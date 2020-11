Testy na koronawirusa wkrótce w POZ

fot. Cryptographer / Shutterstock

Mam nadzieję, że w tym tygodniu zostanie podjęta decyzja w sprawie wprowadzenia testów antygenowych do Podstawowej Opieki Zdrowotnej; takie rozwiązanie wymaga konsultacji ze środowiskiem lekarzy i epidemiologów - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Niedzielski przypomniał na konferencji prasowej, że pierwszym rozwiązaniem dotyczącym wykorzystania testów antygenowych było ich zastosowanie w SOR-ach i na izbach przyjęć.

"Drugim krokiem, jeżeli chodzi o wykorzystanie testów antygenowych jest wprowadzenie tych testów systemowo do karetek, po to, żeby można było szybko uzyskać informację, co zrobić z pacjentem, jaką ścieżką go poprowadzić - czy skierować od razu do szpitala covidowego czy do szpitala, gdzie są leczone inne zakresy (chorób)" - wyjaśnił Niedzielski.

Przekazał, że trzecim rozwiązaniem, nad którym jeszcze toczą się prace jest wprowadzenie testowania antygenami personelu DPS-ów.

"Przed nami jest jedna bardzo ważna decyzja - mam nadzieję, że ona zostanie podjęta w tym tygodniu, ale ona wymaga konsultacji też ze środowiskiem lekarskim, ze środowiskiem epidemiologów - bo chcielibyśmy wprowadzić testy antygenowe do Podstawowej Opieki Zdrowotnej" - powiedział minister zdrowia.

Wyjaśnił, że intencją jest to, żeby pacjent, który przyjedzie do gabinetu lekarskiego miał szanse wykonania takiego testu antygenowego, o ile pojawiają się objawy bądź inne informacje wskazujące na ryzyko zachorowania na COVID-19.

Niedzielski przypomniał też, że w trzech województwach - podkarpackim, małopolskim i śląskim mają zostać przeprowadzone badania przesiewowe. Szef MZ dodał, że we wtorek spotkał się z wojewodami, którzy mają wskazać grupy, które są najbardziej wskazane do przejścia badań przesiewowych. "Dzisiaj po południu będziemy mieli telekonferencję (z wojewodami), na której ustalimy sobie szczegóły" - powiedział Niedzielski.

Szef MZ odniósł się też do projektu ustawy opublikowanego w środę na stronach RCL, który zakłada, że niedziela, 6 grudnia będzie niedzielą handlową. Niedzielski powiedział, że jest zapewnienie ze strony sektora handlowego, że pilnowany będzie reżim sanitarny. "Wydaje się, że ta jedna niedziela poprawi komfort rozładowując potencjalny tłok, jaki mógłby się pojawić w galeriach handlowych" - powiedział Niedzielski. (PAP)

Autor: Karol Kostrzewa

