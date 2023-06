Wielki test domów maklerskich. Czas to pieniądz, a tu założysz rachunek szybciej, niż pomyślisz o zysku

By ustalić, jak wygląda korzystanie z usług polskich domów maklerskich, założyłem konta we wszystkich - tak miał zaczynać się ten tekst. Skończyło się na 11, gdzie dało się to zrobić online. W jednym z domów maklerskich okazałem się być nawet jedynym nowym klientem w całym miesiącu. Z tej relacji dowiecie się, gdzie otwarcie rachunku inwestycyjnego było dla mnie najszybsze i najprostsze.

Które konto maklerskie jest najlepsze? Gdzie znajdziemy najwięcej instrumentów, najniższe prowizje i najlepszą obsługę klienta? Żeby poznać odpowiedzi na te pytania, mój test miał polegać na założeniu kont w 16 najpopularniejszych domach maklerskich, które obsługują ponad 99% rachunków polskich inwestorów. Jak się okazało, zrobienie tego całkowicie online jest możliwe tylko w 11 z nich. Pozostałe domy maklerskie wymagają nadal wizyty w oddziale banku lub udania się do specjalnej placówki. Na tapet wziąłem więc jedenastkę z mocnym postanowieniem, że pójdę też do pozostałych.

Nie chcąc, żeby mój test został błędnie odebrany, wyjaśniam: to, jak łatwo lub trudno jest gdzieś założyć rachunek maklerski, nie jest najistotniejszą sprawą przy jego wyborze. Przebieg tego procesu może powiedzieć nam jednak sporo na temat obsługi klienta i samej platformy. Możemy więc uwzględnić to przy wyborze, gdy przekonamy się, czy aplikacja i serwis transakcyjny zbierają dobre opinie wśród użytkowników oraz odpowiada nam oferta i koszty.

Informacje o pobieranych prowizjach oraz podpowiedzi na co zwracać uwagę, znajdziecie w tekstach Michała Kubickiego: “Najtańsze rachunki inwestycyjne…” oraz “Jak(ie) wybrać konto maklerskie?”.

Do głównej części zapraszam wszystkich ciekawych, które domy maklerskie odnalazły się już w cyfrowej epoce, które wciąż nie nadążają, czyje procedury zdenerwowały mnie najbardziej oraz gdzie możemy założyć rachunek i kupić akcje w 30 minut.

Założyłem 11 rachunków maklerskich: oto co brałem pod uwagę

Zakładając rachunki maklerskie, zwracałem uwagę na czas, który trzeba spędzić na wypełnianiu wniosku oraz jak długo trzeba czekać na weryfikację. Patrzyłem także na jasność procedur, wymagane formalności, potrzebne dokumenty, początkowe opłaty oraz informacje o kliencie, które chce poznać druga strona. W niektórych przypadkach dołączył do tego kontakt z obsługą klienta.

Domy maklerskie w tabeli poniżej ułożyłem w kolejności od tych, w których otwarcie i aktywowanie rachunku inwestycyjnego zajęło mi najmniej czasu i odbyło się całkowicie zdalnie. Na końcu znalazły się te, w których nie udało mi się założyć konta bez wychodzenia z domu (chociaż planuję do nich pójść). Dalej opisuję krótko, jak założyć i aktywować konto w każdym z nich, z odesłaniem do szczegółowych relacji.

Test domów maklerskich Bankier.pl Nazwa Otwarcie rachunku online Czas otwarcia konta (wypełnienie wniosku + weryfikacja)* Trzeba założyć rachunek bankowy BM Alior Bank TAK 30 minut TAK XTB TAK 30 minut - ING BM TAK 1 godzina TAK BM BNP Paribas TAK 1,5 godziny TAK Bossa TAK 2 godziny NIE Ipopema Securities TAK 14 godzin - Noble Securities TAK 1 dzień - Trigon DM TAK 1 dzień - Dom Maklerski BDM TAK 2 dni TAK mBank BM TAK 4 dni NIE DM Banku BPS TAK 6 dni NIE DM Bank City Handlowy NIE - - BM Millennium NIE - - BM Pekao NIE - - BM PKO BP NIE** - - Santander BM NIE - - * Czas otwarcia rachunku określam na moim własnym przykładzie i nie musi być tak sam w przypadku każdego klienta. Podawany czas dotyczy dni roboczych.

