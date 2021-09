Tesla tańsza od passata. "Mój elektryk" namieszał na rynku wynajmu samochodów

fot. betto rodrigues / / Shutterstock

Leasing operacyjny samochodów elektrycznych będzie dużo tańszy od wynajmu aut spalinowych. Chociaż w ramach "Mojego elektryka" rząd dołoży tylko 10-20 proc. wartości auta na prąd, to opłaty za jego wynajem będą aż o połowę niższe. Portal WysokieNapiecie.pl zestawił ceny takiego wynajmu i wylicza, skąd aż tak duży spadek kosztów "elektryków".

Zapomnijcie o tym, że nowe auta elektryczne są drogie w zakupie i różnica w cenie zwróci się najwyżej w niskich kosztach ładowania auta w nocy lub z fotowoltaiki. Dzięki dopłatom z programu "Mój elektryk" uruchamianym właśnie przez firmy leasingowe wynajem długoterminowy auta elektrycznego wychodzi dużo (naprawdę dużo) taniej od wynajmu porównywalnej wersji benzynowej lub Diesla. Niższe koszty ładowania będą tylko dodatkową oszczędnością. Nowy program NFOŚiGW ma szansę dorównać popularnością dopłatom do fotowoltaiki z programu "Mój prąd" i choć leasing z dopłatą dopiero rusza, fundusz i rząd już myślą o zwiększeniu jego budżetu.

W racie wynajmu długoterminowego mamy już wszystkie koszty związane z posiadaniem samochodu, od sfinansowania jego zakupu przez pokrycie kosztu utraty wartości aż po pakiet ubezpieczeń, serwis czy auto zastępcze na czas naprawy. Po stronie wynajmującego jest tylko tankowanie lub ładowanie auta. Dlatego cena wynajmu to jeden z najlepszych sposobów na pokazanie rzeczywistych różnic w kosztach posiadania samochodu elektrycznego względem spalinowego. I jak to porównanie wypada?

Największa w Europie i Polsce (54 tys. aut we flocie tylko w naszym kraju) firma zajmująca się wynajmem długoterminowym samochodów – Arval, przeliczyła już swoje stawki za e-samochody z uwzględnieniem dopłat z programu "Mój elektryk". WysokieNapiecie.pl zestawiło je z kosztami wynajmu porównywalnych aut spalinowych − w obu przypadkach koszty dotyczą wynajmu na 36 miesięcy i limitu 15 tys. km rocznie (każde kolejne 5 tys. km przebiegu kosztuje tam kilkadziesiąt złotych więcej). Powiedzieć, że to porównanie zaskakuje, to jakby nic nie powiedzieć. Naszym zdaniem to może być początek elektromobilnej rewolucji na polskich drogach.

Elektryczny kompakt sporo tańszy od yarisa

Najtańszego "elektryka" z oferty wynajmiemy już za 999 zł netto miesięcznie. To kompaktowy crossover citroen e-C4. Niewiele więcej zapłacimy za mniejszego opla mokkę-e (1079 zł) i peugeota e-2008 (1149 zł). Wszystkie trzy powstały na tej samej platformie koncernu Stellantis i mają tę samą baterię (o pojemności użytkowej 45 kWh), ładowaną z mocą 100 kW DC lub 11 kW AC oraz silnik o mocy 136 KM i 260 Nm momentu obrotowego. Ich zasięg homologacyjny znacznie przekracza 300 km, co w większości wypadków będzie oznaczać rzeczywisty zasięg na poziomie przynajmniej 250 km. Ładowanie na 100 km jazdy na stacji o mocy 100 kW zajmie ok. 15 minut.

Bartłomiej Derski