku na razie jest dostępny tylko dla amerykańskich użytkowników aplikacji, których jest tam ponad 150 mln miesięcznie. Liczba potencjalnych klientów jest więc ogromna. Nie wiadomo jeszcze, czy sklep pojawi się także w Polsce.

Zakupy internetowe to dla TikToka bardzo obiecujące źródło przychodów. Do końca roku na całym świecie chce wypracować sprzedaż towarów o wartości aż 20 mld dolarów. Wybrani użytkownicy mogą już oznaczać produkty na swoich filmach, aby uczynić je możliwymi do kupienia. TikTok podaje, że ma już ponad 200 tys. amerykańskich zweryfikowanych sprzedawców, którzy oferują legalne produkty, w tym ok. 150 tys. wyrobów kosmetycznych.

Jaką formę opodatkowania wybrać? Własna działalność gospodarcza a podatki Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Kłopoty TikToka w Europie

Choć platforma ma ambitne plany rozwoju w Ameryce, to jednocześnie ma problem z regulacjami w Unii Europejskiej dotyczącymi prywatności i ochrony danych oraz z kwestiami naruszeń praw autorskich przez pirackie filmy i fragmenty programów telewizyjnych publikowane przez użytkowników.

We wrześniu TIKTok został ukarany przez unijne organy grzywną w wysokości 345 mln euro za budzące wątpliwości działania m.in. nieodpowiednie podejście do przetwarzania danych osób nieletnich. Platforma miała domyślnie ustawiać ich konta jako publiczne, co sprawiało, że inni użytkownicy mogli się z nimi kontaktować i przeglądać ich profile. Dodatkowo platforma zapewniała kontrolę rodzicielską, ale nie weryfikowała, czy opiekun podawany przy rejestracji faktycznie nim jest. Właściciel platformy już poinformował, że nie zgadza się z tą opinią.