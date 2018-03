Theresa May zapowiedziała wydalenie 23 rosyjskich dyplomatów

Premier Theresa May zapowiedziała w środę wydalenie z Wielkiej Brytanii 23 rosyjskich dyplomatów uznawanych za niezgłoszonych oficerów rosyjskiego wywiadu w ramach sankcji dyplomatycznych po próbie zabójstwa byłego oficera rosyjskiego wywiadu GRU Siergieja Skripala. To największa liczba wydalonych rosyjskich dyplomatów od ponad 30 lat.

W poniedziałek szefowa brytyjskiego rządu oceniła jako wysoce prawdopodobne, że za atak na Skripala i jego córkę Julię z użyciem środka paralityczno-drgawkowego o nazwie Nowiczok odpowiada Rosja. O północy z wtorku na środę minął termin, który May dała rosyjskim władzom na wyjaśnienie okoliczności ataku na b. podwójnego agenta i jego córkę, a w szczególności na ustalenie, w jaki sposób na terenie Wielkiej Brytanii znalazła się rosyjska broń chemiczna. Rosja nie odpowiedziała na ultimatum brytyjskiej premier i odrzuca oskarżenia, iż jest zamieszana w atak.

"Zaoferowanie Rosji możliwości przedstawienia własnego wytłumaczenia było słuszne, ale odpowiedź tego kraju świadczy o jego pogardzie dla znaczenia tych wydarzeń" - oceniła May, dodając, że rosyjskie władze odpowiedziały na prośbę strony brytyjskiej jedynie "sarkazmem i pogardą".

"Nie mamy wyboru, musimy uznać, że Rosja jest winna próby zabójstwa Skripala i jego córki, a także zagrożenia życia innych brytyjskich obywateli w Salisbury, w tym sierżanta (policji) Nicka Baileya. Jest to niezgodne z prawem użycie siły przez Rosję przeciwko Wielkiej Brytanii" - podkreśliła.

Jak dodała szefowa brytyjskiego rządu, wskazane osoby mają tydzień na opuszczenie kraju. May powiedziała też, że strona brytyjska zawiesiła wszystkie spotkania bilateralne z Rosją na wysokim szczeblu, w tym podczas tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata w Rosji.

MSZ Wielkiej Brytanii wezwało w środę do pilnego zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w celu poinformowania państw członkowskich o najnowszych ustaleniach w ramach śledztwa w sprawie ataku na byłego oficera rosyjskiego wywiadu Siergieja Skripala.

Decyzja Londynu w sprawie wydalenia 23 rosyjskich dyplomatów jest nieakceptowalna, bezpodstawna i krótkowzroczna - oświadczyła w środę ambasada Rosji w Wielkiej Brytanii, cytowana przez agencję TASS.

"Cała odpowiedzialność za pogorszenie rosyjsko-brytyjskich stosunków spoczywa na obecnych rządzących w Wielkiej Brytanii" - oznajmiła ambasada.

Wiceprzewodniczący komisji spraw zagranicznych rosyjskiego senatu Siergiej Kisljak oświadczył, że Moskwa ostro odpowie na działania Londynu. Jak przypomniał, zgodnie z zasadą retorsji, obowiązującą w międzynarodowej dyplomacji należy spodziewać się wydalenia z Rosji brytyjskich dyplomatów. Podobne zdanie wyraził rosyjski politolog Fiodor Łukjanow. Wcześniej rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Marija Zacharowa zapowiedziała, że odpowiedź Moskwy będzie ostra i bolesna dla Wielkiej Brytanii.

"Rozszerzymy możliwości nakładania sankcji na Rosję"

Theresa May zapowiedziała w środę, że rząd Wielkiej Brytanii przygotuje poprawkę do ustawy o sankcjach, aby zwiększyć możliwości nakładania sankcji w odpowiedzi na przypadki łamania praw człowieka lub zagrażania bezpieczeństwu Wielkiej Brytanii.