** Gdybym posiadał konto bankowe otwarte w oddziale PKO BP, mógłbym założyć rachunek maklerski online.

Zakładanie rachunku inwestycyjnego. Co łączy wszystkie domy maklerskie

Zanim przejdę do opisu otwierania kolejnych rachunków, warto napisać kilka ogólnych słów na temat standardowych procedur. Wszystkie domy maklerskie muszą weryfikować swoich klientów, czyli:

potwierdzić ich tożsamość - sposobów jest wiele, ale najpopularniejszy to prośba o przysłanie zdjęcia dowodu osobistego lub paszportu. Niektóre banki łączą to z weryfikacją biometryczną. Potwierdzenie adresu zamieszkania odbywa się najczęściej przy pomocy wgrania zdjęcia drugiego dokumentu tożsamości, rachunku za media albo wyciągu z banku. Niektóre domy maklerskie weryfikują dane klientów, prosząc o przelew. ocenić ryzyko, czyli sprawdzić wiedzę, doświadczenie oraz zagrożenie, czy klient będzie korzystał z rachunku do prania pieniędzy. Służy temu ankieta MiFID, która różni się jednak w zależności od domu maklerskiego. Niektóre wymagają podawania bardzo szczegółowych informacji na temat majątku klienta, inne pomijają ten krok lub zaspokajają się ogólnymi danymi. Poziom trudności pytań sprawdzających wiedzę jest zazwyczaj podobny (to znaczy subiektywnie całkiem prosty), chociaż zdarzają się odchylenia w jedną lub drugą stronę.

Test otwierania rachunków maklerskich

BM Alior

Konto bez wychodzenia z domu: TAK

Czas założenia i weryfikacji: BŁYSKAWICZNY (30 minut)

Dokumenty: dowód osobisty

Alior Bank odznaczam (ex aequo z XTB) jako dom maklerski, w którym zakładanie rachunku było najszybsze i najwygodniejsze. Otwarcie konta zajęło mi tutaj równe 30 minut (licząc z czasem zakładania konta w samym banku). Procedura była szybka i intuicyjna, a po jej zakończeniu możemy od razu inwestować pieniądze wpłacone na rachunek.

Żeby korzystać z usług biura maklerskiego trzeba należeć do klientów Alior Banku, składanie zleceń na giełdach jest bowiem dostępne z poziomu jego głównej aplikacji. Nie miałem tu wcześniej konta, ale jego założenie zajęło mi około 20 minut. Bardzo spodobała mi się możliwość weryfikacji tożsamości za pomocą przelewu z innego banku. Była natychmiastowa i pozwoliła ograniczyć wypełnianie formularzy do niezbędnego minimum.

Po założeniu konta (w tym miejscu opis krok po kroku) wystarczyło przejść do zakładki “inwestycje” i wypełnić ankietę MIFID.

Biuro Maklerskie Alior Banku nie pobiera opłat za założenie ani prowadzenie rachunku inwestycyjnego.

XTB

Konto bez wychodzenia z domu: TAK

Czas założenia i weryfikacji: BŁYSKAWICZNY (30 minut)

Dokumenty: dowód osobisty + paszport/prawo jazdy/rachunek za media/wyciąg z banku/legitymacja

Jak przystało na internetowego brokera, założenie konta w domu maklerskim XTB jest proste i bardzo szybkie (tutaj dokładna relacja). W moim przypadku od rozpoczęcia procesu rejestracji do aktywacji konta minęło równe 30 minut. To czyni XTB zwycięzcą tego testu ex aequo z BM Alior Banku.

Po wyjątkowo łatwej ankiecie MiFID (najprostszej ze wszystkich, które wypełniłem) i pierwszym logowaniu konto aktywuje się za pomocą wideoweryfikacji albo wgrania dokumentów. Wybrałem drugą opcję i zespół uporał się z ich sprawdzeniem w dwie minuty.

Z minusów XTB jest domem maklerskim, któremu bardzo zależy na poznaniu informacji o sytuacji majątkowej klienta. Zarobki, oszczędności, pochodzenie środków, wykonywany zawód i ile chcemy zainwestować na platformie - nie każdy z konkurencji przygląda się aż tak dokładnie swoim klientom (niektórzy w ogóle).

