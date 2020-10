Tesla zanotowała piąty z rzędu zyskowny kwartał

fot. Shutterstock.com /

Tesla, która w poprzednich latach notowała wyłącznie straty, zanotowała w trzecim kwartale 2020 roku piąty z rzędu zyskowny kwartał. Firma Elona Muska sprzedała w okresie czerwiec-wrzesień 139,3 tys. elektrycznych samochodów.

Zysk netto Tesli w trzecim kwartale wyniósł 331 mln USD, a przychody sięgnęły 8,77 mld USD. Zysk na akcję wyniósł 76 centów wobec oczekiwanych przez analityków 57 centów.

- To nasz najlepszy kwartał w historii. Rośniemy tak szybko, jak tylko możemy, jednocześnie skupiając się na kontroli kosztów i jakości. Nigdy nie byłem bardziej optymistyczny co do przyszłości Tesli niż dzisiaj - powiedział w trakcie konferencji z analitykami założyciel Tesli Elon Musk.

Jak dodał, w przyszłym roku spodziewa się, że jego firma zdoła dostarczyć od 840 tys. do miliona pojazdów. Celem na 2020 r. pozostaje pół miliona aut.

Po ogłoszeniu wyników akcje Tesli w handlu pozasesyjnym zyskały ponad 3,25 proc.

pap/mz