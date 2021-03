Testy na COVID-19 i zmiana rezerwacji. Biura podróży szykują się na wakacje

Shutterstock

Branża turystyczna przygotowuje się na sezon letni. Turyści skorzystają z możliwości zmiany rezerwacji nawet na dzień przed wylotem w przypadku zachorowania na COVID-19. Biura podróży, w ramach ubezpieczenia, zagwarantują możliwość powrotu po kwarantannie do Polski. Sprawdziliśmy wakacyjne oferty.

Polacy rozpoczynają planowanie urlopu, wśród najczęściej wybieranych kierunków znajdują się Turcja, Grecja, Egipt oraz Tunezja. Średnie ceny za wakacje wykupione w biurze podróży są najniższe w Bułgarii (414 zł za osobę), na drugim miejscu są polskie lokalizacje (880 zł za osobę). Z najwyższymi kosztami podróży trzeba się liczyć podczas planowania wyjazdu do Portugalii (3 079 zł), Włoch (2 774 zł) oraz na Maltę (3 101 zł).

Najpopularniejsze kierunki podróży na sezon Lato 2021 Kraj Udział turystów Średnia cena na osobę Turcja 27,00 % 2 506 zł Grecja 23,40 % 2 406 zł Egipt 13,20 % 2 324 zł Tunezja 9,50 % 2 123 zł Polska 7,20 % 880 zł Hiszpania 3,10 % 2 136 zł Bułgaria 3,00 % 414 zł Chorwacja 2,90 % 1 510 zł Wyspy Kanaryjskie 2,20 % 2 696 zł Albania 1,10 % 1 850 zł Cypr 1,10 % 2 052 zł Portugalia 0,80 % 3 079 zł Włochy 0,70 % 2 674 zł Czarnogóra 0,60 % 1 980 zł Malta 0,50 % 3 101 zł Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez Travelplanet.pl, stan na dzień 8.03.2021 r.

– Rezerwacje na lato 2021, z oczywistych względów niższe niż w poprzednich latach, odzwierciedlają jednak wieloletnie preferencje polskich turystów wyjeżdżających z biurami podróży. We wczesnych rezerwacjach liderem znowu jest Turcja, dość wyraźnie wyprzedzając Grecję. Niespodzianką z kolei jest dość odległe miejsce Bułgarii, która w poprzednich latach była w pierwszej trójce – komentuje Radosław Damasiewicz, prezes Travelplanet.pl.

"Zmiana rezerwacji na dzień przed wylotem"

Biura podróży jednogłośnie wskazują, że w tym sezonie liczy się elastyczność. „Aktualnie oferujemy usługę Spokojny Wyjazd umożliwiającą zmianę rezerwacji nawet na dzień przed wylotem w przypadku skierowania na kwarantannę lub izolację. Wprowadzamy także (…) możliwość zmiany terminu lub kierunku wycieczki nawet na 7 dni przed wyjazdem, bez podania przyczyny. Nigdy wcześniej przed pandemią nie było takiej możliwości. Cena nowej wycieczki przy zmianie rezerwacji może być maksymalnie o 10 proc. niższa od pierwotnie wykupionej” – komentuje Maciej Szczechura, członek zarządu Rainbow.

– Oferujemy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, obejmujące ochronę przed poniesieniem kosztów związanych z niespodziewanym anulowaniem wyjazdu. Ubezpieczenie działa nawet w przypadku rezygnacji nawet w dniu wyjazdu, jego cena zaczyna się od 105 zł od osoby – mówi Piotr Henicz, wiceprezes biura podróży ITAKA, wiceprezes PIT i PZOT.

Klienci ITAKA mają możliwość wykupienia za 119 zł usługi, która umożliwia zmianę terminu na inny w sytuacji gdy m.in. wynik testu na COVID-19 na 72 godziny przed wylotem będzie pozytywny, podróżny nie zostanie dopuszczony do wylotu na lotnisku z powodu objawów COVID-19 i okaże się, że jest zarażony wirusem lub zostanie poddany obowiązkowej kwarantannie, która nie zakończy się przed planowaną datą wylotu.

