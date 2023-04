KFC powinno oglądać się za siebie? Do Polski chce wkroczyć nowa sieć

Teksas rzuci wyzwanie Kentucky? Jak informuje portal wiadomoscihandlowe.pl, do wejścia na polski rynek przymierza się amerykańska sieć restauracji Texas Chicken. Firma poszukuje już nad Wisłą potencjalnych franczyzobiorców.

fot. NavyBank / / Shutterstock

Texas Chicken (znana też jako Church's Chicken) to sieć restauracji typu fast food specjalizująca się - podobnie jak KFC - w daniach ze smażonych kurczaków. Przedsiębiorstwo założono w 1952 roku w San Antonio w stanie Teksas, a obecnie główna siedziba firmy znajduje się Atlancie. Texas Chicken posiada ponad 1500 lokali w 26 krajach. Poza USA są to między innymi Indonezja, Kanada, Nowa Zelandia, Pakistan, Tajlandia czy Wietnam.

Texas Chicken bada polski rynek i szuka franczyzobiorców

Wiele wskazuje na to, że już wkrótce do tej listy dołączy Polska. Jak ustalił portal wiadomoscihandlowe.pl, amerykańska sieć przygląda się naszemu rynkowi gastronomicznemu i zachęca do kontaktu przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem lokali franczyzowych. Rozmawiać z nimi ma również Ignacio Barbadillo, dyrektor ds. rozwoju biznesu międzynarodowego Texas Chicken, który odwiedzi Polskę w pierwszych dniach czerwca.

Na razie nie znamy nawet przybliżonej daty otwarcia pierwszej placówki. Niewiadomą pozostaje też budżet całego przedsięwzięcia i tempo planowanej ekspansji. Firma być może odkryje część kart w trakcie zbliżającej się wizyty Barbadillo.

"Istniejąca już ponad 70 lat marka przekonuje konsumentów, że jej przekąski ze smażonych kurczaków to ręcznie wytwarzane przysmaki, przyrządzane według tradycyjnych teksańskich receptur, opracowanych w czasach, gdy wszystko było prostsze, a ludzie przywiązani do podstawowych wartości ciężko pracowali, zmagając się z ogromnymi przestrzeniami i surowym klimatem Teksasu" - czytamy na portalu wiadomoscihandlowe.pl.

ML