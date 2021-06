Test sprawności w policji na nowo. KGP wyjaśnia

fot. TomaszKudala / / Shutterstock

Po ostatnich doniesieniach medialnych KGP przekonuje, że nowe wymogi testów sprawnościowych nie wynikają ze spadku kondycji fizycznej społeczeństwa, a raczej służą zintensyfikowaniu działań mających na celu utrzymanie przez policjantów sprawności fizycznej przez cały okres służby.

Ostatnio media obiegły informacje przekazane przez "Rzeczpospolitą" na temat obniżenia wymogów sprawnościowych w policji. Zdaniem zapytanych funkcjonariuszy ich poziom jest na tyle niski, że nawet dziesięciolatek nie miałby problemu z ich wykonaniem w określonym czasie.

Nowe wymogi sprawnościowe dla policjantów sporządzono na podstawie zarządzenia wydanego przez Komendanta Głównego Policji. Jakim testom są poddawani corocznie policjanci zgodnie z nowymi założeniami?

Rzut oburącz zza głowy do przodu piłką lekarską o ciężarze 3 kg. W pierwszej grupie wiekowej (do 30 lat) ocenę wyróżniającą otrzymuje się za rzut na długość 8 metrów i powyżej (w przypadku kobiet) i 11,5 m w przypadku mężczyzn, a minimum do zaliczenia wynosi 4,50 m bez względu na wiek i płeć.

Siady z leżenia na plecach w czasie 30 sekund. Aby otrzymać ocenę wyróżniającą w wieku do 30 lat, należy wykonać 28 i więcej powtórzeń w przypadku kobiet i 31 i więcej w przypadku mężczyzn, minimum wynosi natomiast 14 powtórzeń i wiąże się z oceną dopuszczającą bez względu na wiek i płeć.

Bieg ze zmianą kierunku ruchu, czyli tak zwany bieg po kopercie, obejmuje 3 okrążenia wokół przeszkód (koperta ma wymiar 3x5 m). Aby zdać, wystarczy wykonać zadanie w czasie 33 sekund dla policjantów niezależnie od wieku i płci.

Ostatnim testem jest bieg na dystansie 1000 m. Najmłodsi funkcjonariusze, aby otrzymać ocenę wyróżniającą, powinni przebiec ten odcinek w czasie 4,20 min lub niżej w przypadku kobiet lub 3,40 min w przypadku mężczyzn, a zaliczenie następuje od wyniku 6,30 min bez względu na wiek i płeć.

Jak podaje KGP, zgodnie z zapisami nowego zarządzenia m.in.: nie przewiduje się żadnych wyłączeń (wcześniejsze przepisy dawały taką możliwość) funkcjonariuszy z obowiązku przystąpienia do testu sprawności fizycznej np. z powodu przynależności do grupy wiekowej albo z powodu delegowania do pełnienia służby w innej jednostce w kraju lub poza granicami kraju, policjant przystępujący do testu sprawności fizycznej jest oceniany w skali od 1 do 6, przy czym do zaliczenia testu sprawnościowego w każdej z prób konieczne jest uzyskanie oceny co najmniej 2 (dopuszczający), a nie tak jak dotychczas uzyskanie średniej ze wszystkich prób.

"Zarządzenie wprowadza jednolite minimalne normy niezbędne do zaliczenia testu bez względu na płeć i wiek. W przypadku minimalnego poziomu sprawności fizycznej, gwarantującego efektywność podejmowanych działań służbowych, brak jest bowiem podstaw do różnicowania wymagań sprawnościowych ze względu na płeć i wiek policjanta. Uzyskanie przez policjanta lepszego rezultatu w danej próbie skutkuje uzyskaniem wyższej oceny, a nie ma wpływu na sam fakt zaliczenia testu sprawności fizycznej", czytamy w komunikacie.

Swoje działania policja motywuje również konsultacjami z jednostkami terenowymi oraz specjalistami z Akademii Wychowania Fizycznego, którzy wskazali i określili uniwersalne normy testów sprawności fizycznej.

WS