– Umożliwiamy bezpłatną zmianę rezerwacji w przypadku zachorowania na COVID-19 przed wylotem. Benefit dostępny jest dla wszystkich klientów, którzy założą rezerwację na Zimę 2020/21 (w tym oferty Last Minute) lub Lato 2021 do 31 maja 2021 oraz klientów, którzy mają już rezerwację na sezon Zima 2020/21 oraz Lato 2021. Objęte są tym imprezy turystyczne oparte o przelot czarterowy oraz dojazd własny. Aby skorzystać z możliwości bezpłatnej zmiany, należy skontaktować się z punktem sprzedaży i przesłać zaświadczenie o pozytywnym lub niejednoznacznym wyniku testu na COVID-19 maksymalnie do końca dnia poprzedzającego wylot (wynik nie starszy niż 48 godziny od daty przesłania) – informuje biuro podróży TUI.

Klienci TUI skorzystają mają "możliwość zakupienia Gwarancji elastycznej zmiany wyjazdu, która daje możliwość nielimitowanej ilości zmian na rezerwacji w ramach sezonu do 25 dni przed wyjazdem, a w wersji „Plus” tej gwarancji – możliwość zmiany rezerwacji na inny sezon. Podchodzimy bardzo elastycznie do potrzeb klientów i staramy się umożliwiać im dokonywanie zmian, nie tylko w przypadku zachorowania na COVID-19".

Test na COVID-19

Test na COVID-19 niekoniecznie jest zawarty w cenie wycieczki. Biuro podróży TUI wskazuje, że niektóre hotele w Meksyku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji oraz na Dominikanie oferują bezpłatne testy dla swoich gości przed powrotem do Polski. Z kolei klienci biura ITAKA, decydujący się na wyjazd do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, mają wliczony test na koronawirusa w cenę podróży. – W pozostałych destynacjach to usługa płatna – podkreśla Piotr Henicz, wiceprezes Biura Podróży ITAKA, wiceprezes PIT i PZOT.

– Klienci Rainbow udający się do krajów, które wymagają testu, mają możliwość wykupienia testu u nas. Współpracujemy z laboratorium Diagnostyka, jednym z największych w Polsce. Dla wylotów w kwietniu i maju, test PCR można kupić za 99 zł wraz z tłumaczeniem – wyjaśnia Maciej Szczechura, członek zarządu Rainbow. – Komercyjne testy wraz z tłumaczeniem kosztują przeciętnie w granicach 400-500 zł, u nas klienci mogą otrzymać tę usługę znacznie taniej – dodaje Szczechura.

Jak wygląda procedura przed wylotem? Klient otrzymuje specjalny kod, z którym udaje się do wybranego laboratorium. Wyniki gotowe są szybko – przeważnie tego samego dnia lub maksymalnie do 24 godzin, odebrać można je online za pomocą indywidualnego loginu i hasła do systemu diagnostycznego. Nie trzeba ich drukować, wystarczy mieć wersję elektroniczną, wyjaśnia Szczechura.

Ubezpieczenie turystyczne "od COVID-19"

Ubezpieczenie na wypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 stało się codziennością. Turyści oprócz szeregu "standardowych" ryzyk podczas podróży tj. utraty bagażu, opóźnień linii lotniczych oraz ewentualnych kosztów leczenia związanych z wypadkiem podczas podróży, muszą brać pod uwagę pandemię koronawirusa. A tutaj grono ryzyk tylko się powiększa.

Ubezpieczeniem turystycznym można nazwać grupę produktów służących zaspokojeniu potrzeb finansowych i zdrowotnych powstałych w związku z realizacją specyficznego ryzyka. Przeznaczone jest dla osób wyjeżdzających na urlop oraz wakacje. Do elementów ubezpieczenia turystycznego zalicza się m.in. ubezpieczenie: kosztów leczenia, podróży lotniczej, bagażu czy assistance.

Podróżni planujący wakacje mają możliwość wyboru osobnego pakietu,w którym „ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia i assistance, związane z zachorowaniem na COVID-19, podczas wyjazdu zagranicznego. Pokrycie kosztów leczenia i powrotu do kraju zamieszkania w późniejszym terminie odbywa się do pełnych sum ubezpieczenia” – podaje biuro podróży TUI.

