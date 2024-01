TikTok i Instagram platformami zakupowymi? Młodzi Polacy chętnie kupują produkty polecane w social mediach

Co piąty Polak do 20. roku życia często kupuje produkty polecane w social mediach - wynika z badania „Młodzi vs Mobile. Wpatrzeni w ekran, czyli o młodych Polakach i technologii mobilnej" przeprowadzonego przez Future Mind.

Jak wynika z przeprowadzonego badania, 80 proc. młodych Polaków deklaruje, że zdarza im się kupić produkt polecany w social mediach. Dodano, że "jedna piąta z nich robi to często".

Jak zauważono w publikacji Future Mind, dzięki temu, że konsumenci coraz częściej opierają swoje decyzje zakupowe na opiniach innych użytkowników, ci najbardziej aktywni zyskują w social mediach silną moc opiniotwórczą zarówno wśród rówieśników, jak i starszych odbiorców. Zwrócono uwagę, że taki przełom w mediach społecznościowych sprawia, że za ich pośrednictwem tworzą się nowe ścieżki monetyzacji dla twórców treści poza sferą reklam.

Podkreślono, że koncepcja "content as a service", gdzie w zamian za opłatę na rzecz influencera lub twórcy treści, użytkownik otrzymuje ekskluzywne materiały, staje się logiczną ścieżką rozwoju influencingu. Zaznaczono, że jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy maleje zaufanie do liderów opinii, czyli osób, które tworzą opinię w sieci, zachęcając do zakupu produktu.

Senior Digital Strategist w Future Mind Mariia Gordiyenko skomentowała: "niesłabnąca popularność mediów społecznościowych sprawia, że są one nie tylko potężnym medium opiniotwórczym, ale również globalną platformą zakupową. Potwierdzają to wyniki naszego badania, zgodnie z którymi aż 55 proc. ankietowanych w wieku 15-20 lat przyznaje, że zdarzyło im się skorzystać z grupy zakupowej danej marki. Kanały takie jak TikTok czy Instagram to miejsca, gdzie konsumenci coraz częściej poszukują inspiracji, informacji oraz rekomendacji. Co więcej, dzięki nim mają możliwość dołączenia do społeczności swoich ulubionych marek".

Wyniki z raportu Future Mind pokazują, że co szósty Polak z najmłodszej ankietowanej grupy deklaruje, że bycie częścią społeczności ulubionej marki jest dla niego ważne. W starszych grupach 26-35 lat takiej odpowiedzi udzielił co piąty badany. Przynależność młodych Polaków do grup w mediach społecznościowych nie ogranicza się wyłącznie do sfery prywatnej i rozrywkowej, ale obejmuje również fora związane z konkretnymi markami, osobami czy firmami. Niemal dwie trzecie uczestników badania do 20. r.ż. przyznaje, że jest częścią społeczności internetowej jakiegoś brandu.

"80 proc. młodych do 20. r.ż. twierdzi, że zdarza im się kupować produkty z polecenia znalezionego na grupie bądź forum w mediach społecznościowych. Ponadto młodzi użytkownicy coraz częściej odradzają innym zakupu konkretnych produktów w sieci. Ten trend został nazwany mianem de-influencingu i powstał na TikToku, jako odpowiedź na nadmierną konsumpcję" - dodała Mariia Gordiyenko.

