Thermomiksy i grille za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości? Burza pod tweetem wiceszefa resortu

Od wielu miesięcy w mediach resort sprawiedliwości bez cienia żenady chwali się zdjęciami z przekazywania z Funduszu Sprawiedliwości środków np. na nowe wozy strażackie czy doposażenie kół gospodyń wiejskich. Zarówno wozy, jak i działalność kół jest obywatelom potrzebna, pytanie jednak, dlaczego środki na to trafiają z funduszu, który powstał jako wsparcie dla... ofiar przestępstw.

Ministerstwo Sprawiedliwości jakiś czas temu ogłosił nabór do programu dla Kół Gospodyń Wiejskich. "Na podstawie konkursu można otrzymać wsparcie na urządzenia gospodarstwa domowego i inne rzeczy przydatne do działalności koła. Na każdą gminę przypadło 20 tysięcy złotych, a na każde koło - pięć tysięcy złotych. Warunkiem uzyskania dotacji było zorganizowanie wydarzenia, którego tematyka będzie związana z przeciwdziałaniem przestępczości. I tak wystarczyło m.in. zorganizować piknik rodzinny z udziałem służb mundurowych" - pisała wtedy "Gazeta Wyborcza".

Kolejną przekazaną kwotą dla gospodyń pochwalił się ostatnio na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Pod jego wpisem rozgorzała dyskusja. "Ekspresy i garnki mają pomagać ofiarom przestępstw?" - pytali dziennikarze. Komentujący zwracali uwagę, że wiceminister Warchoł "bezczelnie przyznaje się do wydatkowania pieniędzy z funduszu celowego niezgodnie z przeznaczeniem". Padały takie pytania, jak: "Znowu okradliście ofiary przestępstw?", "Matko jedyna. Tacy pazerni jesteście, że przekręt na „kup garnki” już jest grany?", "Ten obrazek przypomina mi jeszcze coś: to wygląda zupełnie jak te spotkania organizowane przez oszustów, co wciskają emerytom garnki za 8 tys., kołdry za 6 tys., radyjko gratis. Taka sama wystawka, ten sam myk z zaproszeniem…".

Koła Gospodyń Wiejskich pielęgnują polskie tradycje, religię, kulturę i patriotyzm. Dlatego Fundusz Sprawiedliwości je wspiera i pomaga🇵🇱! #WdzięczniPolskiejWsi pic.twitter.com/ziLgLWHvP3 — Marcin Warchoł (@marcinwarchol) June 21, 2023

9 czerwca do Koła Gospodyń Wiejskich w Kąkolówce (woj. podkarpackie) trafił wielofunkcyjny robot kuchenny Thermomix. Inne koła chwalą się ladami chłodniczymi, robotami planetarnymi, ekspresami do kawy, frytkownicami czy grillami.

Projekt: "Dobre Jedzenie Zmienia Myślenie" sfinasowany z Funduszu Sprawiedliwości - pomocy pokrzywdzonym przestepstwem; Wujskie gm. #Sanok , Podkarpacie (Polska) 4/06/2023. pic.twitter.com/W2bVAjf0ny — Jerzy Jurek 🇵🇱 🇪🇺 (@JerzyJurektt) June 12, 2023

Już w 2021 r. wiadomo było, że jedynie 34 proc. pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości trafiło na pomoc ofiarom przestępstw, a 4 proc. na pomoc postpenitencjarną. Pozostałe 62 proc. trafiło na cel określany jako zapobieganie przestępczości, który został dopisany w 2017 roku za czasów kierowania przez Zbigniewa Ziobrę. Zabrakło pieniędzy między innymi na pensje pracowników socjalnych. Może nie byłoby sprawy Kamilka z Częstochowy, gdyby praca socjalna była porządnie dofinansowana środkami z Funduszu Sprawiedliwości?

NIK miażdży wydatkowanie z Funduszu Sprawiedliwości

Szef resortu sprawiedliwości finansował zadania niezwiązane z celami Funduszu Sprawiedliwości, nadużywał pozanaborowego trybu finansowania oraz podejmował arbitralne decyzje o odmowie przyznania dotacji - mówiłniedawno prezes NIK Marian Banaś, przedstawiając senatorom informację dotyczącą kontroli w tej sprawie.

O wynikach po kontroli realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości Najwyższa Izba Kontroli poinformowała w ubiegły czwartek. W ocenie NIK środki z Funduszu wydatkowane są w sposób niegospodarny i niecelowy, co sprzyja powstawaniu mechanizmów korupcjogennych. Nieprawidłowości dotyczą ponad 280 mln zł.

