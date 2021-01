Tester wierności, wizażysta zwłok. Zawody mało znane, ale dobrze płatne

fot. Photographee.eu / Shutterstock

Wróżka z zarobkami rzędu 150 zł za godzinę konsultacji, "tester wierności", który uwodzi partnera klienta, pobiera za jednorazową usługę około 3000 złotych, a praca wizażysty zwłok wyceniana jest na 100-200 zł. Personnel Service sprawdził, ile można zarobić w mniej typowych zawodach.

– Żadna praca nie hańbi. To przysłowie, które znajdą wszyscy, w praktyce oznacza tyle, że każdy zawód jest bardzo potrzebny, nawet jeżeli decydują się na niego nieliczni. Jeżeli wykonujemy swoje obowiązki zawodowe z pasją i odwagą, nawet najmniej popularne zajęcie może przynieść nam nie tylko satysfakcję, ale i całkiem dobry zarobek – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

W zestawieniu pojawia się aborysta, czyli "drzewiarz". To osoba, która zajmuje się wycinką drzew między innymi w trudno dostępnych lub zatłoczonych miejscach. Usługi tych pracowników zależą od stopnia trudności zlecenia i zaczynają się od 150 zł do kilku tysięcy za ścięcie jednego drzewa. Praca na wysokościach jest również dobrze płatna, biorąc pod uwagę osoby, które zawodowo myją okna wieżowców. Za mycie okien można zarobić kilkadziesiąt złotych za godzinę, a stawka zależy od powierzchni i stopnia trudności zadania.

Groomerzy, choć to zawód już bardziej powszechny, pobierają za strzyżenie psa od 70 do 120 złotych, cena za usługę jest wyższa, jeśli trzeba przygotować zwierzę do wystawy. Z kolei behawioryści, którzy pełnią rolę psiego psychologa, pobierają za jednorazową konsultację około 250 zł, każda kolejna wizyta w domu klienta to około 150 zł.

Jak podają eksperci Personnel Service, im bardziej nietypowe lub trudne zadanie, tym większa szansa na wyższe zarobki. Tanatoproktor, który jest "wizażystą zwłok" lub specjalistą od makijażu pośmiertnego, pobiera za godzinę pracy od 100 do 200 zł. Praca polegająca na przygotowaniu ciała do pochówku może trwać nawet 48 godzin. Potencjalnie stawka miesięcznie może sięgać 10 tys. złotych, jednak należy być dyspozycyjnym przez 24 godziny siedem dni w tygodniu.

Im trafniejsze wróżby, tym wyższe zarobki w zawodzie wróżki. Konsultacja osoby, której "moce" rekomendują inne osoby, oscyluje wokół 150 zł za godzinną konsultację. Natomiast jeśli ktoś nie chce korzystać z usług wróżbity, może wynająć "testera wierności", który za pomocą twardych dowoów sprawdzi wierność partnera. Uwodzenia bliskiej osoby klienta niezależnie od końcowego efektu to koszt rzędu 3000 zl.

WS