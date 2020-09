Tesla rozczarowała w „Battery Day”. Akcje w dół

Turyści dojadą samochodem elektrycznym na popularne szlaki w Tatrach

Tatrzański Park Narodowy zainicjował we wtorek wypożyczalnie samochodów elektrycznych, którymi turyści będą mogli dotrzeć do Kuźnic i na Palenicę Białczańską, gdzie rozpoczyna się szlak do Morskiego Oka.