TikTok kontra USA. "Musicie sprzedać udziały"

Chińscy udziałowcy TikToka zostali postawieni przez USA przed wyborem: albo sprzedadzą swoje udziały w aplikacji, albo zostanie ona zakazana na terenie Stanów Zjednoczonych. To element szeroko zakrojonej akcji administracji Bidena, która motywuje pozbycie się chińskiej aplikacji bezpieczeństwem narodowym. W przyszłym tygodniu dyrektor generalny korporacji ma pojawić się przed Kongresem.

fot. daily_creativity / / Shutterstock

Stany Zjednoczone chcą, by chiński właściciel sprzedał swoje akcje w TikToku. W ten sposób wyraźnie zerwano by z Chinami. Taka była m.in. rekomendacja Komitetu ds. Inwestycji Zagranicznych. Jeśli ten scenariusz jednak się nie spełni, aplikacja może zostać zakazana w USA - donosi The Wall Street Journal.

Właścicielem TikToka jest firma ByteDance z Państwa Środka, która jest oskarżana o stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego m.in. poprzez zbieranie danych od milionów użytkowników.

Dyrektorzy TikToka twierdzą, że 60 proc. udziałów ByteDance należy do inwestorów międzynarodowych, 20 proc. do pracowników i 20 proc. do założycieli. Zdaniem kierownictwa przymusowa sprzedaż, a więc praktyczna zmiana właściciela, nie zmieni przepływu danych ani dostępu do nich. - Najlepszym sposobem rozwiązania problemów z bezpieczeństwem narodowym jest przejrzysta ochrona danych i systemu użytkowników w USA - podała firma w komunikacie.

TikTok twierdzi, że wyda 1,5 mld dolarów na program ochrony danych i treści użytkowników. Np. w ramach Projektu Texas firma podjęła już próbę przeniesienia danych amerykańskich użytkowników do USA. Plan zakłada, że amerykańska firma Oracle uzyska dostęp do kodu i zgłaszania pojawiających się nieprawidłowości instytucjom rządowym.

TikTok, jak inne aplikacje typu Instagram czy Twitter, gromadzi dane na temat swoich użytkowników. Wśród nich mogą być te lokalizacyjne czy dotyczące biometrii. Amerykańscy urzędnicy wyrażają obawy, że mogą one wpaść w ręce chińskiego rządu. Nie są one nieuzasadnione. Zgodnie z chińskim prawem odnośnie do bezpieczeństwa narodowego firmy na żądanie władz muszą przekazać dane klientów, choć Pekin twierdzi, że nie ma na to wystarczających dowodów. Podobny zakaz proponowała już administracja Trumpa w 2020 roku. TikTok już jest zakazany na służbowych telefonach administracji rządowej w USA, Kanadzie, UE i Nowej Zelandii.

Dyrektor naczelny Shiu Zi Chew ma zeznawać przed Kongresem w przyszłym tygodniu.