Poza tym XTB będzie nękał cię telefonami i mailami, jeżeli zaznaczysz zbyt dużo zgód na kontakt. Ja to zrobiłem, ponieważ eksperymenty wymagają poświęceń i w ciągu 2 tygodni dostałem 8 maili i jeden telefon. Niektóre z analizami, inne związane z ofertą, jeszcze inne przypominały mi, jak zasilić konto, na które nie zdążyłem jeszcze nic wpłacić.

W kwestii opłat: założenie i korzystanie ze standardowego konta w XTB jest darmowe.

BM ING

Konto bez wychodzenia z domu: TAK

Czas założenia i weryfikacji: SZYBKI (1 godzina)

Dokumenty: dowód osobisty/paszport

Żeby otworzyć zdalnie rachunek maklerski w ING, trzeba posiadać tu konto bankowe. Jego założenie bez wychodzenia z domu zajęło mi mniej więcej pół godziny. Musiałem przesłać zdjęcie dowodu osobistego oraz wykonać weryfikacyjny przelew na 1 zł (pieniądze oddali). Po zakończeniu tego procesu wystarczy zalogować się do bankowości internetowej i przejść do zakładki “Oferta ING”. W niej wybieram opcję “inwestycje” i mogę już wypełniać ankietę MiFID (pytania są proste i wystarczy zaznaczyć 1 poprawną spośród 3 odpowiedzi).

Po sprawdzeniu, jaki ze mnie inwestor (według ING “dynamiczny”), akceptuję zgody, a na mój mail trafiają dokumenty od biura maklerskiego. Rachunek otwarty - można inwestować. Wszystko razem z założeniem konta w banku zajęło mi około godzinę. Gdybym należał do klientów ING, procedura trwałaby pewnie około 10 minut. Godzinę po otwarciu konta zadzwonił do mnie pracownik banku, żeby upewnić się, że to ja je zakładałem.



Jeśli chodzi o opłaty, w wariancie elastycznym prowadzenie rachunku przez BM ING jest darmowe. Konto aktywne, opłacalne przy średnich miesięcznych obrotach w wysokości 30 tys. zł., kosztuje 180 zł rocznie. Otwarcie rachunku maklerskiego jest darmowe.

Biuro Maklerskie BNP Paribas

Konto bez wychodzenia z domu: TAK

Czas założenia i weryfikacji: SZYBKI (1,5 godziny)

Dokumenty: dowód osobisty + prawo jazdy/paszport

BNP Paribas umożliwia otwarcie rachunku maklerskiego online tylko swoim klientom. Założenie konta w banku i uzyskanie dostępu do inwestycji było w moim przypadku dość szybkie, ale do najprostszych nie należało. Do tego strona wieszała się kilka razy. Cały proces łącznie z oczekiwaniem na weryfikację zajął mi 1,5 godziny.

Żeby otworzyć zdalnie konto w BNP Paribas, wystarczy dowód osobisty i smartfon potrzebny do pobrania aplikacji GOonline, na której przejdziemy weryfikację biometryczną. Samo złożenie wniosku o otwarcie konta zajęło mi 20 minut. Pomimo że wybrałem brak fizycznej karty debetowej, po zakończonym procesie na stronie banku pojawił się komunikat o tym, że kurier dostarczy mi ją do 6 dni oraz zweryfikuje moją tożsamość. Nie przyjechał i pewnie już nie przyjedzie, a potwierdzenie założenia konta dostałem na maila pół godziny później.

Po zalogowaniu się do banku spędziłem dłuższą chwilę szukają miejsca, w którym mogę otworzyć rachunek maklerski. W końcu znalazłem go w zakładce “moje finanse” / “inwestycje” i wypełniłem tam ankietę MiFID. Gdy ją skończyłem, musiałem złożyć wniosek o założenie rachunku maklerskiego i jeszcze raz podać te same dane, które wypisywałem cierpliwie, zakładając konto bankowe BNP Paribas - od imienia ojca po powiat, gminę i województwo. W końcu po wypełnieniu wszystkiego i podpisaniu umowy udało się i rachunek został aktywowany. Było to dla krótkie, ale irytujące doświadczenie.

Biuro Maklerskie BNP Paribas nie pobiera opłat za obsługę najprostszego rachunku inwestycyjnego. Założenie tu konta również nie kosztowało mnie ani złotówki.