W wystąpieniu w Izbie Gmin May zaznaczyła, że Wielka Brytania "odegra swoją rolę w ramach międzynarodowych wysiłków, mających na celu ukaranie osób odpowiedzialnych za to, co dotknęło Siergieja Magnitskiego", prawnika, który w 2008 roku został zatrzymany w Rosji pod fałszywymi zarzutami po ujawnieniu przypadków korupcji wśród wysokich rangą urzędników państwowych i zmarł w areszcie w konsekwencji licznych nadużyć ze strony państwa rosyjskiego.

Na mocy obowiązujących obecnie przepisów brytyjskie władze mogą m.in. zamrażać aktywa osób podejrzewanych o naruszanie praw człowieka, a także domagać się wyjaśnień w przypadku zidentyfikowania majątku o niewyjaśnionym pochodzeniu, który może być związany z przestępstwami korupcyjnymi.

"W pełni wykorzystamy też nasze istniejące uprawnienia, by zwiększyć wysiłki na rzecz monitorowania i śledzenia zamiarów osób, które przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii i mogą być zaangażowane w działania zagrażające bezpieczeństwu Wielkiej Brytanii i naszych sojuszników. W efekcie zwiększymy liczbę kontroli prywatnych samolotów, ceł i przewożonego ładunku" - wytłumaczyła May.

Szefowa rządu zadeklarowała, że Wielka Brytania jest gotowa "zamrozić wszystkie aktywa rosyjskiego państwa za każdym razem, kiedy będziemy mieli dowód, że mogą one być użyte dla zagrożenia czyjemuś życiu lub własności brytyjskich obywateli i rezydentów".

"Będziemy wykorzystywać wszystkie możliwości brytyjskiego prawa i odpowiednich instytucji do podejmowania działań przeciw poważnym kryminalistom i skorumpowanym elitom. Dla tych ludzi i ich pieniędzy nie ma miejsca w naszym kraju" - zapewniła.

Morawiecki zapewnia o solidarności i wsparciu

Premier Mateusz Morawiecki zapewnił o wsparciu szefowej brytyjskiego rządu Theresy May ws. pilnego zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ dot. zabójstwa Siergieja Skripala. "Polska wyraża solidarność z panią" - napisał na Twitterze Morawiecki.

"Z głębokim niepokojem przyjąłem wiadomość o brutalnym i szokującym zamachu na rodzinę Skripalów, w którym ucierpiał również funkcjonariusz brytyjskiej policji" - zaznaczył prezydent.

W przekazanym PAP po południu oświadczeniu Duda przekazał - "w imieniu wszystkich Polaków oraz władz RP" - wyrazy solidarności "z działaniami podejmowanymi przez rząd pani premier Theresy May". "Użycie broni chemicznej na terytorium naszego strategicznego sojusznika nie może pozostać bez odpowiedzi" - podkreślił.

Prezydent oświadczył, że "sprawcy powinni zostać zidentyfikowani i ukarani". "Będziemy ściśle współpracować z Wielką Brytanią w tej kwestii na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, NATO, UE i Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej" - zapowiedział.

Wcześniej wsparcie dla brytyjskiego rządu w obliczu sporu z Rosją dotyczącego przeprowadzonego 4 marca w Salisbury ataku na Siergieja Skripala zadeklarowali w rozmowach telefonicznych z May m.in. prezydent USA Donald Trump, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel. O swojej gotowości, by podjąć sprawę ataku na b. oficera rosyjskiego wywiadu na przyszłotygodniowym szczycie UE poinformował przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.

Brytyjska premier podkreśliła, że konflikt z Rosją nie tylko obejmuje próbę zabójstwa Skripala i jego córki oraz działanie przeciw Wielkiej Brytanii, ale też stanowi sprzeniewierzenie się zakazowi stosowania broni chemicznej i systemowi opartemu na wspólnych zasadach, "na którym polegamy my i nasi międzynarodowi partnerzy".

"Będziemy pracowali z naszymi sojusznikami i partnerami, aby mierzyć się z takimi działaniami za każdym razem, kiedy zagrażają naszemu bezpieczeństwu, w kraju lub za granicą" - zapewniła May.

PAP/IAR