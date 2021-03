Kolejna sieć sprzedaje domowy test na obecność przeciwciał COVID-19

fot. Marian Zubrzycki / FORUM

Aldi rozpoczyna sprzedaż testów na obecność przeciwciał COVID-19. Jeden będzie kosztował blisko 40 zł.

Pierwsza Biedronka, później Lidl, Kaufland i Carrefour, a teraz testy na obecność przeciwciał COVID-19 kupić można w sklepach Aldi. Sieć wprowadzi od 1 kwietnia do sprzedaży testy serologiczne na przeciwciała SARS-CoV-2. Cena jednego będzie wynosić 39,99 zł.

Test na COVID-19 w sklepie

Jeszcze kilka miesięcy temu trudno byłoby przypuszczać, że testy na przeciwciała na COVID-19 będzie można kupić w sklepach spożywczych. Na polskim rynku pierwsza była Biedronka, która zaproponowała klientom testy na przeciwciała za 49,99 zł. Jedna osoba może maksymalnie nabyć 3 sztuki. Wywołało to niemal natychmiastową reakcję rzecznika resortu zdrowia, który apelował o rozwagę: "Dyskonty to nie są miejsca, gdzie powinni przychodzić ludzie chorzy po testy" – mówił Wojciech Andrusiewicz.

Kilka dni później pojawiła się informacja, że testy na obecność przeciwciał pojawią się na półkach marketów Lidl, Carrefour oraz Kauflandu. Do tej pory sieci spożywcze nie podały terminu wejścia do sprzedaży takich testów.

Test na obecność przeciwciał COVID-19 w Aldi

Na wprowadzenie do sprzedaży testów serologicznych na obecność przeciwciał COVID-19 zdecydowała się firma Aldi. Od 1 kwietnia na sklepowych półkach w marketach w całej Polsce pojawią się testy, cena jednego wyniesie 39,99 zł, czytamy w informacji prasowej.

/ fot. materiały prasowe / Aldi

– W odpowiedzi na duże zainteresowanie testami antywirusowymi w Polsce, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, zdecydowaliśmy się wprowadzić do sprzedaży testy serologiczne na przeciwciała SARS-CoV-2, których producentem jest szwajcarska firma PRIMA Lab, certyfikowana zgodnie z normami ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016. Testy te są proste w użyciu i zalecane do samodzielnego wykonania w warunkach domowych. Podkreślamy jednak, że wykrywają one jedynie obecność przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-CoV-2i zgodnie z zaleceniami producenta nie mogą być stosowane jako jedyna podstawa do postawienia diagnozy COVID-19. Tej musi dokonać lekarz po uwzględnieniu innych czynników – mówi Ewelina Bomba, Kierownik Kategorii w Aldi Polska.

DF