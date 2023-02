Tesli odpadła kierownica po tygodniu od zakupu. Zła passa Muska trwa

Kierownica została mu w rękach po tym, jak "odcięła się" od reszty samochodu. Takie sceny nie rozegrały się w kreskówce, a na autostradzie w USA. Nabywca Tesli nacieszył się swoim elektrycznym samochodem zaledwie tydzień.

fot. @preneh24 / / Twitter

Nowy model Tesli nie ma najlepszej prasy. Tego jednak nawet Musk ze swoimi rozgrywkami w Twitterze nie przebije. Okazuje się, że samochód może stracić jeden z najważniejszych elementów niespodziewanie podczas jazdy. Zostaje wtedy tylko ostre hamowanie, a dla wierzących - dodatkowo modlitwa.

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv — Prerak (@preneh24) January 30, 2023

Właściciel stwierdził, że stracił wiarę w Teslę i żąda zwrotu pieniędzy. Nic dziwnego, wziąwszy pod uwagę, że serwis Muska obciążył go kwotą 103,96 dolarów za naprawę kierownicy. Później co prawda wycofał się z tego i anulował fakturę, jednak niesmak pozostał.

@elonmusk Am I responsible for manufacturing defect? It’s not even week and getting bill for faulty steering wheel. Isn’t it company’s responsibility to fix it? I would greatly appreciate refund and keep the car as we lost trust and family is not feeling safe driving it back. pic.twitter.com/7ZsO4ZiXNu — Prerak (@preneh24) January 30, 2023

Jak się okazuje, nie był to odosobniony przypadek, kiedy kierownica odpadła od deski rozdzielczej, komentuje serwis Insideevs. Podobna sytuacja miała miejsce w Wielkiej Brytanii. Tym razem jednak samochód wytrzymał dłużej bez tej poważnej usterki, bo jeździł ponad miesiąc. Kierownica odpadła podczas cofania. Wówczas Tesla odebrała auto i na następny dzień zwróciła go z prawidłowo zamocowanymi częściami.

@elonmusk Steering wheel fell of today! Concerned that the rest of the car will fall to bits too! Can this be looked into as to why it’s happened to a car just over 1 month old! #TeslaServiceIssues pic.twitter.com/w103imxnbA — Jason T (@JasonTuatara) April 26, 2020

W obydwóch przypadkach najprawdopodobniej doszło do tego samego błędu - ktoś zapomniał wkręcić śruby mocujące po wbiciu kierownicy na miejsce. Na szczęście w obu przypadkach nikomu nic się nie stało - oprócz najedzenia się strachu.

To nie jedyne usterki, na które narzekają użytkownicy Tesli. Wśród wymienianych najczęściej są duże szczeliny w panelach nadwozia, błędy w malowaniu i denerwujące grzechotanie plastikowych paneli podczas jazdy.

***

Popkultura i pieniądze w Bankier.pl, czyli seria o finansach "ostatnich stron gazet". Fakty i plotki pod polewą z tajemnic Poliszynela. Zaglądamy do portfeli sławnych i bogatych, za kulisy głośnych tytułów, pod opakowania najgorętszych produktów. Jakie kwoty stoją za hitami HBO i Netfliksa? Jak Windsorowie monetyzują brytyjskość? Ile kosztuje nocleg w najbardziej nawiedzonym zamku? Czy warto inwestować w Lego? By odpowiedzieć na te i inne pytania, nie zawahamy się zajrzeć nawet na Reddita.