Bossa

Konto bez wychodzenia z domu: TAK

Czas założenia i weryfikacji: SZYBKI (2 godziny)

Dokumenty: dowód osobisty/paszport + rachunek za media/wyciąg z banku (z adresem)

Założenie rachunku inwestycyjnego w Bossie było dla mnie łatwe i dość szybkie. Żeby otworzyć tu konto maklerskie, nie trzeba należeć ani dołączać do grona klientów BOŚ Banku (plus). Kolejny plus przyznaję za wygodny interfejs i czytelne procedury. Ankieta MiFID była według mnie prosta. Na pytania o kondycję finansową klienta nie trzeba odpowiadać konkretnymi kwotami.

Jednym z udziwnień była natomiast konieczność wgrania zdjęcia kartki papieru z moim odręcznym pismem. Oczywiście do tego należało przesłać skany lub fotografie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). W celu zweryfikowania adresu klienta trzeba było także wgrać rachunek za media albo wyciąg z banku. Na końcu pozostaje przelew weryfikacyjny (na minimum 1 zł), co sprawia, że Bossa oferuje poznanie pełnego przekroju formalności. Mimo wszystko oceniam cały proces na plus.

Od rozpoczęcia wypełniania formularza do potwierdzenia tożsamości i zaksięgowania przelewu weryfikacyjnego minęły mi 2 godziny (Bossa zapewnia klientów, że może potrwać to najwyżej 24 godziny w dni robocze).

Otwarcie rachunku maklerskiego w DM BOŚ jest darmowe, tak samo jak jego prowadzenie.

Ipopema Securities

Konto bez wychodzenia z domu: TAK

Czas założenia i weryfikacji: UMIARKOWANY (14 godzin)

Dokumenty: dowód osobisty

Rachunek w Ipopema Securities otwierałem już po godzinach pracy domu maklerskiego. Samo wypełnienie formularza rejestracyjnego zajęło mi 30 minut. Z konta mogłem korzystać od południa następnego dnia. Po wgraniu zdjęcia dowodu osobistego (jedyny wymagany dokument) wystarczy wysłanie przelewu weryfikacyjnego oraz zaakceptowanie dokumentów, wpisując kod, który przychodzi w treści maila. Minimalna kwota przelewu to 1 zł i zostanie doliczona później do salda rachunku.

Ipopema zaplusowała u mnie ograniczonymi do minimum formalnościami. Bez podpisów kwalifikowanych, bez rachunków za prąd, bez pytań o liczbę posiadanych nieruchomości. Dom maklerski nie chciał wiedzieć nic na temat stanu mojego konta. Obchodziło go, czy nie handluję bronią, nie prowadzę kasyna ani nocnego klubu i czy nie posiadam przedsiębiorstwa handlującego złomem (również na liście sektorów wysokiego ryzyka).

Pytania na wiedzę w ankiecie MiFID oceniam jako proste (chociaż nie aż tak jak w XTB, gdzie poprawnie mógłby odpowiedzieć na nie prawie każdy nieinwestujący, ale logicznie myślący śmiertelnik).

Ipopema nie pobiera żadnych opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku maklerskiego.

Noble Securities

Konto bez wychodzenia z domu: TAK

Czas założenia i weryfikacji: UMIARKOWANY (1 dzień)

Dokumenty: dowód osobisty + prawo jazdy/paszport

Wypełnianie danych potrzebnych do założenie rachunku maklerskiego w Noble Securities zajęło mi 40 minut. Na weryfikację czekałem do południa następnego dnia. Pierwszy etap skończyłem o 14:00, więc być może zaczynając proces wcześniej, mógłbym korzystać z konta jeszcze tego samego dnia.

Założenie konta było dla mnie proste, a formalności wyglądały podobnie jak w pozostałych domach maklerskich. Noble Securities wymaga przesłania zdjęć lub skanów dwóch dokumentów tożsamości (do wyboru dowód osobisty, prawo jazdy i paszport) oraz wykonania przelewu weryfikacyjnego na minimalną kwotę 1 zł (środki zostaną doliczone do rachunku).

Ankieta MiFID Noble Securities składa się z 26 pytań, z czego samej wiedzy dotyczyło 17 (to więcej niż w pozostałych domach maklerskich). Jednocześnie w przeciwieństwie do większości konkurencji nie wymagano tutaj ode mnie podawania dokładnych informacji na tematy majątkowe. Wystarczyła deklaracja o kwocie wolnych i zainwestowanych środków w naprawdę szerokich widełkach.