Oprócz zakupu osobnego produktu podróżni mogą skorzystać z „rozszerzenia ubezpieczenia do pakietu Itaka Complex lub Itaka Prestige, obejmujących m.in.: kompleksową ochronę na wypadek zachorowania na COVID-19 lub chorobę przewlekłą i pokrycie dodatkowych kosztów na wypadek kwarantanny do wysokości 1000 euro” – mówi Piotr Henicz.

– Oferujemy ubezpieczenie na wypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Klienci mogą wybierać pomiędzy kilkoma wariantami powyżej podstawowego, które jest dostępne w cenie wycieczki. Maksymalne koszty leczenia pokrywane w ramach ubezpieczenia wynoszą do 860 tys. zł w ramach Wariantu Najlepszego – mówi Maciej Szczechura, członek zarządu Rainbow.

Ceny ubezpieczeń turystycznych posiadający zabezpieczenie na wypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 zaczynają się od kilku złotych na dzień. Zakupić można je w zależności od oferty - jako dodatek po istniejącego pakietu albo osobny produkt.

Kwarantanna na wakacjach

Co w sytuacji, gdy klient rozchoruje się podczas wycieczki? – zapytaliśmy Macieja Szczechurę.

– Jeżeli klient rozchoruje się w trakcie wyjazdu to izolację odbywa w kraju, w którym aktualnie przebywa według obowiązujących tam regulacji. Z reguły jest to hotel, w którym przebywa, jeżeli posiada pomieszczenia specjalnie do tego przystosowane. W innym przypadku podróżny może odbywać kwarantannę w innym hotelu. Podróżni wracają do kraju, po odbyciu izolacji, w późniejszym terminie. Ubezpieczenie pokrywa do 1000 zł kosztów powrotu do Polski w takiej sytuacji – informuje członek zarządu Rainbow.

"Branża dalej działa w trybie kryzysowym"

– Branża funkcjonuje na niskiej marży – około 2 proc. netto. Po roku strat finansowych wszystkich biur podróży funkcjonujących na rynku można powiedzieć, że branża dalej działa w trybie kryzysowym. Prognozowanie obarczone jest dużym ryzykiem. Aktualnie mamy około 30 proc. ruchu, jaki notowaliśmy w tym samym czasie przed pandemią. Zima wyglądała lepiej, niż można było prognozować. Hitem sezonu jest Zanzibar, sporo osób wybiera także Dominikanę, do Meksyku czy Kenii – mówi Maciej Szczechura, członek zarządu Rainbow.

Ciepłe rejony świata cieszyły się większą popularnością niż zazwyczaj. Wpływ na to miały m.in. zblokowanie ferii do dwóch pierwszych tygodni stycznia oraz obowiązujące obostrzenia związane z pandemią. – Na otwarcie wyciągów i hoteli w sezonie nie zdecydowały się Włochy i Francja, a Austria uruchomiła ośrodki, ale bez możliwości nocowania – komentuje Radosław Damasiewicz, prezes Travelplanet.pl.

Rezerwacje pomiędzy 28 grudnia 2020 r. a 8 marca 2021 r. Kraj Udział turystów Średnia cena na osobę Egipt 55,50 % 1 961 zł Dominikana 9,90 % 6 430 zł Tanzania 9,20 % 6 179 zł Polska 6,70 % 422 zł Meksyk 5,60 % 6 860 zł Wyspy Kanaryjskie 4,60 % 2 674 zł Emiraty Arabskie 4,00 % 3 119 zł Szwajcaria 3,90 % 2 080 zł Malediwy 2,50 % 11 206 zł Malta 1,50 % 1 187 zł Zanzibar 1,50 % 5 502 zł Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych Travelplanet.pl

– Królem tegorocznej zimy jest Egipt, do którego wyjechała lub wyjedzie do 20 marca ponad połowa klientów polskich biur podróży. Ale egzotykę wybrała tej zimy około jedna trzecia polskich turystów kupujących oferty w biurach. To efekt swoistych okienek wyjazdowych, związanych z możliwościami wyjazdów do krajów, w których pandemiczne rygory są niewielkie lub nie obowiązują w ogóle. A tak jest w wypadku właśnie kierunków egzotycznych, jak Dominikana, Meksyk, Zanzibar – mówił Damasiewicz.