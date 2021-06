Komiks polskiego twórcy podzieli losy "Wiedźmina"? Plotki wspierają notowania CD Projektu

- CD Projekt RED rozpoczął już preprodukcję kilku projektów z segmentu "AAA" i choć aktualnie nie wiemy, nad jakimi tytułami pracują Polacy, jedną z potencjalnych gier może okazać się "Thorgal" - podał gamingowy serwis ppe.pl. Akcje CD Projektu wyraźnie drożeją na środowej sesji.

Wtorek był czarnym dniem akcjonariuszy CD Projektu. Po mocno rozczarowujących wynikach za I kwartał, które pokazały załamanie się sprzedaży "Cyberpunka 2077", akcje CD Projektu potaniały o 9 proc. Inwestorów rozczarował także fakt, że spółka ma niewielki potencjał do poprawy w II kwartale 2021 roku, a rozmowy z Sony, które mogłyby zamknąć jeden z najbardziej wstydliwych i bolesnych sprzedażowo rozdziałów dla spółki, wciąż się przedłużają.

Przy okazji publikacji nie brakło jednak i spojrzenia w nieco dalszą przyszłość. Poza standardowym rozwojem "Cyberpunka" oraz mobilnej gry w uniwersum "Wiedźmina" ("The Witcher: Monster Slayer") uwagę zwróciła zapowiedź z telekonferencji dotycząca tego, że w 2022 roku CD Projekt RED chce rozpocząć prace na „pełną skalę” nad nowymi grami "AAA", jednak już teraz jedna trzecia firmy pracuje nad „niezapowiedzianymi tytułami”.

Oczywiście nie brakło komentarzy, że najlepszym rozwiązaniem po problemach "Cyberpunka" byłby powrót na dobrze znany teren i kolejna gra z uniwersum "Wiedźmina" - a dokładniej "Wiedźmina 4". Póki co jednak brak dowodów, że takie prace rzeczywiście trwają. Część obserwatorów poszła jednak innym tropem.

Guys, your first thought if that was true and CD Projekt was working on 3rd IP based on Thorgal Aegirsson comic book series co-created by Polish graphic artist Grzegorz Rosiński?@YongYea @ZhugeEX @BenjiSales@DeekeTweak



PS His son wandering presumably at their campus 👇 pic.twitter.com/JWE4v1Ntkc