Jeśli chodzi o opłaty, samo założenie i posiadanie rachunku maklerskiego w Noble Securities nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

DM Trigon

Konto bez wychodzenia z domu: TAK

Czas założenia i weryfikacji: UMIARKOWANY (1 dzień)

Dokumenty: dowód osobisty/paszport

DM Trigon wygrywa w kategorii "najlepiej ukryte miejsce do rejestracji nowych użytkowników". Nie znajdziemy go obok opcji logowania, nie pojawi się na wierzchu po wpisaniu w Google. Znajduje się w zakładce “Klient indywidualny” w kategorii “Oferta” po kliknięciu “Czytaj więcej” w opisie usługi “Giełda przez Internet”. Myślę, że sporo osób mogłoby mieć kłopot z jej znalezieniem i pójść do konkurencji.

Sam proces rejestracji był już łatwy i szybki. Podstawowe dane osobowe podaje się dopiero po przejściu ankiety MiFID (zupełnie odwrotnie niż we wszystkich pozostałych domach maklerskich). DM Trigon nie chce też żadnych konkretnych informacji o majątku klienta. Chociaż graficzny wygląd formularza przypomina wczesne lata 2000, uzupełnia się go wygodnie.

Przejście przez ankietę MiFID i podanie wymaganych danych zajęło mi około 30 minut (jak prawie wszędzie). Wniosek o założenie konta złożyłem około 15:00. Dokument zawarcia umowy przyszedł na mojego maila następnego dnia przed południem. Później razem z ankietą musiałem podpisać go profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i przesłać na adres mailowy DM Trigon ze zdjęciem dowodu osobistego.

Otwarcie rachunku inwestora w DM Trigon jest darmowe. Dom maklerski pobiera za prowadzenie konta roczną opłatę w wysokości 90 zł.

Dom Maklerski BDM

Konto bez wychodzenia z domu: TAK

Czas założenia i weryfikacji: UMIARKOWANY (2 dni)

Dokumenty: dowód osobisty

BDM zgarnia pierwsze miejsce w kategorii "dom maklerski, który chce wiedzieć najwięcej o finansach swojego klienta". Nie wystarczy podanie miesięcznych dochodów oraz napisanie, ile procent środków zostaje na moim koncie pod koniec miesiąca. Trzeba podać także liczbę posiadanych nieruchomości + liczbę nieruchomości, w których jesteśmy udziałowcami + wartość pozostałych “składników majątkowych”.

Później jest jeszcze pytanie o szacunkową łączną wartość wszystkich posiadanych aktywów (nieruchomości, samochodu, środków pieniężnych) pomniejszoną o łączną wartość zobowiązań. Okienek nie można zostawić pustych. Nie można też uzupełnić ich, wpisując losową cyfrę. Gdy rozmawiałem z obsługą, zwrócili na to uwagę, ale ostatecznie nie kazali mi poprawiać ankiety. Jak wynika z danych KDPW, byłem w maju jedynym klientem, który założył u nich konto.

DM BDM muszę pochwalić za kontakt z obsługą klienta. Była bardzo pomocna i zadzwoniła do mnie, gdy zapomniałem o wysłaniu jednego z wymaganych dokumentów. Trzeba było podpisać je profilem zaufanym. Gdyby nie ta pomyłka, być może moje konto zostałoby otwarte już następnego dnia. Według informacji na stronie domu maklerskiego jest to możliwe, jeśli klient szybko dostarczy dokumenty.

Rachunek maklerski w DM BDM można założyć za darmo. Za jego prowadzenie jest pobierane 65 zł rocznie.

mBank Biuro Maklerskie

Konto bez wychodzenia z domu: TAK

Czas weryfikacji: DŁUGI (4 dni)

Dokumenty: e-Dowód lub dowód osobisty + paszport/prawo jazdy/legitymacja

Założenie rachunku maklerskiego w mBanku jest proste i możliwe bez wychodzenia z domu, ale w moim przypadku pochłonęło sporo czasu. Wszystkie formalności od początku wypełniania danych aż do wysłania wniosku zajęły pół godziny. Niestety oczekiwanie na aktywację konta było już o wiele dłuższe i trwało 4 dni.

