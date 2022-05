Tesla wyrzucona z indeksu S&P500 ESG. Elon Musk mówi o oszustwie

Tesla została wyrzucona z indeksu mierzącego wyniki największych spółek i spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju. Elon Musk nazywa wskaźniki ESG „wcieleniem diabła”.

Na Wall Street, środa 18 maja była powrotem do mocnych przecen i minikrachów oraz przyniosła kilka zaskakujących informacji. To między innymi gwałtowny spadek (52 proc.) zysków Walmarta - największego detalisty na świecie oraz wyrzucenie Tesli - lidera elektromobilności z indeksu S&P500 ESG.

W indeksie S&P500 ESG znajdują się takie firmy jak Apple, Microsoft, Amazon czy naftowo-gazowy Exxon Mobil. Tesla dołączyła do Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson i Meta, które po raz kolejny znalazły się na celowniku metodologii indeksu i zostały usunięte z indeksu. Poniżej TOP10 firm z omawianego portfela.

To benchmark skupiający największe pod względem kapitalizacji spółki z amerykańskiego parkietu, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju. Środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny ESG (z ang. Environmental, Social, Corporate Governance) to trend bardzo mocno obecny od kilku lat w świadomości inwestorów na całym świecie.

Zmiany w indeksie weszły w życie 2 maja, a rzecznik indeksu wyjaśniła, dlaczego zostały wprowadzone w opublikowanej w środę informacji na blogowej stronie S&P500 Dow Jones Indices – firmie opracowującej giełdowe indeksy na Wall Street.

Z wpisu dowiadujemy się, że na decyzję wypłynęły „brak strategii niskoemisyjnej” Tesli i „kodeksów postępowania biznesowego” oraz dwie kontrowersyjne sprawy, które dotyczą spółki. To zarzuty o rasizm i złe warunki pracy zgłaszane w fabryce Tesli w Fremont w Kalifornii i prowadzone dochodzenie przez Narodową Administrację Bezpieczeństwa Transportu Drogowego wobec Tesli – chodzi o ofiary śmiertelne wypadków z udziałem pojazdów Tesli, poruszających się przy użyciu autopilota.

. @SPGlobalRatings has lost their integrity

Decyzja jest zaskakująca z uwagi, że misją Tesli jest "przyspieszenie przejścia na zrównoważoną energię". Tym bardziej dziwi jeśli w indeksie znajdują się firmy przemysłu ciężkiego, zostawiające olbrzymi ślad węglowy lub czerpiące zyski wprost z wydobycia i sprzedaży ropy naftowej. Zarzuty te podniósł sam Elon Musk na Twitterze mocno krytykując decyzję S&P500 Dow Jones Indices oraz nazywając ją oszustwem, a wskaźniki ESG „wcieleniem diabła”.

I am increasingly convinced that corporate ESG is the Devil Incarnate