Żeby założyć tu rachunek maklerski, nie trzeba być klientem mBanku, co oceniam na plus. Jeśli wyrazimy zgodę na elektroniczną komunikację, prowadzenie konta jest darmowe (w przeciwnym wypadku kosztuje 50 zł). Otwarcie rachunku nie wiąże się z żadnymi kosztami. Dom Maklerski mBanku chce znać szczegóły na temat kondycji finansowej klientów, w tym ile mają oszczędności, jakie jest ich źródło dochodów oraz czy zarabiają więcej czy mniej, niż wydają.

Bank przyjął wniosek o otwarcie rachunku na następny dzień, wysyłając na mój email dokumenty. Co ważne, trzeba pobrać je na komputer i otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader (inne opcje nie działają). Tam znajdują się dane do przelewu weryfikacyjnego, jednak mBank nie podaje informacji, na jaką kwotę ma on opiewać. Wysłałem 1 złoty i po kolejnych 3 dniach dostałem informację, że moje konto jest zweryfikowane.

DM Banku BPS

Konto bez wychodzenia z domu: TAK

Czas założenia i weryfikacji: DŁUGO (6 dni)

Dokumenty: dowód osobisty/paszport

Dom Maklerski Banku BPS zdeklasował konkurencję. To tutaj aktywowanie rachunku zajęło mi najwięcej czasu, chociaż obiektywnie sporo w tym mojej winy. Gdybym przypomniał się wcześniej, a nie po 5 dniach od wysłania formularza rejestracyjnego, to przypuszczam, że proces skróciłby się o połowę. Przy wyborze opcji zawarcia umowy drogą elektroniczną było wyraźnie napisane, że na moim mailu w terminie do 2 dni roboczych pojawi się potwierdzenie, że wniosek jest przetwarzany - w razie opóźnień należy dzwonić.

Gdy już zadzwoniłem, pan na infolinii obiecał mi, że dostanę umowy tego samego dnia i słowa dotrzymał. Była na moim mailu godzinę później. Musiałem podpisać je profilem zaufanym i wysłać w mailu do DM BPS razem ze zdjęciami obu strony mojego dowodu osobistego i prawa jazdy. Obsługa klienta była bardzo pomocna i robiła co w jej mocy, żeby po długim oczekiwaniu moje konto zostało otwarte jak najszybciej. Gdy już udało mi się wysłać dokumenty zgodnie z instrukcją, ostatnim etapem był przelew weryfikacyjny na minimalną kwotę 50 złotych, które doliczono do mojego salda. Konto zostało aktywowane.

Sam proces wypełniania formularza i ankiety MiFID wyglądał w DM BPS podobnie jak w pozostałych domach maklerskich. Jedna z różnic to potrzeba wpisania dokładnego adresu urzędu skarbowego klienta (wszędzie indziej wystarczy wybór z listy albo podanie miasta). Plus dla obsługi, minus za czas oczekiwania, chociaż podkreślam: gdybym zadzwonił szybciej, pewnie mógłby być krótszy.

W kwestii kosztów: DM BPS oferuje darmowe założenie konta oraz nie pobiera opłat za jego prowadzenie.

DM Bank City Handlowy

Konto bez wychodzenia z domu: NIE

Zaczynam od kontaktu z konsultantem Bank City Handlowy, który kieruje mnie do specjalnej infolinii. Dzwonię. Odbierają po kilku sygnałach i mówią mi, że niestety w DM Banku Handlowego nie ma możliwości otwarcia konta maklerskiego online. Można zrobić to wyłącznie w specjalnych oddziałach City Gold, które znajdują się tylko w największych polskich miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań i Szczecin. Pan z obsługi podaje mi od razu adres placówki, która znajduje się najbliżej mojego miejsca zamieszkania.

BM Millennium

Konto bez wychodzenia z domu: NIE

Jak założyć rachunek w Biurze Maklerskim Millennium Banku? Ku mojemu rozczarowaniu nie da się tego zrobić online, nawet gdy jest się klientem banku. Rachunek maklerski można założyć tu tylko na dwa sposoby:

osobiście w punkcie obsługi klienta Biura Maklerskiego;

osobiście w punkcie usług maklerskich.

Druga opcja dotyczy wyłącznie klientów posiadających lub otwierających jednocześnie konto osobiste w banku.

Biuro Maklerskie banku Pekao

Konto bez wychodzenia z domu: NIE

Moje zakładanie konto w DM Pekao zaczynam od telefonu na infolinię biura maklerskiego, żeby dowiedzieć się, czy mogę otworzyć tu rachunek inwestycyjny bez wychodzenia z domu. Odpowiedź konsultanta brzmi: TAK, jeśli założę konto w bankowości internetowej, oraz NIE, jeżeli go nie mam i nie chcę zakładać - wtedy jedyną opcją jest placówka banku.

Zakładam konto. Po zalogowaniu do bankowości internetowej przechodzę do sekcji “produkty” i jej podkategorii “inwestycje”. Nie widzę jednak nigdzie opcji założenia rachunku maklerskiego. Jedyna możliwość to “zamów kontakt”. Cóż… zamawiam.

Pan na infolinii domu maklerskiego (inny niż w pierwszej rozmowie) mówi mi, że żeby otwierać kolejne produkty zdalnie (po zdalnym otwarciu konta), muszę pójść do placówki bankowej i poprosić o ich odblokowanie. Sprawdza mój numer klienta i potwierdza, że zdalne otwarcie konta maklerskiego nie uda się w moim przypadku.

Według słów konsultanta BM Pekao pracuje nad tym, żeby wszystko dało się załatwić zdalnie. Dział projektowy dostał zgłoszenie i coś z tym robi, ale nie mają sprecyzowanego terminu. Dowiaduję się też, że w pierwszym roku po otwarciu konta maklerskiego w Pekao obowiązuje promocja i jest ono prowadzone za darmo. W kolejnych latach obowiązuje opłata w wysokości 60 złotych rocznie.

Biuro Maklerskie PKO

Konto bez wychodzenia z domu: NIE

PKO jest jednym z banków, który wymaga od klientów swojego domu maklerskiego, żeby posiadali w nim konto bankowe. Żeby nie zakładać go nadaremno, zadzwoniłem na infolinię, by upewnić się, że po jego otwarciu będę mógł otworzyć zdalnie także rachunek inwestycyjny. Otrzymałem odpowiedź, że jest to jak najbardziej możliwe.

O tym, że jest inaczej, przekonałem się dopiero po założeniu konta. Rachunek maklerski można otworzyć, przechodząc do sekcji “moje produkty”, a następnie “inwestowanie”. Gdy klikam “załóż konto maklerskie”, moim oczom ukazuje się komunikat:

Bankier.pl

Mimo wszystko dzwonię jeszcze raz na infolinię, żeby się upewnić. Pierwsza pani przekierowuje mnie do konsultantki, która sprawdza moje pytanie i po chwili łączy mnie z innym konsultantem, który prosi, żebym zaczekał. Z tego co sprawdził, w bankowości internetowej można jedynie zalogować się do konta maklerskiego, które trzeba otworzyć w placówce banku, ale dał mi oddzielne numery do obsługi domu maklerskiego.

Być może trafiłem na przerwę obiadową (jest 14:00), ale próbuję połączyć się aż do skutku. Przy piątej próbie po 15 minutach udaje mi się dodzwonić. Pan po drugiej stronie mówi mi, że nie da się otworzyć rachunku maklerskiego zdalnie, jeżeli konto zostało otwarte zdalnie. Zwracam uwagę, że bank ma już zdjęcie mojego dowodu osobistego oraz przeszedłem weryfikację. Pan mówi, że być może system potrzebuje czasu, żeby przetworzyć moje dane (po kilku dniach nic się nie zmieniło). Proponuje, że przyjrzy się sprawie i oddzwoni. Nie oddzwania.

Santander BM

Konto bez wychodzenia z domu: NIE

Jak dowiedziałem się na infolinii banku, otwarcie rachunku maklerskiego w Santander BM jest niemożliwe bez udania się do jego placówki. Moje podejrzenia wzbudziło stwierdzenie, że mógłbym to zrobić, będąc klientem BZ WBK lub Deutsche Banku. Mimo wszystko, pamiętając doświadczenia z PKO i Pekao, postanowiłem założyć konto w Santanderze i się upewnić. Dzięki temu mogę powiedzieć ze 100-proc. pewnością: faktycznie, nie da się tutaj otworzyć zdalnie rachunku maklerskiego.